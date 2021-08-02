Ещё 11 феноменальных фактов

Сколько времени уйдёт на то, чтобы прочитать самое длинное слово в английском языке? Что лучше бодрит — яблоки или кофе? И в каком случае людей может заменить картофель? Продолжаем просвещаться.

Яблоки помогают взбодриться лучше, чем кофе

Миндалины могут вырасти снова, если удалить их не до конца



Кипящая вода тушит огонь лучше, чем холодная

Блютус назван так в честь короля викингов Харальда Синезубого (с английского «bluetooth» переводится как «синий зуб»)



Дуб младше 50 лет вряд ли будет усыпан желудями

Вы потратите 3 часа, чтобы прочитать самое длинное слово в английском языке

Компания Boeing использует картофель для тестирования Wi-Fi, поскольку он принимает сигнал так же, как люди

Женщины моргают чаще мужчин

Корова может сама подняться вверх по ступенькам, однако вниз она пойдет только по принуждению

Мозг неандертальцев был больше, чем у современных людей

У кошек тоже может быть аллергия на людей. Точнее, на их парфюм или мыло