Оползень Стурегга: какая ужасная катастрофа сделала Британию островом

Многие политические особенности и исторические нюансы существования Великобритании обусловлены ее островным положением. Сегодня попасть из Европы на берега туманного Альбиона можно по тоннелю под Ла-Маншем. Но когда-то существовал другой сухопутный путь — по дну Северного моря.

Доггерленд и Доггер-банка

Знатокам военной истории и любителям творчества Евгения Гришковца, наверняка, известна песчаная отмель в центре Северного моря — Доггер-банка. Эта территория приподнята на 20-25 метров в сравнении с окружающим ее морским дном, из-за чего она лучше прогревается и богата растительностью и рыбой. Как пишет Вячеслав Шпаковский в статье «Великий потоп», все началось в 1931 году, когда в сети рыболовного судна попал комок мха с останками оленьего рога. Последний имел следы ручной обработки и напоминал острие копья. Дальше — больше: кости животных, орудия труда и вооружение, череп неандертальца…

Стало ясно, что дно Северного моря когда-то было не просто сушей, а обитаемой сушей. Причем, в историческом масштабе относительно недавно. Исследованием занялся британский археолог Брайан Коулз, который и дал этой части местности название Доггерленд. Свою теорию и результаты работы он изложил в одноименной книге. Оказалось, что некогда плодородная, богатая флорой и фауной и густо населенная (по тем временам) земля занимала всю южную часть Северного моря и соединяла Британию с территориями современной Дании и Голландии. Такое положение дел имело место как минимум 10 000 лет назад и, возможно, сохранялось до 3 000 г. до н. э.

Микро-потопы или супер-цунами

Относительно того, как Доггерленд оказался под водой, существует несколько мнений. Сам Коулз предполагал, что затопление этой территории происходило в течение нескольких тысяч лет, начиная примерно с 8 000 г. до н.э., когда началось таяние ледников. Местность заболачивалась, постепенно опускаясь. Через пару тысяч лет между Британией и Европой оставался лишь узкий перешеек отмели, а на месте Доггер-банки — остров, но к третьему тысячелетию до нашей эры ушел под воду и он.

Более интересную и, по-видимому, более правдоподобную, гипотезу выдвинул норвежский геолог Штейн Бондевик. По его мнению, изложенному в работе «Стурегга: Супер-Цунами», причина образования Британских островов — это серия из трех гигантских оползней. Эту природную катастрофу ученый назвал Стурегга, что в переводе с древненорвежского означает «большая кромка». Самый крупный катаклизм в обозримой истории Европы произошел между 6200 и 6000 гг. до н. э. и, по-видимому, был связан с глобальным похолоданием, известным также как Колебание Мезокко. Какой была взаимосвязь и была ли вообще, вопрос дискуссионный. Но ход событий примерно понятен.

В течение многих тысяч лет на кромке Скандинавского полуострова — на территории современной Норвегии — скапливались отложения, приносимые ручьями и реками в результате таяния ледников. В результате подводного землетрясения вся эта масса начала сползать в океан, захватив 250-300 километров норвежского побережья. Оползень вызвал цунами, которое затопило все близлежащие территории, а волна его, по расчетам, докатилась аж до Гренландии. В результате Британия оказалась отрезана от Европы, а пришедшие с севера океанические воды стали причиной наступившего на островах 300-летнего похолодания.

С той поры как минимум несколько тысяч лет культура Британских островов развивалась в изоляции от Европы.

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А вы знали об этом?

Фраза «Мы вам покажем кузькину мать» впервые она прозвучала 24 июня 1959 года, когда советский лидер вместе с Ричардом Никсоном осматривал американскую выставку в Сокольниках. В завязавшейся полемике о преимуществах разных политических систем Хрущёв в запале бросил: «Мы вам ещё покажем кузькину мать!».Собственно, «мировым хитом» фраза стала из-за не готового к подобному повороту переводчика, который перевёл её на английский как «мать Кузьмы». Это погрузило американцев в ступор — о чём идёт речь? Неужели о каком-то новом оружии?Постоянный переводчик советских лидеров Виктор Суходрев, который в тот момент находился в зарубежной поездке, считал, что весь шум вокруг фразы возник исключительно из-за неудачного перевода. Сам Суходрев, когда Хрущёв повторял эту фразу, переводил её как «Мы покажем вам то, чего вы ещё никогда не видели». Никакого ажиотажа при таком переводе заявление советского лидера, естественно, не вызывало.

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