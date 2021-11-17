Почему немецкие автоматчики не снимали перчаток даже летом

Выпускать новое оружие поручили заводу ERMA, а после подключили к производству также предприятий компаний Haenel и Steyr. Делали автоматы на протяжении почти всей Второй мировой войны с 1938 года до конца 1944. В общей сложности в Германии было произведено свыше 1.2 млн образцов этого оружия. На самом деле не так уж много, особенно при учете того, какой образ немецкого пехотинца был в последствии создан кинематографом стран-победительниц – очень часто в фильмах вся немецкая пехота вооружена автоматами.
В целом MP 38/40 был весьма неплохим, надежным оружием. Однако, у автомата был неожиданный недостаток, который в свое время не предвидели конструкторы, а затем не имели времени и возможности его устранить. Как несложно догадаться, любое огнестрельное оружие греется в результате стрельбы, и 40-ковка здесь не является исключением. При этом у немецкого автомата отсутствовал защитный кожух на стволе. В результате в ходе продолжительного ведения огня пистолет-пулемет нагревался на столько, что его было невозможно держать в руках.
Источник: https://novate.ru/blogs/020420/53991/
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