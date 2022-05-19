Не щадя живота: почему русские называли жизнь «животом»

Русский язык богат по своей природе и не раз доказывал свое звание одного из самых поэтичных и красивых языков планеты. Пёстрые словосочетания и обороты речи, устойчивые выражения и непревзойдённые метафоры слились в этом «богатстве», которое восхвалял И.С. Тургенев в одноимённом стихотворении. Не обходится русский язык и без фразеологизмов.

Прежде чем начать, следует вспомнить значение слова «живот» в нашем языке. По С.И. Ожегову:

Часть тела, прилегающая к тазу, в которой расположены органы пищеварения

Желудок, кишечник

Жизнь

Нас интересует сегодня третье значение данного слова, которое появилось довольно давно. В старину, в монастырях и церквях на службе можно было довольно часто услышать вместо слова «живот» слово «жизнь». В знаменитой комедии Гайдая мы можем наблюдать за диалогом, где Иван Васильевич властно спрашивает Якина о «животе или смерти». И это не просто так. Живот – это производное от древнеславянского слова жизнь. Наши предки верили, и думается, что не только они, что именно с живота всё и начинается, так как в животе зарождается и вынашивается жизнь. Ведь не зря Чингисхан писал: «Еще сказал: наслаждение и блаженство человека состоит в том, чтобы подавить возмутившегося, победить врага, вырвать его из корня, заставить вопить служителей их, сделать живот их жен своей постелью.

..». Постелью, т.е. сделать им детей. Как мы видим, монголы также считали живот жизнью. Такова этимология данного слова, которое будет включено в фразеологизм «не щадя живота».

«Не щадя живота». Значение этих строк в русской речи знает каждый: не щадя жизни, не жалея жизни и.т.п. Данное высказывание означает подвиг, несгибаемую веру в победу, желание пожертвовать собой во имя общего блага. Выражение означает, в своём роде, точку невозврата. Имеется в виду, что было сделано очень многое, осталось лишь пожертвовать своей жизнью во благо других.

Данное высказывание появилось давно, но всё ещё характеризует русских как настоящих героев и патриотов. К примеру, можно вспомнить знаменитый приказ времён Великой Отечественной войны, №227 «Ни шагу назад!». Этот приказ и наш сегодняшний фразеологизм – синонимы. Данный указа И.В. Сталина уже навсегда увековечил в памяти бойцов Красной армии, которые, не щадя живота отражали атаки немецких оккупантов. И таких примеров в нашей истории очень много.

Из современных трагичных событий можно вспомнить захват школы в Беслане, где террористы держали детей в заложниках. Русский спецназ ценой своей жизни прикрывал детей от пуль, которые сыпались градом от боевиков. И в этом примере видна стойкость и мужество русских солдат.

Можно вспомнить Смуту и героя Второго ополчения, Кузьму Минина. Вот так пламенно он обратился к нижегородцам: «Однако же ослабевать и унывать не надобно, но призвав на помощь всещедрого Бога, свой ревностный труд прилагать и согласясь единодушно, оставляя свои прихоти, своего и наследников своих избавления искать, не щадя имения и живота своего». И вновь мы встречаем наш фразеологизм в абсолютно том же значении. Как Красная армия стояла на смерть перед фашизмом, так и ополчение Минина и Пожарского ценой своей жизни сопротивлялось интервентам.

Такое же обращения было к войнам от Сергия Радонежского перед Куликовской битвой, эти же слова слышали полки Александра Невского перед тем, как пойти в бой. Хочется сказать, что данный фразеологизм не просто занял место в нашем языке, но он стал олицетворением русского человека, который готов на всё ради ближнего и ради своего Отечества.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/179983-ne-shhadya-zhivota-poch...

А вы знали об этом?

Как-то раз директору департамента полиции Дурнову попалось любовное письмо одной петербуржской дамы, адресованное послу Бразилии. Из письма явствовало, что автор и адресат давно находятся в интимных отношениях. Вроде бы, дело заурядное, никакой крамолы… Но беда заключалась в том, что дама-то была ещё и любовницей самого Петра Дурново! Директор департамента полиции дал волю личным страстям. Первым делом он явился на квартиру к изменнице, отхлестал её по щекам и швырнул её любовное письмо бразильскому послу ей в лицо. Уже здесь видим, как Дурново непрофессионально поступил. Но этого мало. Дурново, в отсутствие посла, устроил обыск у него на квартире в поисках других писем от любовницы. Тем самым нарушив дипломатический иммунитет посла.В результате бразильский посол немедленно написал жалобу лично императору Александру III, на что царь, ознакомившись с действиями Дурново, отдал рескрипт министру внутренних дел касательно Петра Дурново: «Убрать эту свинью в 24 часа!».

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43510928661/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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