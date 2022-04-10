Властная и суровая княгиня держала в страхе всю семью

В 1744 году в семье Петра Григорьевича Чернышева родился третий ребенок. Им стала третья дочь, которой дали имя Наталья. На тот момент еще никто не подозревал, что она станет одной из самых влиятельных женщин Петербурга. Детство ее прошло в Лондоне, где мать сделала все, чтобы дать свои дочерям отличное образование: они говорили на 4 языках, но про этом практически не знали русский.

В возрасте 21 года Наталья Петровна поступила на службу фрейлиной императрицы Екатерины II, а спустя некоторое время завоевала ее доверие и стала любимицей. Она была отличной наездницей, виртуозно владела шпагой и умело стреляла. Императрица любила устраивать турниры рыцарей во время которых Наталья стреляла из лука прямо из движущейся кареты.

Естественно, что о такой девушке судачил весь свет Петербурга: мужчины мечтали заручиться ее вниманием, а женщины лишь завидовали подобной популярности. В 1766 году к Чернышевой посватался один из самых завидных женихов - князь Владимир Голицын. На свадьбу была приглашена и императрица, которая собственноручно приводила прическу невесты в порядок.

С этих пор замужняя Голицына прибывала ко двору только получив приглашение. Она занималась детьми, следила за имением и пыталась навести порядок в делах мужа. В 1783 году семья Голицыных переехала во Францию - для того, чтобы дать детям лучшее образование из возможных. Однако, спустя семь лет императрица велела им вернуться на родину.

Старших сыновей Голицыны отправили в Рим, а с дочерьми поселились в Петербурге. Княгиня Наталья Петровна была очень радушной хозяйкой и каждую среду устраивала бал в своем доме. Кроме того, она обладала очень деятельной натурой - занималась фабриками мужа, садила картофель.

Все знали, что княгиня обладает крутым нравом и шутки с ней плохи. Сыновей она даже в зрелом возрасте называла уменьшительным именем и никто не мог ей перечить. Старшего сына Бориса она отказывалась принимать после того, как он с ней поссорился. Младшему Дмитрию запрещала садиться в ее присутствии, а его жену всячески изводила своими придирками.

На первый взгляд казалось, что все члены семьи заботятся о стареющей Голицыной, но на самом деле она держала всех в страхе. В старости у нее стали появляться усики за что ее тут же прозвали "Усатой феей", а на девятом десятке лет она получила прозвище "Пиковая дама". Оно прикрепилось к ней благодаря Пушкину, который сделал ее прототипом своей героини.

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