24 миллиона доллара экс-сотруднику Hyundai за информацию о дефектах автомобилей

Бывший инженер корейской компании сообщил властям США о конструктивном дефекте двигателей и получил рекордное вознаграждение.
Инженер Ким Гван-хо, работавший в Hyundai, донес в американское Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA), что автопроизводитель знал о проблемах со своими двигателями и не устранял их. За это бывший сотрудник получил от властей США награду в $24 млн — процент от штрафа в $210 млн, наложенного на компанию.
В 2016 году Ким Гван-хо доложил в NHTSA, что Hyundai не устраняет конструктивный дефект двигателей серии Theta II. Проблема могла приводить к заклиниванию моторов и возгоранию. Агрегаты этого семейства ставились на широкую гамму популярных моделей Hyundai и Kia, включая Tucson, Sportage, Optima, Sonata, Sorento и Santa Fe.
На российском рынке атмосферники 2.0 и 2.4 этой серии присутствовали на многих Kia, Hyundai и Genesis.
Ссылаясь на внутренний отчет команды Hyundai по стратегии качества, который был подготовлен для руководства концерна, Ким сообщил NHTSA, что компания не предпринимает достаточных действий для устранения неисправности моторов.
Управление NHTSA провело расследование и выяснило, что Hyundai и Kia своевременно не объявили отзывную кампанию и предоставляли общественности неточную информацию о существующей проблеме.В итоге отзыв автомобилей все равно пришлось произвести — сервисная кампания в общей сложности затронула 1,7 млн машин. Кстати, Audi сейчас отзывает в России 31 тыс. машин из-за подушек безопасности.
Многие владельцы моделей Hyundai и Kia, которым ранее пришлось устранять поломки за свой счет, сейчас судятся с корейской маркой. Но главный штраф уже наложен — $210 млн, из которых $24 млн достаются Ким Гван-хо.
Это первый случай, когда NHTSA выплачивает награду за информацию о недобросовестном поведении автопроизводителя. И вообще это рекордная сумма, заплаченная информатору в автоиндустрии. В США сейчас власти очень поддерживают награды для whistleblowers — вот таких разоблачителей, которые помогают раскрывать случаи мошенничества и коррупции.
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