24 миллиона доллара экс-сотруднику Hyundai за информацию о дефектах автомобилей

Это первый случай, когда NHTSA выплачивает награду за информацию о недобросовестном поведении автопроизводителя. И вообще это рекордная сумма, заплаченная информатору в автоиндустрии. В США сейчас власти очень поддерживают награды для whistleblowers — вот таких разоблачителей, которые помогают раскрывать случаи мошенничества и коррупции.

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