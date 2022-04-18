Только две страны Европы никогда не воевали с Россией, и не отправляли своих граждан на помощь её врагам

Началом Российской державы стала эпоха Ивана III, конец XV века: когда Московское княжество значительно расширило свои владения, окончательно освободилось от монголо-татарского ига, а Иван III провозгласил себя «царём Всея Руси». И в этой статье мы разберемся, какие же европейские страны воевали с Россией "скрытно", а какие не воевали никогда.

Киевская Русь с Европой не воевала. Северо-Восточная Русь, объединившаяся в Московское княжество, – тоже. Войны со шведами и немецкими крестоносцами вела Русь Северо-Западная: Новгородское и Псковское княжество.

Войны с Европой начались во времена Ивана Грозного (XVI век). И отсчёт стран, с которыми воевала Россия, начался при этом государе:

НО! Граждане некоторых из этих стран служили в добровольческих частях вермахта и Ваффен СС, воевавших в СССР. Причём их вербовка проводилась совершенно легально, с разрешения либо даже при содействии правительств этих государств. На волне военного триумфа германского оружия участие в агрессии против СССР казалась всем этим людям привлекательной и прибыльной романтической авантюрой. И таких европейцев набралось, в общей сложности, сотни тысяч!

– с Россией никогда не воевали.

Таким образом, все остальные европейские страны, а именно:

Страны Европы, которые вообще никогда ни с кем не воевали

· Исландия. У этого островного государства нет ни армии, ни флота, ни ВВС. Есть лишь военизированная береговая охрана, которая защищает свою страну и иногда даже посылает миротворцев в горячие точки по всему миру.

· Мальта. До 1964 года это островное государство было владением Англии. После того, как британцы вывели оттуда свои военные базы (1974) Мальта стала демилитаризованным государством.

· Ватикан. Самое маленькое государство Ватикан имеет вооружённые силы – забавно одетую Швейцарскую гвардию из 150 человек. Но ни о каких военных действиях, разумеется, нет и речи.

· Лихтенштейн. Армию эта страна распустила ещё в 1868 году, под предлогом разумной экономии, и с тех пор никогда не участвовала в военных действиях.

Разумеется, России нельзя распускать армию, как Исландии или Лихтенштейну – масштаб не тот. Внешние угрозы (в том числе и со стороны Европы) в современную эпоху не стали менее серьёзными, и двумя единственными верными союзниками России по-прежнему остаются её армия и Военно-морской флот.

Как Вы считаете, какие ещё страны можно включить в этот список?

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