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Что хотел Наполеон от России, нападая на нее

Нападение Наполеона на Россию стало началом конца Французской империи.

Что хотел Наполеон от России, нападая на нее

Наполеон, Англия и Россия

Вся Европа к 1812 году была во власти Наполеона. Костью в горле для амбициозного Французского императора оставалась Англия. Политика континентальной блокады этого островного государства из-за России трещала по швам. Хотя формально Александр I в 1807 году обязался выполнять условия блокады, но торговлю с Англией не прекратил. Даже, находясь с Английской империей в состоянии войны, Российский император понимал, что экономика России во многом зависит от этой торговли. Понимал Александр I и то, что столкновение с Наполеоном неизбежно, это только дело времени.

Александр IАлександр I

Александр I даже вынашивал планы первым напасть на Наполеона в 1811 году, избавить Европу от тирании корсиканца. Он добивался поддержки прусского короля, но влияние на Европу Наполеона пересилило. Пруссия, вслед за Австрийской империей, присоединилась к коалиции Наполеона. Страх перед непобедимой французской армией оказался сильнее, а могущество корсиканца незыблемо.

Чего же хотел Наполеон от России

Французский император вовсе не хотел захватывать территорию России и присоединять ее к своей империи. Наполеон планировал разбить российские войска в генеральном сражении или в нескольких, а потом вынудить Российского императора Александра I сесть за стол переговоров и заключить мирный договор на своих условиях.

Этот мирный договор поставил бы российскую экономику в прямую зависимость от Франции.

Переправа через НеманПереправа через Неман

В начале лета 1812 года, перейдя Неман, Наполеон понял, что одним генеральным сражением эта кампания не закончится. И он готов был к варианту преследования русских войск, уклонявшихся от сражения, но не бесконечно, а до определенного предела.

Его план был таков: дойти до Минска и Смоленска, а после взятия городов расквартировать свои войска в них. Свой штаб Наполеон планировал обосновать в Вильно. Укрепив эти города, император собирался наладить снабжение продовольствия для армии с захваченных территорий, а весной 1813 года продолжить кампанию.

Этого плана Наполеон держался, захватив Вильно, потом Смоленск, где в личной беседе раскрыл его маршалу Даву: « Теперь моя линия отлично защищена. Остановимся здесь. За этой твердыней я могу собрать свои войска, дать им отдых, дождаться подкреплений и снабжения из Данцига. Польша завоевана и хорошо защищена; это результат достаточный. В два месяца мы пожали такие плоды, которых могли ожидать разве в два года войны. Довольно! До весны нужно организовать Литву и снова создать непобедимую армию. Тогда, если мир не придет искать нас на зимних квартирах, мы пойдем и завоюем его в Москве.»

Битва за СмоленскБитва за Смоленск

Что побудило Наполеона двинуться дальше? Видно собственные амбиции, которые укрепились после относительно легко захваченных огромных территорий или уверенность в том, что русские обязательно дадут ему генеральное сражение, когда он подойдет вплотную к Москве.

Видимо, Наполеон настолько был уверен в своей победе в сражении, в захвате Москвы и заключении мирного договора с Александром I, что, отбросив свой первоначальный план, двинул войска вглубь России.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/chto-hotel-napoleon-ot-rossii-...                                                                                                                     

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В издательстве АСТ в 2004 году вышла книга историка, публициста и режиссера Евгения Понасенкова "Первая научная история войны 1812 года", в которой автор пытается однозначно доказать, что эту войну развязала именно Россия, а не Франция! Как не парадоксально, но эту концепцию автора поддерживают крупнейшие специалисты эпохи Александра I: директор Института российской истории РАН Андрей Николаевич Сахаров и Николай Алексеевич Троицкий, которые открыто заявили, что в монографии Понасенкова «все абсолютно верно»!

В своей книге Понасенков указывает, что война 1812 года ничем не отличалась от антифранцузских коалиций, которые вели европейские страны с 1792 года с целью восстановления во Франции дореволюционных порядков.Защищая завоевания революции, французская армия, преследуя русско-прусские силы, постепенно дошла до бывшей польско-российской границы.

И тут Александр I был вынужден пойти на Тильзитский мир, условия которого он не хотел выполнять и продолжал готовиться к новой войне, поскольку ненавидел и завидовал Наполеону, который был кумиром всей Европы. Не забывал шизоидный Александр I и того, как он после поражения под Аустерлицем бежал с поля боя и свита нашла его под деревом в слезах и страдающего диареей...

Вместе с тем союз с Россией, не имеющей геополитических разногласий с Францией, против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.

О серьезности намерений Наполеона красноречиво свидетельствуют многие факты.Например, 18 июля 1800 года он предложил императору Павлу безвозмездно вернуть 6732 пленных российской армии, включая 130 генералов и штаб-офицеров; более того, он распорядился вернуть им оружие и выдать новые мундиры за счет французской казны.                                                                                                                                                             

Для современников не было тайной, что к убийству Павла, вступившего в дружеские отношения с Францией, была причастна Англия. Несмотря на это, Александр начал затяжную борьбу с Наполеоном и  именно он был главным инициатором конфликта 1812 года!                                                                                                               

Таким образом, Англии все же удалось поссорить Россию со своим стратегическим и геополитическим противником Францией. Именно из-за борьбы за чужие интересы царя упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».                                                                                                                               

Кроме того, Александр I не решился тогда напасть на Наполеона, поскольку знал, что у него тогда фактически не было победоносных генералов, поскольку все русские генералы проигрывали Наполеону: Кутузов в 1805 году, Багратион в 1807 году. Именно поэтому он предлагал командовать русской армией Веллингтону, направил предложения генералу Моро, французскому эмигранту, который жил в США, и Бернадоту, предателю Наполеона. Однако все трое отказались, считая тогда армию Наполеона непобедимой!                                 

Наполеон, естественно, все это знал и только после этого начал всерьез готовиться к войне со своим официальным союзником Россией.Зная о намеченном новом походе против Франции, он надеялся, что Александр будет колебаться и снова пойдет на переговоры, а затем, если бы они были отвергнуты, рассчитывал нанести удар во фланг наступающей русской армии в Пруссии. Но время шло и когда петербургский посол в Париже затребовал паспорта (что означало объявление войны), Наполеон был вынужден сам начать наступление!Продолжение в моей статье на моем сайте :https://otari.mirtesen.ru/blog/43559868588/.                                                                                                                        

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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