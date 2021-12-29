Русские княгини из династии Рюриковичей на тронах Европы

«Когда-то власть рассматривалась как сугубо мужской атрибут. На самом деле власть не имеет пола». Вряд ли эта точка зрения, высказанная почти сто лет назад популярной американской журналисткой, более 20 лет руководившей газетой The Washington Post. Кэтрин Грэм, в обозримом будущем утратит свою актуальность. Мало того, в последнее время обстановка в обществе складывается так, что на передний план все чаще выступают гендерные особенности восприятия и использования власти...

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«Все могут короли…»

А королевы? Если не учитывать роль в истории таких личностей как Клеопатра или княгиня Ольга, то участие женщин в публичной жизни было весьма ограниченным. Конечно, нельзя исключать скрытые возможности лучшей половины человечества, облеченные народной мудростью в поговорку «Ночная кукушка – перекукует». Но всуе она упоминалась не часто.

Ситуация менялась эволюционно, одновременно с расширением практики династических браков. Роль женщины в решении государственных вопросов стала гораздо заметнее.

Достаточно искушенный в тонкостях внешней политики, князь Ярослав был уверен, что существующая в европейских государствах практика династических браков вполне приемлема и для Руси.

«… жениться по любви не может ни один король»

Использование союзов монархий, скрепленных брачными узами их лидеров для достижения политическое целей может быть эффективнее, чем зараженные междоусобицей братские связи.

Утвердиться в правильности такого подхода Ярослав смог после смерти отца, когда его борьба со Святополком за киевский престол обострилась. Для усиления своих позиций, он, следуя основам династических браков, женился на дочери шведского короля Ирине-Ингигерде и выдал свою сестру Марию (Доброгневу) замуж за польского монарха.

Образцом «семейно-дипломатических» отношений оказался брак Ярослава и Анны-Ирины-Ингигерде. Умная и образованная шведская принцесса, верная супруга Великого князя и добрая мать многочисленного семейства, дальновидная правительница и разумный советчик – соединив все это в себе княгиня, внесла свою лепту в заслуженное и почетное прозвище князя - «Мудрый».

Русские княгини во главе европейских государств

Продолжать, задуманную Ярославом, традицию создания высокородных семей пришлось его дочерям, которые и возглавили список русских королев на европейских тронах.

Анастасия (1023 г. р.) - старшая дочь Ярослава Мудрого.

Анастасия, выйдя замуж за венгерского герцога и вступив в 1047 году вместе с супругом на престол, оказалась в эпицентре борьбы за власть между ее мужем- королем и его и братом Белой. На долю дочери Ярослава и родившегося в 1053 г. ее сына Шаламона, выпала целая череда проблем, связанных с престолонаследием. Ипостаси, в которых пришлось пребывать Анастасии являются хорошими иллюстрациями к ее жизненному пути. Герцогиня, королева-жена, королева-мать, королева-вдова, королева в изгнании, королева-мстительница, королева-регентша, королева-монахиня.

Елизавета (1025 г.р.) – вторая дочь Ярослава Мудрого.

Неплохо образованная девушка, склонная к романтизму, поклонница скандинавского эпоса. Со своим женихом она познакомилась, будучи 4-летним ребенком. Будущий король Харальд III Суровый, в свои 15 лет уже считался опытным воином и находился на службе у Ярослава Мудрого. Трудно сказать, что могло так расположить этих детей друг к другу.

Получив отказ отца на помолвку с его дочерью (из-за отсутствия богатства и статусности), Харальд не смирился с этим. К началу 1043 года объем его богатства и статус наследника норвежского престола не позволили Ярославу Мудрому отказать молодой паре в благословении. В 1046 году Харальд и Елизавета вступают на Норвежский престол. В семье рождается две дочки. А в 1048 г. у короля появляется вторая жена. Летом 1066 г. Харальд погиб в бою. Судьба Елизаветы - неизвестна.

Анна (1032 г.р.) - младшая дочь Ярослава Мудрого

Благодаря впервые опубликованному в 1961 году историческому роману Антонина Ладинскогого «Анна Ярославовна - королева Франции» в история жизни младшей дочери Ярослава Мудрого осталось гораздо меньше белых пятен, чем в жизнеописании ее сестер. Высокообразованная красавица, обычно твердо отстаивающая свои взгляды, оказалась в числе невест, нуждающегося в наследнике короля Франции Генриха I, Анна стала первой в истории Франции королевой, которая короновалась вместе с супругом.

Она родила наследника, будущего короля Филиппа I и более десяти лет участвовала в управлении страной. Подданные называли ее Анной Русской или Анной Киевской. Второй брак, с графом Раулем де Валуа, в который она вступила после смерти, Генриха I, общественность осудила. Анна была отлучена от двора. Точная дата (между 1075 и 1079) неизвестна. Зато известно, что Анна Русская является основательницей нескольких королевских династий Франции.

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