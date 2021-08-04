Несчастная любовь: как избавиться от зависимости

Кто-то, не получив взаимности в любви или будучи брошенной своим любимым, быстро восстанавливается, забывает и находит нового мужчина. А некоторые женщины годами застревают в любовной зависимости. Вам незачем уподобляться таким женщинам. Лучше как можно быстрее выпрыгнуть из этой ямы, пока она не поглотила вас целиком.

Отделите реального мужчину от фантазийного.

Предупреждаю, это очень сложно! Несчастная любовь основана на фантазии о том, что только этот мужчина может дать ту любовь, которой вам так не хватает. Вы в своей голове наделяете его властью сделать вас счастливой. Только вы превращаете обычного человека во всемогущую фигуру. Отделите образ "вершителя вашей доли" и вашего возлюбленного. В тот момент, когда у вас это произойдет, у вас будет ощущение, как будто вы проснулись ото сна. Тогда вы скажете себе: "И чего это я так из-за него страдаю?"

Избегайте обесценивания.

Многие советуют осознанно найти в мужчине недостатки, сосредоточиться на них и убедить себя в том, что он не достоин обладать той, кого бросил. Это опасный совет. Если вы выбираете оторваться от зависимости через обесценивание, это значит, что и тот факт, что мужчина вас не выбрал, вы воспринимаете как обесценивание себя.

И тогда вы и дальше будете попадать на те же грабли, то испытывая отвержение, то обесценивая мужчину. Правда в том, что вы влюбились, а вас не выбрали. Но это не значит, что этот человек плох или плохи вы. Просто ваши интересы не совпали.

Осознайте свои потребности.

Что такого важного вы хотели, но не получили от этого мужчины? Любовь? Так полюбите себя сами. Это трудно, кажется, что только другой может заполнить эту пустоту. Но это не так. Только вы сами можете дать себе все то, чего вам не хватает. И пока вы не начнете это себе давать, мужчины будут разбегаться, увидев ваш голодный взгляд.

Двигайтесь!

Не запирайтесь в своих страданиях. Занимайтесь спортом, идите к людям, примитесь за работу с удвоенной увлеченностью, пойдите на какие-то образовательные курсы, заведите новое хобби. Сначала вы это будете делать через силу, потом заметите, как движение вас увлекает и отвлекает от тяжелых мыслей.

Знакомьтесь с другими мужчинами.

Часто бывает так, что любовь к бывшему проходит, когда женщина влюбляется в нового мужчину. Не лишайте себя этого шанса.

Наращивайте собственные опоры.

Если вы надолго застреваете в любовных зависимостях, это означает, что в вашей жизни нет ничего равного по значимости вашим отношениям с мужчиной. Вам не на что опереться, вы мечтаете опереться на мужчину. И когда он вас бросает, вы лишаетесь опор и несетесь в пропасть. У вас должна быть работа, которая приносит вам удовольствие, реализацию и уважение к себе, у вас должны быть интересные увлечения. У вас должны быть цели в жизни, которые не связаны с поиском мужчины. Если есть свои опоры (даже если нет, но вы работаете над их приобретением), вам будет легко переключиться с любовных страданий на свою жизнь.

Ищите помощи.

Когда нет собственных опор, когда нет навыка по-здоровому завершать отношения, очень трудно помочь себе самостоятельно. Не стесняйтесь обращаться за помощью к психологу или психотерапевту. Он поможет вам отделить реального человека от грандиозной фигуры в вашей голове, поможет отыскать способ по возможности удовлетворить ваши потребности в любви, а также нарастить опоры.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2272593018060540366/

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