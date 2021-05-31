10 интересных фактов об Австралии

Австралия — настоящая загадка для европейцев. В силу того, что она расположена на другом конце земного шара, нам сложно объективно судить об обычаях и традициях австралийцев. Мы собрали 10 любопытных фактов о жизни на Зеленом континенте.

1. Пляжи на любой вкус

В это трудно поверить, но на территории Австралии находится 10 685 пляжей, еще около 800 расположено на тридцати необитаемых островках вокруг материка. Это означает, что один человек каждый день может посещать новый пляж в течение тридцати лет!

Более того, 90 процентов жителей этой чудесной страны живут в 50 метрах от океана. Одним словом, для тех, кто любит песок, воду и солнце, Австралия — настоящий рай! Во многих городах есть так называемые тематические пляжи: для европейцев, серфингистов, дикие, нудистские, семейные, тихие бухты без волн и места для виндсерфинга.

2. Родина беспроводного интернета



Беспроводной интернет и Wi-Fi — понятия, которые прочно вошли в нашу жизнь. Мы ежедневно пользуемся беспроводным интернетом и уже забыли, что так было не всегда. История началась в далеком 1940 году, когда об интернете еще даже не слышали.

В то время коллектив, в который входила скандальная актриса Хеди Ламарр, музыкант Джордж Антейл и другие творческие личности, пытались сделать так, чтобы 16 музыкальных инструментов играли одновременно.

3. Опасные змеи

Так, совершенно случайно компания, в которой не было ученых, военных и инженеров открыли, метод прыгающих частот и решили запатентовать его. Однако, полученный патент описывал не интернет, а способ управления ракетами на расстоянии. Позднее изобретение австралийки было использовано для создания локальной сети в одном из ВУЗов.



В Австралии обитает «десятка» самых опасных змей мира. Всего на территории страны можно встретить около 2 400 видов рептилий. Причем встреча может произойти где угодно — как на уединенном пляже, так и в магазине в центре города. Также стоит отметить, что ядовитых змей в Австралии значительно больше, чем не ядовитых. Ежегодно от укусов змей страдают около 3000 жителей.

4. Огромное количество пауков



Вы только посмотрите в эти глазки… Не можете? Тогда вам лучше не соваться в Австралию, потому что пауки занимают далеко не последнее место среди тварей страны. Для австралийцев привычное дело проснуться, открыть глаза и увидеть на потолке большое мохнатое чудище.

Пауки в домах и подвалах — не редкость для Австралии, и далеко не всегда степень опасности гостя зависит от его размера. Однако, несмотря на все эти страшилки и обилие насекомых, населяющих материк, в больницах страны всегда готовы оказать скорую помощь пострадавшему, а последний смертельный случай произошел в 1981 году.

5. Подземный город



Кубер-Педи — это маленький шахтерский городок в пустыне, где люди живут под землей. Городок был основан в 1915 году, когда обнаружилось, что жаркая пустыня — месторождение опалов. Шахтеры, занимающиеся поисками быстро сообразили, что проще построить дом под землей, чем пытаться охладить строение, на которое с утра до ночи будет светить беспощадное австралийское солнце.

Стоит отметить, что современные шахтерские домики весьма уютные и вполне пригодные для комфортной жизни. Типичная «землянка» состоит из трех спален, расположенных на глубине 2,5-6 метров под землей, в каждой комнате присутствуют большие колонны, которые подпирают потолки. Санузел и кухня располагается на поверхности, а воздух на нижние этажи поступает через вентиляционные трубы, торчащие наружу.

6. Звезда Сиднейского залива



Вот уже двадцать семь лет подряд жители Сиднея и туристы наблюдают за единственным известным науке горбатым китом-альбиносом. Неудивительно, что столь уникальное существо появилось именно у берегов ни менее уникального континента. Впервые, его увидели в 1991 году и сразу окрестили именем Мигалу, что на языке аборигенов означало «белый человек». За это время снежно-белый кит не раз попадал в объективы фотокамер и стал настоящим любимцем общественности.

Однако, в 2018 году Мигалу перестал быть единственным в своем роде. В июне у побережья Леннокс Хед была замечена самка горбатого кита обычного окраса с совершенно белым детенышем. Ученые считают, что это потомок знаменитого местного кита.

7. Кенгуру VS Люди



Забавно, но количество кенгуру в Австралии в два раза превышает численность населения. По данным переписи населения, в стране проживает 24 миллиона человек и 57 миллионов особей кенгуру. В зимнее время, когда ночи становятся максимально холодными, сумчатые страдают от острой нехватки пищи и выходят искать пропитание в городах. В социальных сетях есть множество видеороликов с кенгуру, замеченными на детских площадках, задних дворах и просто, разгуливающих в центре города.

8. Азартные игры



Австралийцы очень азартны. На территории материка расположено 20 процентов всех игровых автоматов мира, а это, на минуточку, около 30 000. Что касается крупных казино, то их в стране 18, и каждое может составить конкуренцию лучшим заведениям Лас-Вегаса. Что касается населения, то 80 процентов жителей являются завсегдатаями традиционных и онлайн-казино.

9. Загадочное озеро



Абсолютно розовое озеро Хиллер, окруженное ореолом белого песка, расположено на Юго-Западе Австралии, на Срединном острове. Первооткрывателем этого чуда природы считается капитан Мэтью Флиндерс, который в 1802 году занимался исследованием этой части материка. Однако, несмотря на то, что с момента открытия озера прошло уже больше 300 лет, ученые до сих пор не знают, чем обусловлен необычный насыщенный цвет воды, похожий на жевательную резинку.

В мире существует еще парочка озер похожего оттенка. Их окрашивает особый вид водорослей. Можно было бы предположить, что и с Хиллер та же история, но… вышеописанный вид водорослей не растет на гладком каменистом дне водоема.

10. Любовь к телешоу



Многие жители Австралии без ума от кулинарных шоу. Одно из самых популярных — MasterChef. Рейтинги передачи в Австралии настолько высоки, что однажды из-за финального эпизода кандидатам-политикам пришлось перенести теледебаты.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2224769141666220335/

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