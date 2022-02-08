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Старинная загадка: два котика спрятались на картинке, где же они?

На первый взгляд многие загадки кажутся простыми. Тем не менее, не каждый может решить их в кратчайшие сроки. Но попытаться можно! Особенно милыми считаются головоломки с животными. Уж этих пушистиков точно захочется поскорее отыскать.

Кошки - хитрые и грациозные животные. Частенько они предпочитают оставаться на заднем плане, тихонько наблюдая за хозяевами и слушая их разговоры. Ох, если бы эти хвостатые друзья умели говорить! Несмотря на то, что котики любят прятаться, они всегда контролируют происходящее в доме, потому что чувствуют себя хозяевами.

Старинная загадка: два котика спрятались на картинке, где же они?

Не секрет, что кошки умеют прятаться. А уж если вы решите их позвать, когда они того не желают, то как бы громко не кричали, хвостатые хитрецы все равно не покинут свое теплое и уютное убежище, которое может оказаться совершенно непредсказуемым местом в доме. Предлагаем потренировать свое внимание и концентрацию, отыскав на картинке двоих котиков. Приступайте!

Старинная загадка: два котика спрятались на картинке, где же они?

Иллюстрация изображает типичную семью 19-го века: мать, отца, маленькую девочку и домашних питомцев, которые собрались вечером в гостиной. Удалось ли отыскать последних? Не спешите листать страничку ниже, если не хотите увидеть правильный ответ раньше времени.

Определились с ответом?

Еще пара секунд на раздумья.

Готовы?

Правильный ответ:

Старинная загадка: два котика спрятались на картинке, где же они?

Для некоторых эта задачка оказалась сложнее, чем можно было предположить. Все зависит от умения концентрироваться на четко поставленных задачах.

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