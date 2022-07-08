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Калужская икона Божией Матери: значение, монастырь Калужской иконы Божией Матери

Есть у древней Калуги дивная покровительница — созданная на холсте икона Пресвятой Девы. 

Более двух с половиной веков хранит она жителей города, щедро изливая благодать Божию на чистых сердцем и крепких верой. Калужская икона Божией Матери — так принято величать этот дивный образ, обретённый в XVIII веке и ставший одной из главных святынь края.

Явление святыни

Случилось это в 1748 году в селе Тиньково, что недалеко от Калуги. Угодно было Пресвятой Богородице явить людям Свой чудотворный образ в доме благочестивого человека — помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Во время одной из уборок обнаружился на чердаке дома свёрток старинного холста. Когда его развернули, то глазам присутствующих предстало изображение женщины в монашеском облачении, погружённой в чтение книги.

Калужская икона Божьей Матери

Девушка, нашедшая холст, решила, что перед ней портрет одной из сестёр или игуменьи находившегося недалеко от села женского монастыря, и, показав находку Евдокии — хозяйской дочери, к слову заявила ей, что при случае пожалуется на неё матушке настоятельнице — уж больно была эта Евдокия нерадива в молитве и грешна сквернословием. Однако вместо раскаяния угроза служанки вызвала в хозяйской дочери гнев, и та, не помня себя, плюнула на картину, показав своё презрение к духовной особе.

Наказание за дерзость и кощунство

То, что произошло вслед за этим, потрясло всех присутствовавших. Внезапно Евдокия пошатнулась и вслед за этим упала, потеряв сознание. Когда девушка пришла в себя, то не могла ни говорить, ни пошевелиться. Всем было ясно, что несчастную разбил паралич за совершённое ею кощунство. Хозяйскую дочь перенесли в её комнату и положили под образа.

Вскоре хозяину дома явилась в ночном видении Пречистая Богородица и сообщила, что Евдокия наказана за дерзость, явленную в отношении найденного образа. Ещё Царица Небесная поведала, что изображена на нём не игуменья, а Она — Матерь Божья, и что впредь через этот образ будет ниспослана Благодать на Калугу и её жителей. О всём случившемся Богородица повелела сказать священнику и отслужить перед обретённой иконой покаянный молебен.

Акафист Калужской иконе Божьей Матери

Исцеление Евдокии и новые чудеса

О дочери же Василия Кондратьевича было сказано, что после искреннего и глубокого покаяния её надлежит окропить водой, вытекающей из-под церкви, — и она исцелится. Так всё и произошло. Полотно с образом Святой Девы поместили в раму, и она сделалась их фамильной святыней. Дерзкая девица слёзно покаялась, и после того, как её окропили святой водой, исцелилась.

Прошло немного времени, и молва о новом чуде облетела село. У барина был слуга Прохор, страдавший с детства глухотой. Как-то во сне услышал он голос, поведавший, что избавит его от напасти Калужская икона Божией Матери, хранящаяся в их доме. Нужно лишь усердно перед ней помолиться. То же повторилось и на следующую ночь. Тогда Прохор провёл долгие часы в коленопреклонённой молитве, после чего неожиданно заснул. Проспал он двое суток, а когда проснулся, его слух полностью восстановился.

Вскоре Калужская икона Божией Матери была торжественно перенесена в храм Рождества Пресвятой Богородицы, что находился в близлежащем селе. Но этому событию предшествовало ещё одно чудо, явленное через неё и оставшееся в памяти односельчан. Тяжело заболела Евдокия — та самая дочь помещика, что была когда-то наказана за дерзость. И вновь было ночное видение Пресвятой Девы с повелением молиться перед образом и не ослабевать в вере. После того как вся семья Хитрово совершила перед чудотворным образом молебен, болезнь оставила девушку.

Калужская икона Божией Матери о чём молятся

Калужская икона Божией Матери — хранительница города

С тех пор появилась у древнего русского города заступница и покровительница — икона Калужской Божией Матери. Дивные чудеса явила через неё Пресвятая Дева. В 1771 году за грехи поразил Господь жителей города чумой, но отслужили перед ней покаянный молебен, и умолила Пречистая Сына Своего помиловать калужан. В другой раз, в 1812 году, уберегла город молитва Калужской иконе Божьей Матери от нашествия наполеоновских войск. Навсегда сохранилось это событие в российской истории. Когда же в 1898 году случилась эпидемия холеры, то во время молебна прочли православные всем миром акафист Калужской иконе Божьей Матери, и не оставила их Заступница Небесная — отвела от города беду.

В память об этих чудесах Святая Церковь установила праздники, отмечаемые ежегодно на калужской земле. Все они датируются в соответствии с теми днями, когда Калужская икона Божией Матери явила своё заступничество. Это 15 сентября, 25 октября и 31 июля. Кроме того, храм Калужской иконы Божией Матери при архиерейском доме в городе Калуге отмечает свой престольный праздник каждый год в первое воскресенье Петрова поста.

Молитва перед чудотворной иконой

Этот чудотворный образ, явленный во времена правления благочестивой императрицы Елизаветы Петровны, и по сей день не оставляет калужан своим попечением. Вскоре планируется открытие в честь него женского монастыря на месте чудесного его обретения.

Молитва Калужской иконе Божьей Матери

Какие бы житейские невзгоды ни приключились, идут жители города во храм, где ждёт их Калужская икона Божией Матери. О чём молятся перед ней, от чего просят защиты? Молятся о здоровье своём и своих близких, о благословении на все добрые дела, о семейном счастье и многочадии. Уберечь же просят от лукавого и всех его козней. 

Источник : https://religiya.temaretik.com/2517607221101595069/

А вы знали об  этом?

Мать Тереза была канонизирована.Однако,  как часто бывает, обсуждение дел столь незаурядной личности вызвало массу споров. Одни считали мать Терезу земным ангелом, другие же - “адским убийцей”. Сотрудники приютов, основанных монахиней, отмечали, что часто нуждающиеся в медицинской помощи попросту умирали, так и не дождавшись врача. В таких местах работали волонтёры, но не медики. Вера же в мать Терезу и её благие дела не могла вылечить недуги людей.Что касается медицинских учреждений, созданных матерью Терезой, то здесь дела обстояли ещё хуже. В них использовалось лишь простейшее оборудование - и то по минимуму. Больных лечили самыми дешёвыми лекарствами, например, аспирином, который давали каждому больному. Разумеется, помочь такое лечение не могло.

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