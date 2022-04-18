Только две страны Европы никогда не воевали с Россией, и не отправляли своих граждан на помощь её врагам

Киевская Русь с Европой не воевала. Северо-Восточная Русь, объединившаяся в Московское княжество, – тоже. Войны со шведами и немецкими крестоносцами вела Русь Северо-Западная: Новгородское и Псковское княжество.
Началом Российской державы стала эпоха Ивана III, конец XV века: когда Московское княжество значительно расширило свои владения, окончательно освободилось от монголо-татарского ига, а Иван III провозгласил себя «царём Всея Руси». И в этой статье мы разберемся, какие же европейские страны воевали с Россией "скрытно", а какие не воевали никогда.Крестоносцы Тевтонского ордена. Фото с исторической реконструкции.
С кем из стран Европы воевала Россия в разные исторические эпохи?
Войны с Европой начались во времена Ивана Грозного (XVI век). И отсчёт стран, с которыми воевала Россия, начался при этом государе:
- Польша, она же Речь Посполитая. С ней впоследствии было ещё много войн, результатом которых стало присоединение Польши к Российской империи.
- Литва (Великое княжество Литовское, входившее в отдельные исторические периоды и в состав Речи Посполитой). Итог тот же, что и с Польшей.
- Ливония(Ливонская конфедерация). Итог – распад такого государства, а впоследствии – включение Прибалтики в состав Российской империи.
- Швеция. Было много войн, в результате которых шведы отказались от своего доминирования на Балтике и отдали свои владения на юго-восточном её побережье.
Далее уже шли войны, начиная с XVII века.
- Турция - Османская империя (частично она всё-таки расположена в Европе). Итог противостояния: потеря Турцией обширных владений на побережье Чёрного и Азовского морей, а также на Кавказе; утрата ею контроля над вассалом – Крымским ханством, и присоединение всех этих земель к Российской империи.
- Пруссия (в ходе Семилетней войны 1756-1763 гг. потерпела поражение).
- Франция (война с Наполеоном – победа России, Крымская война – победа Франции и Англии).
- Англия (Морские столкновения 1807-1812 гг. и Крымская война – победа Англии и Франции над Россией).
- Австро-Венгрия(Первая мировая).
- Болгария (Первая мировая).
- Германия (Первая и Вторая мировые войны).
- Финляндия (1918 и 1939-1940 гг.).
- Греция (1919, участие в интервенции, несмотря на то, что Гражданская Война не является войной с внешним врагом, Греция всё же могла сохранить нейтралитет).
- Италия (1919 - интервенция и Великая Отечественная).
- Румыния (1918 и Великая Отечественная).
- Венгрия (Великая Отечественная).
- Словакия (Великая Отечественная).
- Хорватия (Великая Отечественная).
- Испания («гибридная война» СССР за республиканцев и Великая Отечественная: против СССР воевали добровольческая «голубая дивизия» и авиаэскадрилья «Сальвадор»).
Страны Европы, которые не воевали с Россией в открытую, но поддерживали её врагов
Таким образом, все остальные европейские страны, а именно:
Португалия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Ирландия, Албания, Монако, Чехия, Лихтенштейн, Люксембург, Ватикан, Сан-Марино, Мальта, Кипр.
– с Россией никогда не воевали.
НО! Граждане некоторых из этих стран служили в добровольческих частях вермахта и Ваффен СС, воевавших в СССР. Причём их вербовка проводилась совершенно легально, с разрешения либо даже при содействии правительств этих государств. На волне военного триумфа германского оружия участие в агрессии против СССР казалась всем этим людям привлекательной и прибыльной романтической авантюрой. И таких европейцев набралось, в общей сложности, сотни тысяч!Бельгийский добровольческий Легион СС. Фото в свободном доступе.
Страны Европы, которые никогда не воевали с Россией
- Югославия. Во время Второй Мировой, страна всячески пыталась избежать конфликта, но из-за серьезного давления Италии и Третьего Рейха, Югославия уступила и вошла в Ось. Однако важно то, что практически всё население было против данного решения, а на протяжении все войны в Югославии было очень сильное партизанское движение.
- Швейцария. С 1815 года Швейцария – нейтральная страна. При этом там очень высокий показатель по числу официально владеющих оружием: на каждые 100 жителей – 29 стволов. Больше – только в США. И армия в этой стране есть. В обеих Мировых Войнах швейцарцы занимали нейтралитет, и агрессивных действий в отношении России никогда не принимали. Я имею ввиду именно военную помощь в людских ресурсах, хотя торговля с нацисткой Германией всё же была. Да, была небольшая часть добровольцев, которые отправлялись на Восточный фронт в составе Ваффен СС, но это было скорее исключением и не поддерживалось государством.
Страны Европы, которые вообще никогда ни с кем не воевали
· Исландия. У этого островного государства нет ни армии, ни флота, ни ВВС. Есть лишь военизированная береговая охрана, которая защищает свою страну и иногда даже посылает миротворцев в горячие точки по всему миру.
· Мальта. До 1964 года это островное государство было владением Англии. После того, как британцы вывели оттуда свои военные базы (1974) Мальта стала демилитаризованным государством.
· Ватикан. Самое маленькое государство Ватикан имеет вооружённые силы – забавно одетую Швейцарскую гвардию из 150 человек. Но ни о каких военных действиях, разумеется, нет и речи.
· Лихтенштейн. Армию эта страна распустила ещё в 1868 году, под предлогом разумной экономии, и с тех пор никогда не участвовала в военных действиях.
Разумеется, России нельзя распускать армию, как Исландии или Лихтенштейну – масштаб не тот. Внешние угрозы (в том числе и со стороны Европы) в современную эпоху не стали менее серьёзными, и двумя единственными верными союзниками России по-прежнему остаются её армия и Военно-морской флот.
Как Вы считаете, какие ещё страны можно включить в этот список?
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