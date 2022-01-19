3 техники, чтобы преодолеть сексуальные барьеры 12 января 2022

Что мешает нам озвучивать желания и откровенно говорить об ощущениях?

Почему мы не решаемся вести себя более раскрепощенно, если нам этого хочется?

Предлагаем три действенные техники, которые помогут справиться с внутренними зажимами.

Как появляются сексуальные барьеры?

Сексуальный барьер — это подсознательный запрет на получение удовольствия или какое-то действие, связанное с возбуждением. Он появляется из-за конфликта, который возникает между восприятием, сформировавшимся в детстве, и взрослой сексуальностью. Многим родители говорили «нельзя» на все, что связано с изучением собственного тела и интимными переживаниями. В результате во взрослую жизнь мы приходим с багажом непроговоренных чувств.

«Хорошие девочки не говорят о сексе, а занимаются им молча под одеялом и в темноте», — сообщает нам подсознание голосом родителей, учителей и воспитателей. Все это приводит к возникновению физических зажимов во время полового акта, например, невозможности издавать звуки, двигаться или разговаривать о сексе из страха, что партнер осудит.

Такие барьеры сложно преодолеть без помощи психотерапевта и сексолога. Пытаясь справиться самостоятельно, многие женщины начинают прикидываться «богиней секса» в попытках угнаться за сексуальной революцией, которая диктует: «Вы должны быть сексуальны, вы должны громко кричать в постели, вы должны испытывать оргазм.

Признаки сексуального блока

Иначе вы не женщина». В итоге зажим уходит еще глубже, а женщины начинают имитировать оргазм.

Исследование показало, что 53% женщин притворяются в постели только для того, чтобы доставить удовольствие партнеру. Настоящая эпидемия видимости. Как же обнаружить в себе симптомы сексуальных блоков? Очень просто:

Скованность движений и звуков, страх издавать звуки во время секса или двигаться.

Ориентация на удовольствие партнера и невовлеченность в процесс.

Демонстративная сексуальность при отсутствии возбуждения.

Сдерживание своей сексуальной чувствительности (отсутствие ощущений во время секса).

Отсутствие расслабленности.

Чувство вины за то, что действия партнера не привели вас к оргазму.

Сложности в озвучивании сексуальных вопросов: контрацепции, скорости фрикций, техники, фантазий.

3 способа справиться с сексуальными барьерами

Если вы поймали себя на мысли, что некоторые из симптомов присутствуют и у вас, тогда можно выбирать одну из техник и тренироваться до полного ухода сексуального зажима. Они позволят создать новые нейронные связи и «научат» организм расслабляться и наслаждаться процессом.

Страх двигаться и издавать звуки

Эта техника даст возможность «прорепетировать» в безопасной обстановке, когда вас никто не видит, в том числе партнер. Тут можно не бояться что-то сделать не так и ошибиться. Просто подвигайтесь как во время секса, сделайте движения и звуки гипертрофированно сильными — в дальнейшем это поможет найти правильный баланс. Можно даже совместить эту практику с мастурбацией для большей реалистичности.

Двигайтесь в основных позах, которые применяете с партнером, например, в миссионерской позиции — бедрами навстречу партнеру, обхватите его воображаемые ягодицы руками и направляйте его движения. Выберите максимально приятный для вас темп, а по мере роста возбуждения — ускоряйтесь. Для «наездницы» можно положить подушки, устроиться удобно и позволить себе прогибать поясницу в такт движению, двигать руками, прикасаться к себе, не сдерживать дыхание и звуки.

Со временем страх сделать что-то не то уйдет и вы полностью расслабитесь, перестав контролировать каждое движение.

Неумение прислушиваться к ощущениям

Это упражнение поможет осознанно прожить возбуждение и его телесные проявления. Наедине с собой или с партнером позвольте себе прочувствовать оттенки ощущений: как он вас гладит, как ощущаются спиной шелковые простыни, как напрягаются мышцы пресса.

Как только мысли начинают замещать ощущения, отметьте это и возвращайтесь в тело: почувствуйте дыхание, тепло кожи, особенности прикосновений. На выдохе расслабьтесь. Это очень полезное упражнение, которое поможет отпустить контроль и чаще испытывать вагинальный оргазм, который возможен только при полном «отключении» головы.

Страх говорить о сексе

Этот блок обычно физически проявляется в виде зажима в районе горла, корня языка и губ. Если вы часто во время секса сжимаете челюсти, то вы хотите что-то сказать партнеру и не можете.

В домашних условиях можно потренироваться: чтобы снять блок на разговоры, начните с приятного. Регулярно делитесь с партнером ощущениями, учитесь их описывать как можно подробнее. Например, не просто приятная оценка «Это было божественно!», а, сладостно потягиваясь на кровати, вы шепчете, прищурив глаза: «М-м-м, любимый, в этот раз мне особенно понравилось, как ты взял меня за бедра, твои руки были такие горячие, от них прошла волна возбуждения через все тело».

Тренируйтесь вкладывать в звучание всю страсть, чтобы в одном вашем «Ах, как это было великолепно!» он услышал, что вы были на седьмом небе от блаженства. Поначалу это может быть неловко, особенно если вы никогда не говорили такого раньше. Если не можете пересилить себя, попробуйте написать партнеру об этом, большинству людей легче излагать такие мысли в письменной форме.

По мере вашего раскрепощения вы сможете писать и говорить ему очень подробные и откровенные вещи, которые усилят эмоциональную связь.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Качества, которыми обладают только умные женщины https://otari.mirtesen.ru/blog/43474029201/

Как отличить мужчину всей вашей жизни от парня на одну ночь https://otari.mirtesen.ru/blog/43657764585/

Человеку поручено Богом познать самого себя https://otari.mirtesen.ru/blog/43141658858/