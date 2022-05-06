Интересные факты о фильме "Освободите Вилли" и реальная судьба касатки Кейко

Семейный фильм о дружбе кита-убийцы касатки Вилли и маленького мальчика, наверное, до сих пор является одним из любимых фильмов детства поколения 90-х..

Первый фильм вышел на экраны в 1993 году, через 2 года появился сиквел, а в 1997 году была снята третья часть " Освободите Вилли 3: Спасение".

После показа трилогии в Штатах был основан фонд "Освободите Вилли Кейко", основной деятельностью которого является работа по освобождению диких животных и их акклиматизация в дикой природе.

В фильме снималась настоящая касатка Кейко, которая скончалась от пневмонии в 2003 году у берегов Норвегии.

Киту-убийце на тот момент было 27 лет( средняя продолжительность жизни касаток 50-55 лет в неволе сокращается в несколько раз..)

В самых сложных сценах была использована модель касатки, которую изготовила компания Edge, специализирующаяся на изготовлении механических моделей животных в натуральную величину.

Модель весила около 3,5 тонн и была так искусно сделана, что самец Вилли-Кейко даже пытался с ней "заигрывать"..

Кейко поймали в возрасте 2 лет у берегов Исландии и поселили в океанариум в Канаде, а затем перевезли в Мексику, где его и нашли создатели фильма.

В Мексике для Кейко были неподходящие условия жизни, касатка часто болела и могла умереть, но благодаря фильму Фонд охраны китов собрал около 20 млн долларов.

С помощью военно-воздушных сил США Кейко перевезли сначала в Орегон, где поместили в огромный бассейн, выходили и подлечили, а затем отправили к родным берегам Исландии...

Кейко так привык к людям, что даже на свободе возвращался в бухту к зрителям и сопровождал прогулочные судна.

В Норвегии возведен памятник легендарному киту Кейко, которого все знают по имени Вилли..

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