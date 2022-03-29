Самая страшная каторга царской России - "Орловская"

Знаменитая Сонька Золотая Ручка отбывала наказание на Сахалине, где располагалась одна из самых больших каторг Российской империи. Но после поражения в русско-японской войне и потери южной части Сахалина на свободе оказались тысячи опасных преступников. Эпохе неслыханной мягкости обращения с заключенными в России пришел конец.

Сахалинские каторжники

В 1908 году в спокойном и благополучном городе Орле местную тюрьму преобразуют в каторжный централ; так начинается эпоха «орловского режима» – жестокости надзирателей и невыносимых условий содержания. Конкретно Орловская каторга была рассчитана примерно на 1400 человек: в одной огромной камере могли содержаться от 28 до 36 преступников. При чем, именно здесь был впервые применен «передовой» американский вариант камеры, забранной железной решеткой, чтобы тюремщики всегда могли видеть, что происходит внутри. Кстати, надзиратели сюда попадали что называется «отборные» – они приезжали из всех уголков России, им выплачивалось повышенное жалованье и предоставлялись различные льготы.

Акатуйская каторга

Собственно, Орловскую тюрьму выбрали из-за того, что она отличалась необыкновенно мягким режимом. Сбежать отсюда было дело плевым, и арестанты этим активно пользовались. Так в 1906 году четверо «политических» сбежали из камеры, просто перепилив решетку. Беглецов так и не нашли. Стоит ли говорить, что системе требовались кардинальные реформы?

Так при каторге были организованы различные мастерские для преступников. Их отличали чрезвычайно сложные условия труда и жесткий график. Арестанты утверждали, что тяжелее всего приходилось работникам хлопково-трепального производства. Хватало их ненадолго: густая ядовитая пыль и необходимость вручную вертеть огромные машины быстро делали свое дело, и каторжанин превращался в калеку. 1910 и 1912 годы известны в Орловском централе как периоды серьезных волнений, которые довольно скоро стали достоянием не только российской, но и мировой общественности. Даже в Государственную Думу поступали многочисленные запросы по поводу условий содержания на каторге.

Согласно статистике, с момента основания по октябрь 1912 года в Орловской каторжной тюрьме погибли почти 440 заключенных; таким образом, умирало по два человека в неделю. Основными причинами были туберкулез и побои надзирателей. 70% сидельцев тогда составляли уголовники, остальные 30% составляли «политические». В разные годы здесь удалось выжить Ф. Дзержинскому и Г. Котовскому. Говорят, «Железного Феликса» начальник тюрьмы по какой-то причине даже освободил от обязательных работ и значительно ослабил режим. Хотя, должен был заковать в кандалы и держать отдельно от остальных заключенных – Феликс Эдмундович в документах значился как один из 50 самых опасных узников каторги. Исследователи полагают, что в Орловском централе Дзержинский был «смотрящим». Сам заключенный утверждал, что жить на каторге было невозможно, и жестче всего были условия для арестантов корпуса «Краков» – 500 поляков, эвакуированных из Варшавы в 1914 году.

Один из самых известных узников Орловского централа - Феликс Дзержинский

С приходом революции дни самой жестокой российской каторги были сочтены. Во всех царских тюрьмах освободили «политических», и Орловский централ не стал исключением. Здесь почти 300 каторжан выпустили в течение трех дней. А в 1924 году после громкого судебного заседания к расстрелу приговорили тюремщиков и начальство учреждения.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Житие святого Петра, прежде бывшего мытарем https://otari.mirtesen.ru/blog/43890785927/

Как в Советском Союзе отменяли "сухой закон" https://otari.mirtesen.ru/blog/43463563826/

10 самых опасных в мире дорог https://otari.mirtesen.ru/blog/43676862514/