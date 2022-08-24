За какие купальники могли арестовать в прошлом? Пляжная полиция и купальные платья

Купания в закрытом белье позволял себе лишь изредка французский двор при Людовике XIV, но это расценивалось как верх распущенности окружения эпатажного короля.

Но к концу XVIII —началу XIX века морские курорты в Европе стали модными среди обеспеченной части общества.

Возникла проблема. Как даме искупаться в море, но при этом сохранить приличия?

Выходом стали купальные платья. Это были настоящие платья с длинными рукавами и широкой юбкой чуть ниже колен. Под неё же надевались длинные шаровары. Чтобы юбка не всплыла или ее не поднял ветер, то в подол вшивались грузы.

В такой одежде дама могла появиться на берегу, но купались все равно в закрытых дамских купальнях.

Чуть упростился купальный костюм к концу века — вместо длинных рукавов стали делать фонарики, а панталоны были уже не до обуви, а просто ниже колен. Чтобы примерить нравственность и более открытый костюм, стали использовать купальные машины. Специальный фургон лошади вывозили на мелководье и оставляли там. Женщины переодевались в вагончике и спускались по лестнице прямо в воду, невидимые с берега.

Пляжный переворот

Но после окончания Первой Мировой все резко изменилось. В годы войны женщинам пришлось стать более активными самостоятельными, что сказалось на упрощении моды. Повлияло и движение за эмансипацию женщин. А еще стали стираться сословные различия, на пляже могли быть представительницы любых классов.

И мода резко изменилась. В качестве купальника стали надевать слитную конструкцию с шортиками до колен и зачастую юбкой чуть короче. Плечи стали открытыми.

Постепенно дамы стали раскрепощаться. И укорачивать шорты, убирать юбки с купальников.

Общество было шокировано такой открытостью.

Пляжная полиция

В 1920-х годах даже полностью закрытый купальник, но без юбки и с короткими шортами был запрещен законом во многих странах.

На пляжах в курортных городах вводили специальную охрану, наблюдавшую за тем, чтобы дамы не появлялись в купальниках. Если по закону было установлено предельное расстояние между низом купальника и коленкой, то надзиратели ходили с сантиметром и замеряли у дам этот показатель.

На Гавайях длина купальника по закону не должна была быть выше колена. Исключение делалось только для девочек младше 14.

На пляжах Нью-Йорка специальная дружина из 20 человек «Sheriffettes» выслеживала и выгоняла из общественных мест дам со слишком короткими купальниками.

Если женщины протестовали, то их могли даже арестовать и увезти в участок. Известно несколько таких случаев.

Но в основном девушки не устраивали акции протеста, а добивались своего хитростью. Например, завязывали на талии полотенце как юбку, проходили мимо наблюдателей, а там уже скидывали и оставались в вызывающе коротких по тем временам купальниках до середины бедра.

Мужчин тоже ограничивали!

Не нужно думать, что дискриминировали только дам. В начале XX века мужчинам на пляже нельзя было обнажить грудь. Их купальный костюм спереди должен был полностью закрыт или иметь очень небольшой вырез. Про то, чтобы купаться в одних плавках и речи не шло.

И лишь в 1930-е годы общество смирилось с купальниками у женщин и одними плавками у мужчин. Причиной стала мода на спорт. Купальники стали воспринимать как одежду для физкультуры.

Источник

А вы знали об этом?

Во времена Древней Греции статус гетеры наделял женщину особыми правами. Считается, что женщины данного статуса существовали задолго до образования древнегреческого государства. Фактически, гетера являлась изначально жрицей, служительницей Богини. Есть мнение историков о том, что само понятие статуса и значимости гетеры восходит к древнему культу Богини Матери. Примечательно, что данный статус был куда выше чем у любой другой женщины, будь то аристократка, или даже служительница храма, жрица. Гетеры выделились в особую касту, выполняя свои функции.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 27) https://otari.mirtesen.ru/blog/43427688757

Ваше мнение для меня важно,поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!