Преподобные Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы

Преподобные Сергий и Герман Валаамские, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Они проповедовали христианство в Карелии и поселились на Валаамском острове. Там они основали Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь, который стал центром православия Северного края Руси.

Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря скудны, т.к. подробное житие их утрачено. Сохранились лишь краткие упоминания в летописях и древних рукописях.

Не раз во времена вражеских нашествий (XII, XVII века) монастырь переживал опустошение, на долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Во времена нашествий уничтожались церковные памятники, монастырские святыни, не раз были сожжены и разграблены богатейшие монастырские библиотека и хранилище рукописей. Утрачено было и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. В XVI веке уже были утрачены многие исторические документы, об этом свидетельствует древний синодик Валаамского монастыря, после разорения обители в 1611 году хранившийся в Староладожском Васильевском монастыре. Этот синодик является единственным историческим документом, написанным на Валааме, в котором отражено подлинное знание о первоначальниках обители.

В синодике в списке игуменов упоминаются преподобные Сергий и Герман.

Валаамский монастырь

Наиболее подробные сведения о Сергие и Германе содержаться в «Валаамской беседе» - публицистическом произведении середины XVI века, где преподобные Сергий и Герман называются «Валаамского монастыря начальниками» и рассказывается об обретении и переносе их мощей из Великого Новгорода на остров Валаам, о написании их святого образа.

Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия и Германа и перенесении их в Новгород во время нашествия шведов в 1163-1164 годах. Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря, и было положено начало церковному почитанию преподобных Сергия и Германа, в пределах Новгородской епархии.

Свидетельством их церковного почитания является наличие их в соборе Новгородских святых, упоминания в службе "Всем русским святым", составленной в XVIII веке, а также прориси и иконописный подлинник XVIII века.

В грамоте Новгородского митрополита Варлаама, от 27 мая 1592 года, излагаются некоторые правила Валаамского общежития: "Жить по чину монастырскому благочинно, смирно, безмятежно, по преданию отеческому и по закону преподобных Валаамских первоначальников Сергия и Германа — общежительством. Закон и начало, изстари положенные в Валаамском монастыре, не разорять, но сохранить со всяким благоговением. Жить в согласии всей братии и слугам вкупе, единомысленно и меж себя в послушании. Монастырское содевать по совету, с сбора всей братии; без братского собора не должны действовать ни старец, ни слуга. Общину соблюдать по-прежнему: платье и обувь давать по старине, из монастырской казны как братиям, так и слугам. Казначея во всяком обиходе: приходе и расходе, считать в правду по спискам".

К 28 июня 1789 года был выстроен освящен новый соборный храм преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, казначеем Иннокентием с братией, где мощи их почивают под спудом. В 1817 году архимандритом Коневского монастыря Илларионом была составлена служба преподобным Сергию и Герману, валаамским чудотворцам, и напечатана в Синодальной типографии с приложением поучительного слова на память их.

Государи и Члены Дома Романовых свято чтили память преподобных, посещали основанный ими монастырь и делали щедрые вклады. В 1819 г. монастырь неожиданно посетил "как простой паломник" Император Александр I. Он приплыл на небольшом суденышке почти без свиты из Сердоболя (г. Сортавала). Войдя в собор, царь приложился к иконам, взял благословение у всех иеромонахов и, узнав порядок службы, явился раньше всех к утрене - в 2 часа ночи.

В 1819 году, 20 октября, Святейшим Синодом было предписано общероссийское почитание Валаамских угодников и определены дни церковного празднования их памяти 11 июля (28 июня) и 24 (11) сентября.

Рака с мощами преподобных Сергия и Германа

Мощи преподобных Сергия и Германа и ныне почивают под спудом в Спасо-Преображенском Соборе Валаамского монастыря . Свидетельством благодатной молитвенной помощи Преподобных являются многочисленные чудеса, явленные по вере просящих и молящихся.

С момента положения святых мощей Валаамских чудотворцев в Спасо-Преображенском мужском монастыре они не прекращали являть чудеса: помогали утопающим и замерзающим на Ладоге, исцеляли от физических и душевных недугов, защищали монастырских иноков от клеветы. Святые мощи преподобных до настоящего времени хранятся в Валаамском монастыре, над святыми мощами расположена икона преподобных Сергия и Германа Валаамских, всей России чудотворцев.

