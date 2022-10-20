Жена жене рознь: 7 самых распространенных типов супруг

Есть такая английская поговорка: "У хорошей жены и муж хорош". Это чистая правда, ведь женщины оказывают большее влияние на мужчин, чем сами могут предположить.

И ключевую роль в этом играет внутренний настрой Женщины, а проще – тот сценарий, который она выбирает для себя.

1. Заботливая мамочка

Весьма неприглядный и губительный для мужчины тандем, в котором женщина неправильно понимает смысл слова "забота". Она будет буквально интересоваться, позавтракал ли он, надел ли шарф, напоминать с позиции доброй "квочечки" о его делах и задачах. Такие женщины обычно не верят в мужа, считая, что сам он не способен справиться ни с какой задачей. Это из их уст звучат фразы вроде: "У меня двое детей, а с мужем – трое". При внешней хозяйственности и рачительности такой жены мужчина рядом с ней теряет главное – свой мужской стержень. Даже если изначально он был.

2. Босс и госпожа

Она расскажет всем домашним, кому и чем надо заниматься, но это не значит, что такую же требовательность будет проявлять к себе. Она командует, проявляет свой властный характер и принимает решения, перетягивая на себя одну из главных мужских функций. Такая женщина часто не интересуется домашним хозяйством, уделяет себе и своим хобби много времени, сил, любит посплетничать и весьма холодна к работе.

3. Безразличная и расточительная

При этом мужа она постоянно полощет (как в глаза, так и за глаза, с подругами).

Как правило, она считает начинания супруга блажью, ерундой и нередко над ними посмеивается. Никогда не оказывает поддержки и тем более не вдохновляет на подвиги. Если о чем в их семье и говорят, то рано или поздно это сводится к сравнению с другими: "А Ивановы на Кипр ездили!", "А Полинке муж такую шубу купил!" и т. д. Этот тип женщин очень любит самоутверждаться за счет унижения второй половинки, не стесняясь даже посторонних. Деньги в их семейном бюджете утекают сквозь пальцы во многом потому, что жена не умеет быть ни бережливой, ни благодарной за мужнин труд. Она гасит даже самого перспективного мужчину. Ведь рядом всегда найдется кто-то, кто выиграет ее сравнение!

4. Разбивая мечты

Можно сказать, что этот тип жены – прокачанная версия предыдущей. Она не просто подтрунивает над мужем, а открыто не верит в любимого. В их паре можно найти ужасающий пример обнищания и оскудения любви. Конечно, такие дамы встречаются редко (и хорошо бы не встречались вообще). Она его просто не любит и скрывать это нужным не считает.

5. Как старший брат

Парадигма "отец-дочь", честно говоря, мне не очень нравится. Не тем попахивает. Хотя бывают и такие союзы. А вот младшая сестренка обычно смотрит на старшего брата с нескрываемым обожанием и восхищением. Так и жена, принявшая на себя такую роль, считает своего супруга самым лучшим, самым смелым и прекрасным человеком в мире. И это хорошо. Пожалуй, у них есть все шансы на гармоничные отношения.

Единственный минус – за стеной слепого обожания она не то боится, не то стесняется показывать свою душу, свои чувства и потребности. Это как бы признак не совсем зрелого союза. И, хотя поначалу ему льстит такое отношение, со временем оно надоедает. Он хочет быть полезным и более-менее равным. Поэтому для жены с таким сценарием важно выйти из собственной модели поведения и, не теряя любви, посмотреть на супруга другими глазами.

6. Дружба крепкая

Настоящая любовь немыслима без дружбы и уважения. Страсть рано или поздно утихает, и тогда в любимом человеке начинаешь открывать совсем другие стороны. Как у Вишневского:

Любимая, да ты ещё и собеседник!

Эти отношения хороши и ценны тем, что они идут на равных. Каждый подставляет другому плечо, люди вместе радуются и огорчаются тому, что происходит в их жизни. Ссоры, как правило, без скандалов. С другом можно поссориться, но сцену ему вряд ли закатишь...

7. Женщина-вдохновение

Как бы ни была прекрасна дружба, но именно роль вдохновляющей женщины для брака полезнее всего. Она сочетает в себе максимум женских качеств и при этом сохраняет правильную иерархию в семье. Такая женщина всегда будет верить в супруга, но не отстраненно и не слепо, а тихо и незаметно направляя и помогая ему. Именно она останется с ним и в самой большой радости, и в самой темной печали. Она не командует, давая ему пространство для его мужской реализации. В детях, родственниках (своих и его) она взращивает уверенность в том, что Он – глава семьи. А Она – любимая и помощница. Как в притче:

Женщина произошла из ребра мужчины. Не из ноги, чтобы быть униженной. Не из головы, чтобы превосходить его. Но из бока, чтобы быть бок о бок. Из-под руки, чтобы быть защищенной. И со стороны сердца, чтобы быть любимой.

Не бывает идеальных жен. Но бывают те, которые заставляют мужчину идти на риск, на подвиг и даже на смерть ради той, которую он любит. И мне кажется, что советы и правила здесь работают только отчасти. Каждая женщина должна сама заглянуть в собственное сердце, принять свою женскую природу, осознать смысл и силу слова "любовь" и сделать все, чтобы реализовать это в семье. Ведь смысл брака как раз в том, чтобы два любящих сердца сделали друг друга счастливыми...

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