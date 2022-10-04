Что сделал для индейцев беглый русский генерал Беляев, в честь которого установлены памятники в Парагвае

Первая мировая война, две революции 1917 г. и Гражданская война стали огромным бедствием для России. Демографические потери превысили 20 млн. человек, из них свыше 2 млн. человек составила "белая эмиграция". Уехала элита дореволюционной России, наиболее образованная и передовая часть общества. Большинство эмигрантов поселилось в Европе, где бывшую элиту ждала незавидная судьба, так как 90% из них жили бедно. Помните фильм "Бег"? Так оно все и происходило.

Русские военнопленные во время ПМВ.

Любая работа была эмигрантам за счастье: таксист, официант или посудомойка. Но не все её могли найти. Поэтому, когда в европейских газетах появились объявления, что в Парагвае приезжим дадут бесплатно большие участки земли, оплатят дорогу и предоставят налоговые льготы, многие отправились жить в далекую страну. Это была их единственная надежда на будущее. Отправился туда со своей женой и генерал Иван Беляев, который не подозревал, что ему суждено стать национальным героем этого самого Парагвая.

До эмиграции.

Беляев родился в 1875 г. в Петербурге в семье потомственных военных и дворян. Отец - генерал. Двоюродный брат - последний военный министр Российской империи. С раннего детства Иван знал, что ему суждено стать военным, хоть его больше привлекали географические открытия и индейцы Северной и Южной Америк.

"Мою судьбу окончательно решило одно ничтожное обстоятельство. Гуляя с тетей по Андреевскому рынку нашего Васильевского острова, я обратил ее внимание на маленькую брошюрку с изображением краснокожего индейца и с надписью "Последний из Могикан"". Отрывок из автобиографии героя "Записки русского изгнанника".

Он сутками напролет готов был читать романы Фенимора Купера и других авторов о них. Гуроны, могикане, апачи полностью занимали его ум, а вовсе не военная карьера. Но воля отца - это закон и Иван Тимофеевич в 41 год стал командующим бригадой генералом.

Парагвай на карте Южной Америки и мира.

Офицер участвовал в Брусиловском прорыве 1916 года в качестве командира артдивизиона. В Гражданскую войну воевал на стороне белых. Командовал артиллерией в 1-м корпусе Добровольческой армии. В 1920 г. эмигрировал из России в Европу, а в 1924 г. прибыл в Парагвай.

Исследователь и полиглот.

Беляев перебрался в Парагвай одним из первых и у него были громадные планы. Он понимал, что все русские в Европе со временем ассимилируются и перестанут быть русскими. Тут же он хотел создать славянскую общину, чтобы сохранить самобытность и генофонд нации. Президент Гондра встретил его с радостью и генерала без разговоров взяли на военную службу. Здесь сыграл свою роль и тот факт, что Иван Тимофеевич владел многими языками, в том числе испанским.

Вскоре офицеру поручили исследовать Северный Чако и составить подробную карту. Это была спорная с Боливией территория, которая представляла собой непроходимую сельву из густых лесов, переплетенных лианами. Места были гиблые. Там прежде не ступала нога белого человека, но жили индейцы, которых с детства обожал Иван.

И. Т. Беляев на фоне парагвайских индейцев мако.

К началу 30-х годов Беляев совершил туда 12 экспедиций и нашел уникальное озеро Питиантута – главный источник воды в засушливом регионе. Кроме того, исследователь составил подробные карты и внес значительный вклад в науку, тем самым закрепив территорию за Парагваем. Но самое главное, что он изучил быт, обычаи и обряды местных индейских племен: мака и чимакоко; выучил их язык и составил словари. Индейцы обожали русского генерала. В племени чимакоко его избрали главой клана и прозвали "Элебук", что означает "Сильная Рука".

Чакская война.

Боливия не собирались отдавать провинцию Парагваю, ведь там американцы нашли потенциальные залежи нефти. Боливийцы начали строить форты на спорной территории, но Парагвайцы их разрушали. В 1932 г. началась Чакская война, в которой на стороне армии Боливии воевало 120 бывших немецких офицеров. А руководил ей бравый генерал Ганс Кундт, который командовал бригадой на Восточном фронте в годы Первой мировой войны.

В армии Парагвая насчитывалось 70 русских офицеров: 2 генерала, 9 полковников и т. д. Война длилась три года и закончилась победой Парагвая, и 3/4 спорных территорий отошли именно ему. И это несмотря на то, что численность его армии была в полтора раза меньше (220 тыс. против 150 тыс.) и у нее отсутствовали танки и орудия.

Герой повествования (второй слева) во время Чакской войны.

На вооружении бедной страны имелись лишь минометы, пулеметы и винтовки, но "русские" победили "немцев" за счет двух главных факторов:

а) Более грамотных действий командования, прежде всего Генштаба. Им руководил генерал Беляев и тактически парагвайцы полностью переиграли своего противника;

б) Выходцы из России банально научили парагвайцев воевать, и теперь они были лучше обучены, чем боливийцы, хоть в начале войны все было наоборот.

Большую роль сыграла помощь индейцев, ведь они были рады сделать что-то полезное для "Сильной руки" – "Элебука". Не могу не отметить и героизм русских офицеров, в частности ротмистра Бориса Касьянова. Он закрыл своим телом амбразуру боливийского дзота при атаке на вражеский форт, задолго до Александра Матросова. Потери Боливии по итогам войны составили: 60 тыс. павших в боях и 23 тыс. военнопленных. Потери Парагвая: 31 тыс. и 2 тыс. соответственно.

Национальный герой.

По всей южноамериканской стране установлены памятники русскому герою.

После Чакской войны Иван Тимофеевич стал почетным гражданином Парагвая и был удостоен высших наград государства. В годы ВОВ царский генерал поддержал СССР и многие от него отвернулись. Именно поэтому с русской общиной у него ничего не получилось. После этого он посвятил всю оставшуюся жизнь изучению жизни индейцев и борьбе за их права.

Офицер добился создания индейских колоний, став их администратором и посредником между племенами и властью. Индейцы его боготворили, а когда в 1957 г. Беляев ушел из жизни, в столице Парагвая - Асунсьон объявили трехдневный траур. Его именем в разных городах названы улицы, в его честь установлены памятники. Так эмигрант из России стал национальным героем южноамериканского государства.

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У православного христианина есть одна принадлежность – ко Христу. И символом этого издавна является нательный крестик на шее. Такого человека и Бог благословляет, и святой ангел оберегает. А у татуированного все может быть диаметрально противоположно. Тем же, кто нанес на тело откровенно языческие татуировки, конечно же, стоит исповедоваться в этом грехе, и Господь обязательно простит их и восстановит утраченную духовно-телесную гармонию.

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