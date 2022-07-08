Калужская икона Божией Матери: значение, монастырь Калужской иконы Божией Матери

Есть у древней Калуги дивная покровительница — созданная на холсте икона Пресвятой Девы.

Более двух с половиной веков хранит она жителей города, щедро изливая благодать Божию на чистых сердцем и крепких верой. Калужская икона Божией Матери — так принято величать этот дивный образ, обретённый в XVIII веке и ставший одной из главных святынь края.

Явление святыни

Случилось это в 1748 году в селе Тиньково, что недалеко от Калуги. Угодно было Пресвятой Богородице явить людям Свой чудотворный образ в доме благочестивого человека — помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Во время одной из уборок обнаружился на чердаке дома свёрток старинного холста. Когда его развернули, то глазам присутствующих предстало изображение женщины в монашеском облачении, погружённой в чтение книги.

Девушка, нашедшая холст, решила, что перед ней портрет одной из сестёр или игуменьи находившегося недалеко от села женского монастыря, и, показав находку Евдокии — хозяйской дочери, к слову заявила ей, что при случае пожалуется на неё матушке настоятельнице — уж больно была эта Евдокия нерадива в молитве и грешна сквернословием. Однако вместо раскаяния угроза служанки вызвала в хозяйской дочери гнев, и та, не помня себя, плюнула на картину, показав своё презрение к духовной особе.

Наказание за дерзость и кощунство

То, что произошло вслед за этим, потрясло всех присутствовавших. Внезапно Евдокия пошатнулась и вслед за этим упала, потеряв сознание. Когда девушка пришла в себя, то не могла ни говорить, ни пошевелиться. Всем было ясно, что несчастную разбил паралич за совершённое ею кощунство. Хозяйскую дочь перенесли в её комнату и положили под образа.

Вскоре хозяину дома явилась в ночном видении Пречистая Богородица и сообщила, что Евдокия наказана за дерзость, явленную в отношении найденного образа. Ещё Царица Небесная поведала, что изображена на нём не игуменья, а Она — Матерь Божья, и что впредь через этот образ будет ниспослана Благодать на Калугу и её жителей. О всём случившемся Богородица повелела сказать священнику и отслужить перед обретённой иконой покаянный молебен.

Исцеление Евдокии и новые чудеса

О дочери же Василия Кондратьевича было сказано, что после искреннего и глубокого покаяния её надлежит окропить водой, вытекающей из-под церкви, — и она исцелится. Так всё и произошло. Полотно с образом Святой Девы поместили в раму, и она сделалась их фамильной святыней. Дерзкая девица слёзно покаялась, и после того, как её окропили святой водой, исцелилась.

Прошло немного времени, и молва о новом чуде облетела село. У барина был слуга Прохор, страдавший с детства глухотой. Как-то во сне услышал он голос, поведавший, что избавит его от напасти Калужская икона Божией Матери, хранящаяся в их доме. Нужно лишь усердно перед ней помолиться. То же повторилось и на следующую ночь. Тогда Прохор провёл долгие часы в коленопреклонённой молитве, после чего неожиданно заснул. Проспал он двое суток, а когда проснулся, его слух полностью восстановился.

Вскоре Калужская икона Божией Матери была торжественно перенесена в храм Рождества Пресвятой Богородицы, что находился в близлежащем селе. Но этому событию предшествовало ещё одно чудо, явленное через неё и оставшееся в памяти односельчан. Тяжело заболела Евдокия — та самая дочь помещика, что была когда-то наказана за дерзость. И вновь было ночное видение Пресвятой Девы с повелением молиться перед образом и не ослабевать в вере. После того как вся семья Хитрово совершила перед чудотворным образом молебен, болезнь оставила девушку.

Калужская икона Божией Матери — хранительница города

С тех пор появилась у древнего русского города заступница и покровительница — икона Калужской Божией Матери. Дивные чудеса явила через неё Пресвятая Дева. В 1771 году за грехи поразил Господь жителей города чумой, но отслужили перед ней покаянный молебен, и умолила Пречистая Сына Своего помиловать калужан. В другой раз, в 1812 году, уберегла город молитва Калужской иконе Божьей Матери от нашествия наполеоновских войск. Навсегда сохранилось это событие в российской истории. Когда же в 1898 году случилась эпидемия холеры, то во время молебна прочли православные всем миром акафист Калужской иконе Божьей Матери, и не оставила их Заступница Небесная — отвела от города беду.

В память об этих чудесах Святая Церковь установила праздники, отмечаемые ежегодно на калужской земле. Все они датируются в соответствии с теми днями, когда Калужская икона Божией Матери явила своё заступничество. Это 15 сентября, 25 октября и 31 июля. Кроме того, храм Калужской иконы Божией Матери при архиерейском доме в городе Калуге отмечает свой престольный праздник каждый год в первое воскресенье Петрова поста.

Молитва перед чудотворной иконой

Этот чудотворный образ, явленный во времена правления благочестивой императрицы Елизаветы Петровны, и по сей день не оставляет калужан своим попечением. Вскоре планируется открытие в честь него женского монастыря на месте чудесного его обретения.

Какие бы житейские невзгоды ни приключились, идут жители города во храм, где ждёт их Калужская икона Божией Матери. О чём молятся перед ней, от чего просят защиты? Молятся о здоровье своём и своих близких, о благословении на все добрые дела, о семейном счастье и многочадии. Уберечь же просят от лукавого и всех его козней.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2517607221101595069/

А вы знали об этом?

Мать Тереза была канонизирована.Однако, как часто бывает, обсуждение дел столь незаурядной личности вызвало массу споров. Одни считали мать Терезу земным ангелом, другие же - “адским убийцей”. Сотрудники приютов, основанных монахиней, отмечали, что часто нуждающиеся в медицинской помощи попросту умирали, так и не дождавшись врача. В таких местах работали волонтёры, но не медики. Вера же в мать Терезу и её благие дела не могла вылечить недуги людей.Что касается медицинских учреждений, созданных матерью Терезой, то здесь дела обстояли ещё хуже. В них использовалось лишь простейшее оборудование - и то по минимуму. Больных лечили самыми дешёвыми лекарствами, например, аспирином, который давали каждому больному. Разумеется, помочь такое лечение не могло.

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