Когда Европа ввела первые санкции против России, и что из этого вышло

Антироссийские санкции имеют давнюю историю и прослеживаются по меньшей мере с XII века.

Досоветские экономические санкции

Экономическая война – штука столь же древняя, как и война обычная. В 1137 году засвидетельствовано первое торговое эмбарго против России. Ганзейский союз немецких городов запретил продавать хлеб своему конкуренту – Великому Новгороду. Впоследствии подобный запрет возобновлялся неоднократно.

Усилившееся в конце XV века Московское государство также сразу стало объектом торговых санкций Запада. Ливонский Орден, усматривавший в Москве прямую угрозу себе, запретил продавать в Россию, а также провозить через свою территорию для продажи в Россию оружие и порох. Кроме того, он задерживал проезжавших через него в Россию иностранных мастеров искусств и оружейных дел. Время от времени к таким санкциям присоединялись Литва и Польша.

Российская империя оказалась достаточно сильна, чтобы отвечать на санкции контрсанкциями, и аппетита к подобным акциям у западных держав поубавилось. Тем не менее, в начале ХХ века США впервые ввели экономические санкции против России из-за еврейских погромов, которые, по убеждению «прогрессивных» американцев, устраивались русским правительством. США призвали всех своих коммерсантов прекратить любые торговые отношения с Россией.

Санкции в отношении Советской республики

Советское государство с первых дней своего существования начало проводить политику независимости от Антанты, начав переговоры о мире с Германией. В то же время большевики освобождали страну от присутствия буржуазии – как отечественной, так и иностранной. В декабре 1917 года был провозглашён декрет о национализации банков, в январе 1918 года – о национализации торгового флота и акционерных капиталов бывших частных банков, в июне 1918 года – о национализации всей крупной промышленности.

Первые декреты, принятые II Всероссийским съездом Советов

Иностранный капитал до революции занимал прочные позиции в России. Его доля в среднем составляла около половины всех инвестиций в российскую промышленность, достигая в отдельных отраслях (нефтехимия, электротехника) 80-90%. Национализация проводилась Советским правительством безвозмездно. Под неё автоматически попадали все предприятия, принадлежавшие иностранным владельцам и с участием иностранного капитала. Понятно, что иностранные предприниматели понесли большие убытки в результате национализации, и это во многом вызвало интервенцию стран Антанты против России. Вдобавок Советская Россия заявила об отказе от уплаты долгов царского и Временного правительств.

Уже в декабре 1917 года США объявили о разрыве всех экономических отношений с Советской Россией. В течение 1918 года к ним присоединились все страны Антанты (Англия, Франция, Италия, Япония, Бельгия, Сербия), а в конце года добавились страны, потерпевшие поражение в мировой войне – Германия и её союзники. В июне 1919 года Верховный Совет Антанты на Парижской конференции принял решение о полной экономической блокаде Советской России. Она вступила в действие 10 октября того же года, но продолжалась недолго. Уже 16 января 1920 года британский премьер-министр Ллойд-Джордж высказался о желательности возобновления торговых отношений с Советской Республикой. Уж слишком невыгодной оказалась для зарубежных предпринимателей экономическая блокада нашей огромной страны.

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