5 способов улучшить свою карму

Карма – это невидимая сила, которая имеет огромное влияние на нашу судьбу. Все наши поступки, слова, даже мысли влияют на то, какой будет наша карма. Известно, что порой грехи из прошлых жизней меняют карму, а для того, чтобы очистить её, приходится многое преодолеть. Как же можно улучшить свою карму? Этим вопросом интересуются многие, потому что нет на свете идеальных людей с кристально-чистой аурой. У каждого свои грехи и свои проступки, свои ошибки и неправильные решения.

Хорошо, что добрыми поступками, искренней поддержкой, готовностью помочь мы можем исправить свою карму, а значит, и свою судьбу. Есть несколько шагов, позволяющих сделать это.

Восточные мыслители уверены, что ни одно событие в нашей жизни не является случайным. Это всего лишь результат наших поступков и нашего энергетического посыла во Вселенную. Поэтому важно соблюдать 5 основных правил для очищения своей кармы.

Говорите правду.

Даже самая безобидна ложь осквернит вашу энергетику. И дело не только в том, что всё тайное станет явным, а вам придётся отвечать за произнесённую неправду. Честность улучшает вашу карму, а ложь оскверняет её. Последствия обмана или клеветы могут быть самыми разными, порой довольно неожиданными. Вам кажется, что ничего страшного не случится, если немного приукрасить действительность или не сказать всю правду, а поведать лишь ее часть. Но как это повлияет на ваше будущее? Что потянется вслед за маленькой ложью? Поверьте, ничего хорошего из такой затеи не выйдет.

Помогайте другим.

Если прожить жизнь только для себя, то это равнозначно потратить её впустую. Помогайте тем, кто действительно нуждается в вашей помощи, будьте добры и отзывчивы, от этого ваша карма только выиграет. Наверное, вы и сами замечали, что от благородных поступков на душе становится легко и светло.

Медитируйте.

Загляните в свой внутренний мир, честно ответьте на вопросы самому себе, постарайтесь понять свои истинные желания и мотивы. Такое просветление укажет верный жизненный путь и очистит вашу карму. Настройтесь на позитивные мысли, так вы сможете притянуть в свою жизнь положительные эмоции и любовь.

Проявляйте доброту.

Чем больше доброты вы готовы отдать этому миру, тем больше вы сможете получить её в ответ. Даже в те дни, когда мир кажется несправедливым и жестоким, найдите в себе силы быть добрым. Помогите тем, кому сейчас еще хуже, чем вам, и Вселенная подарит вам свою заботу.

Живите осознанно.

Как часто мы совершаем те или иные поступки «на автомате». Просто потому, что так принято, так нужно, кто-то ожидает от нас определенных действий. Потом вдруг понимаем, что вся жизнь прошла мимо, не прочувствовали, не прожили, не осознали. Вы не следуете своим мечтам, не прислушиваетесь к своим желания, не задумываетесь о том, что смогли отдать другим.

Подобное поведение только усложнит следующие ваши воплощения, отяжелит карму. Необходимо жить осознанно, отдавая себе отчет в том, как именно вы проходите жизненный путь. Задавайте себе вопросы и честно отвечайте на них. Ищите близких по духу людей, делитесь положительной энергией, занимайтесь «своим» делом. В этом-то и кроется секрет настоящего счастья.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2449565205851802220/

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