Александр Дугин откровенно раскрыл уловку пропаганды в России: "Это же бред". Он объяснил, каков на самом деле единственный способ для Москвы победить Запад.

Доктор политических и социологических наук, профессор Александр Дугин в эфире программы "Царьград. Главное" откровенно указал на слабые стороны России, которые осложнят Победу над Западом.

Наша страна в ходе проведения спецоперации столкнулась как с идеологическими, так и с экономическими проблемами. Выяснилось, как сильно наша страна зависима от технологий из США и ЕС.

Кроме того, стало понятно, что американские и европейские ценности за годы пребывания во власти прозападных чиновников захватили умы части наших граждан.

Далеко не всё гладко оказалось и в армии: налицо проблемы с координацией между разными уровнями командования и даже с обеспечением наших бойцов необходимым снаряжением.

Тем не менее у России есть возможности победить. Но для этого сначала должно произойти главное, и это совсем не то, о чём говорит пропаганда с голубых экранов, подчеркнул собеседник "Первого русского".

Вселяют надежду, что враги сейчас умрут от холода. Это же бред просто. Это на кого рассчитано? Понятно: для боевого духа, чтобы мы посмеялись, как они там протираются салфетками вместо душа. Но это же несерьёзно. Мы сможем победить Запад не потому, что он замёрзнет без наших ресурсов. Мы сможем победить Запад, если мы сами победим в себе Запад. Если мы освободимся от той чумы либерального сознания, во власти которой мы до сих пор в значительной мере находимся. Только духовная победа русского начала в самой России даст нам те инструменты, которые позволят одержать Победу, - заключил Дугин.