Основатели монастыря преподобные Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы, не оставили нам своего жития, которое несомненно существовало, сохранились лишь краткие упоминания в летописях и древних рукописях. Но преподобные Сергий и Герман никогда не оставляли своего братства. Они продолжают свидетельствовать на протяжении тысячи лет свое незримое присутствие, охраняя своим молитвенным предстательством Валаамскую обитель. Свидетельством их богоугодной жизни стало множество чудес и исцелений, подающихся по вере просящих о молитвенном предстательстве преподобных Сергия и Германа, которые продолжаются и в настоящее время.

Молитва

О преподобнии и богоноснии отцы наши Сергие и Германе! С верою и любовию припадающе к святей иконе вашей, умиленно молим вас: не забудите нас, недостойных и грешных (имена), но предстательством вашим оградите нас от злых козней вражиих, утолите возстание страстей, укрепите немощь нашу в духовных бранех и подвизех, предлежащих нам, отжените всякое уныние и печаль греховную от сердец нашых, и небесное утешение низпослите нам во трудех и скорбех наших. В страшный же час смертный предстаните всем нам, яко же блазии ходатаи и темных зраков демонских прогонителие: да в мире и покаянии скончавше земное поприще наше, достигнем и вечных благ наслаждения, и купно с вами да воспоем и прославим всесвятое имя Отца, и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Из истории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь находится в Карелии, около города Сортавала, на острове Валаам в северо-западной части Ладожского озера. Широко известен для многих поколений русских странников и паломников, для людей стремящихся к святости, к суровой иноческой жизни.

Валаам

Название "Валаам" переводят с финского как "высокая земля" . Некоторые полагают, что название происходит от имени языческого бога Ваала (иногда идентифицируемого со славянским Велесом) или библейского прорицателя Валаама. Согласно валаамскому преданию, в древние времена, когда жившие в Приладожье финно-угры и славяне только готовились принять христианскую веру, острова были гигантским языческим жертвенником. Первый из учеников Христовых, св. Апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, из Новгорода отправился на Валаам, где разрушил языческие капища и воздвиг каменный крест. Святой Апостол предсказал великое будущее Валааму, наступившее с основанием и расцветом монашеской обители.

Дата основания Валаамского монастыря в разных источниках колеблется от IX до XIV века. Ссылаясь на житие преподобного Авраамия Ростовского, приводят сведения о том, что обитель основал преподобный Сергий и его преемник преподобный Герман в 960 году.

Вид на Собор

Расцвет обители пришелся на XV столетие. Валаамский монастырь называли «честной и великой лаврой». Ему принадлежали 12 скитов по северному побережью Ладоги, 1919 дворов, соляные варницы, пасеки, рыбные ловли и другие угодья. Обитель прославилась многими подвижниками. В 1474 году на Валаам пришел преп. Александр Свирский. К началу XVI века здесь жили около 60 монахов. Валаам являлся одним из крупнейших центров книгопечатания на Руси. Не стали исключением и наши дни. К середине XIX века монастырь напоминал маленькое государство со своим самодержцем-настоятелем, духовной полицией (старцы-духовники), а также натуральным хозяйством, торговлей, финансами и богатейшей монастырской библиотекой. В начале XX века на острове проживало уже около 1000 человек.

В 1578 году шведы напали на обитель и убили 18 старцев и 16 послушников. Через три года 84 человека унес мор. Вскоре при очередном разорении монастырь сгорел. Заботами царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова обитель была восстановлена, но ненадолго.

В 1611 году монастырь вновь был разорен шведами. Разрушив Корелу (Кексгольм, ныне г. Приозерск), они высадились на Валаам и все предали огню и мечу. Остров опустел, и по Столбовскому миру 1617 г. вместе с иными землями отошел к Швеции.

В 1685 году в царствование Великих Князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, шведы захотели откопать мощи преподобных и надругаться над ними, но Господь молитвами преподобных вскоре послал на них великий недуг и расслабление членов, поэтому они устрашились и над мощами их устроили часовню. К началу Северной войны России со Швецией на Валааме было 4 крестьянских двора и часовня над св. мощами, сооруженное вразумленными шведами.

В 1721 по Ништадтскому мирному договору Валаам отошел к России, а чуть ранее, в 1718, мощи преподобных упокоились в Преображенском соборе обители.

Валаам. Спасо-Преображенский мужской монастырь

В 1907-1918 гг., Валаамская обитель стала крупнейшим в России мужским монастырем. Число братии достигало 1200 человек, число паломников в праздники - 4000. Валаам стал одним из важнейших духовных центров России

После революции 1917 года и отделения от Российской Империи в 1918 году Великого Княжества Финляндского остров Валаам вместе с монастырем отошел к Финляндии. В лютеранской Финляндии Валаам продолжал быть светильником Православной веры. Здесь ежегодно совершались съезды духовенства из 35 приходов Финляндии. Издавался журнал "Утренняя заря", книги.

