Почему у осьминогов 3 сердца?

Пока уфологи ищут внеземной разум в космосе, а священники в сакральных текстах, биологи находят сверхъестественное в самых простейших существах. Ведь только среди них вы сможете найти животину с тремя сердцами. Таким счастливчиком стал осьминог.

Как и все жизненные органы, сердца располагаются у осьминога в башке. Такое количество сердец нужно ему не потому, что Бог любит троицу. Всё куда прозаичнее. Первое сердце, основное, выполняет ту же роль, что и наше — способствует циркуляции крови по организму и доставляет кислород по всему телу. Но зачем тогда нужны ещё два, раз функции у него те же? Запаска что ли?

Вот у кого башка реально переполнена (строение осьминога).

Не совсем. Ещё два сердца расположены под жабрами и называются, как ни странно, «жаберными». Они поставляют кровь к органу дыхания и вообще увеличивают поток крови в этой области. Дополнительные насосы нужны осьминогу потому, что у основного сердца не хватает мощности для поддержания жабр. С одним сердцем животина попросту не смогла дышать, ведь ток крови по жабрам был бы слишком слабым.

Но не только этим знаменит осьминог. У этого инопланетного чудика и мозг по всему телу, и кровь голубая, и скелета нет от слова вообще. Если хочешь узнать об этом больше — пиши в комментариях!

Зачем искать инопланетян в космосе, когда они есть в море?

Источник : https://pulse.mail.ru/article/pochemu-u-osminogov-3-serdca-2...

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