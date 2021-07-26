10 потрясающих фактов о разных странах, которые мало кто знает

Пользователь Твиттера FactBuffet собирает интересные факты о странах мира. Ведь в каждой стране есть достойные внимания и восхищения места, традиции, рекорды и т. д. Сейчас такое время, что путешествовать возможности нет, так почему бы не отправиться в виртуальную кругосветку?

1. В России есть памятник лабораторной мыши. Он находится в Новосибирском академгородке

2. В Испании есть ресторан «Собрино де Ботин», который был открыт в 1725 году и с тех пор не закрывался. В нем работал официантом Франсиско де Гойя

3. Старейшими башенными часами в мире, которые все еще работают, являются Пражские куранты (Чехия)

4. В Шотландии есть улица, которая считается самой короткой улицей в мире. Она называется Эбенезер-плэйс, расположена в городке Уик и имеет длину 2,06 м

5. В Армении шахматы — обязательный школьный предмет

6. Когда в Лихтенштейне празднуется Национальный день, по традиции всех желающих приглашают на вечеринку в княжеский дворец

7. Пять из последних семи «Оскаров» в номинации «Лучший режиссер» получили режиссеры из Мексики — Альфонсо Куарон (2014, 2019), Алехандро Иньярриту (2015, 2016), Гильермо дель Торо (2018)

8. Марк Гарно, министр транспорта Канады, был первым канадцем, побывавшим в космосе

9. Норвегия держит рекорд по количеству медалей, выигранных на одиночных Олимпийских играх — 39 штук

10. Без Эстонии у нас не было бы Скайпа. Эту программу разработали эстонские программисты