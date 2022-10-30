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Как узнать от своего подсознания ответ на вопрос во сне?

Сны помогают принимать правильные решения, развеивать страхи и сомнения, наполняться силами и просыпаться с уверенностью в том, что все получится. Во сне можно получить ответ на любой вопрос, найти выход из сложной ситуации, а также связаться со своим ангелом-хранителем, который также поможет принять верное решение.

Как узнать от своего подсознания ответ на вопрос во сне?

Как задать вопрос своему подсознанию

Прежде чем задавать вопросы, нужно научиться взаимодействовать со своим внутренним Я, и в этом помогут техники, усиливающие интуитивные способности. Ежедневные тренировки помогут услышать внутренний голос, к которому прислушиваются и в повседневной жизни, чтобы уберечься от неприятностей.
После первого этапа начинают задавать по одному вопросу перед сном, чтобы получить максимально точный ответ и не гадать, какой же из вариантов был предложен подсознанием, если вопросов было несколько.


Настроиться на осознанное сновидение поможет и подготовка иного рода. Для этого нужно создать комфортные условия в спальне, а также подготовить себя к сновидению, в котором ответ на вопрос обязательно поможет справиться с возникшими трудностями.

Подготовка спальной комнаты

Комната, в которой мы отдыхаем, не должна быть перегружена предметами. Учение фэн-шуй поможет создать идеальную спальню, в которой будет комфортно отдыхать, привлекать в жизнь нужные перемены и любовь.


Перед тем как засыпать, нужно обязательно проветрить помещение, постелить любимое постельное белье и создать комфорт именно для себя. Не обязательно выключать весь свет, если не комфортно спать в полной темноте, но избавиться от постороннего шума нужно. Также в спальне можно разместить аромалампу, чтобы вдыхать расслабляющие ароматы лаванды или другие любимые запахи.

Как подготовить себя для общения с подсознанием во сне

5 основных теорий человечества о том, что такое сны

В день, когда нужно найти ответ на вопрос, не стоит перегружать желудок пищей. Стоит отказаться от алкоголя. Расслабленное и умиротворенное состояние достигается благодаря принятию ванны, отказу от просмотра телевизора и длительного сидения за компьютером. Погружение в себя лучше начать за пару часов до сна, помедитировать и полностью расслабиться, чтобы быстро уснуть и получить ответ на волнующий вопрос.
Лежа в кровати, концентрируются на самом вопросе, представляя себе ту проблему, которую нужно решить. Мысли можно дополнить словами: «Я хочу решить эту проблему», «Мне нужно получить вопрос на этот вопрос», «После пробуждения я буду знать, что мне делать для достижения счастья».


Расшифровать сон порой бывает непросто, однако, обращаясь к интуиции, каждый сможет понять, что говорит подсознание. Образы и сюжеты, пришедшие во сне, можно записать, чтобы позже проанализировать и прийти к верному решению. Помогут в этом и сонники. В расчет берут эмоции, которые преобладали во время сновидений.     

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А вы знали об  этом?

В 1886 году англичане создали первый в мире бюстгалтер, который назывался «приспособление для улучшения формы груди» и с вижу напоминал два чайный ситечка, насаженных на грудь и скрепленных лентой. У 80% женщин одна грудь (обычно левая) больше другой. В 2003 году американские социологи заявили, что чем больше размер груди, тем выше уровень интеллектуального развития женщины. В Японии  отсутствие груди считалось символом женственности и красоты. Аборигены Австралии и считали женщин с маленькой грудью неполноценными. Для того чтобы спрятать формы, японки утягивали себе бюст полотном. Некоторые женщины способны достичь оргазма при ласке груди. У Александра Дюма были две чаши, отлитые по форме грудей графини дю Барри. Согласно статистическим данным, 58% женщин носят лифчик не того размера, который им нужен, потому что подбирают его на глазок, не зная своих параметров. Гиппократ советовал женщинам с плоской грудью много и громко петь, чтобы увеличить размер бюста. В Уставе итальянской армии записано, что девушки с особенно большим размером груди должны сделать операцию по ее уменьшению, если хотят служить в армии.

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