Во время Советско-финляндской войны 1939-1940 обитель подверглась бомбардировкам ВВФ СССР. Валаам бомбили более 70 самолетов. Казалось бы, монастырь должен быть стерт с лица земли, но разрушения не были столь значительными. Об этом с удивлением говорили и финские военные, предполагая, что-либо летчики пожалели уничтожить такую красоту, либо Сергий и Герман защитили свою обитель. Сгорело северное крыло каре, но уцелела уникальная библиотека, насчитывающая 29000 томов.

В 1940 году Валаам был возвращен СССР. Монахи были вынуждены покинуть монастырь и вместе со святынями выехали в Финляндию, где основали Ново-Валаамский монастырь. Так, например, в архиве этого монастыря хранится сборник «Чудеса преподобных Сергия и Германа». Обитель преп. Сергия и Германа была разорена и осквернена богоборцами. Многие иконы были сожжены, в нижней церкви, лишенной иконостаса, выкрашенной красной краской был устроен солдатский клуб, осквернена Пещера Гроба Господня в Воскресенском скиту, разбит взрывами Андреевский колокол, разрушены монастырские заводы и мастерские.

В послевоенный период Валаамский монастырь продолжал варварски разрушаться. С 1940 г здесь находилась школа юнг, с 1949 г. - совхоз, с 1952 до 1984 г.- дом-интернат для инвалидов войны и престарелых. В Воскресенском скиту обосновалась туристическая база. За несколько десятилетий было разрушено то, что было создано веками. Планировалось устройство туристического аттракциона с канатной дорогой и аэродромом, строительство нового поселка на 1000 жителей, что окончательно уничтожило бы Валаам. К счастью, этим планам не суждено было сбыться.

В 1989 на остров прибыли первые 6 иноков, и началось возрождение великой обители.

Ныне Валаамский монастырь вновь стяжал духовную славу Северного Афона.

Валаам. Никольский скит

На Валааме же основали дом инвалидов, а потом на остров стали приезжать туристы. Возрождена обитель была 13 декабря 1989 года в день памяти Андрея Первозванного, - на берег Валаамского острова вступили православные иноки. Их было всего шестеро. Через три года Валаамский монастырь передали Русской Православной Церкви. Небольшая монашеская община взялась за дело возрождения монастыря. Сейчас она насчитывает около 200 человек.

Обитель, как и в прежние времена, живет по Валаамскому уставу, здесь заведены строго уставные службы, возрожден валаамский древний распев.

Нижний храм собора

В будни около пяти часов утра ритмичный стук деревянного била призывает на полунощницу, которая начинается в 5.00 утра в храме прпп. Сергия и Германа (летом в верхнем Спасо-Преображенском соборе). Затем служатся утреня, часы и Литургия. После общей молитвы братия расходятся на послушания и снова собираются в храме к 17.00, когда совершаются вечерня и повечерие с тремя канонами и акафистом. По окончании богослужения следует ужин в братской трапезной, и братия расходятся по кельям для чтения, келейного молитвенного правила и отдыха. Накануне же всенощного бдения (в воскресные и праздничные дни) все работы в обители заканчиваются к обеду (в 13.00), и после краткого отдыха и келейного безмолвия насельники и гости идут к 19-ти часам на бденное богослужение. В 9.00 читаются 3-й и 6-й часы, за которыми следует Божественная Литургия, а по её окончании – праздничная трапеза.

Гефсиманский скит. Храм Успения Пресвятой Богородицы

Монастырь содержит довольно обширное хозяйство: свой флот, гараж, ферму, конюшню, кузницу, мастерские, а также свои сады, где произрастает около 60 сортов яблонь. Есть пекарня, мини-завод по переработке молочного сырья. Оказывается посильная помощь местному населению. При монастыре создана воскресная школа для детей и взрослых, организована православная приходская община для местных жителей.

В кувуклии, нижний храм Воскресенского скита

С 1990 года монастырь имеет статус ставропигиального, его священноигуменом является непосредственно Патриарх Московский и всея Руси. Святейший Патриарх, по установившейся традиции, ежегодно отмечает день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев торжественным богослужением в Спасо-Преображенском соборе.

Паломническая служба обители осуществляет приём паломников, трудников и волонтёров преимущественно в период навигации с мая по октябрь. За год обитель принимает порядка 2 000 паломников. Многие из них, однажды побывав здесь, возвращаются, чтобы снова увидеть монастырь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2297302877536520930/

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