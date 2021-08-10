Страшно любить: 15 фобий, мешающих любви и отношениям

Найти свою вторую половинку и построить с ней серьезные и длительные отношения — дело непростое.

Препятствовать ему могут множество факторов. Одни из самых неприятных — это фобии.

Поговорим о странных и навязчивых страхах, которые мешают любви и развитию отношений.

Фобии и проблемы в развитии отношений

Говорят, что любовь заканчивается там, где начинается страх. По-настоящему любящий человек не может испытывать одновременно сильную привязанность к партнеру и угрозу от него. Иначе это превращается в ненормальные, болезненные отношения, которые обречены на провал. Но что делать, когда страх появляется еще на стадии знакомства, и развитие отношений только началось? Виною тому могут быть довольно необычные фобии.

Если, к примеру, боязнь одиночества, страх перед родами или переменами в жизни свойственны многим, то такие фобии, как страх перед поцелуями или прикосновениями встречаются редко. Но все же они бывают, и могут серьезно мешать поиску спутника жизни и романтическим встречам. Причины тому нужно искать, учитывая сразу три фактора — биологический, социальный и психологический. При грамотном и профессиональном подходе от любой фобии можно избавиться или хотя бы сделать ее менее навязчивой.

1. Филемафобия: страх перед поцелуями

Перечислим 15 страхов, которые негативно влияют на любовь и развитие отношений:

Какая любовь без поцелуев? Однако некоторые люди начинают испытывать страх и панику, как только их хотят поцеловать. В первую очередь филемафобия (philemaphobia) может быть связана со страхом перед микробами, которые передаются от человека к человеку через слюну. Еще один повод испугаться поцелуев — неприятный запах изо рта партнера. Но эти причины не единственные. Иногда люди пугаются именно самого процесса, что может быть связано с какими-либо психологическими переживаниями из детства.

2. Генофобия: страх перед интимными отношениями

Любовь и отношения тесно связаны с сексом. Если в период ухаживаний этот страх будет не так заметен, то с переходом романтических встреч в более серьезную фазу генофобия (genophobia) может все испортить. Страх физической близости встречается неоднократно и связан с различными психологическими или физиологическими факторами, раскрыть которые поможет только врач.

3. Мизофобия: страх микробов и инфекций

Этот страх довольно распространен и тесно связан с боязнью целоваться. Одержимый мизофобией (misophobia) человек очень сложно идет на телесные контакты с людьми. Ему сложно обнять кого-либо или даже пожать руку без перчаток. Такому человеку все время кажется, что он может подхватить вирус, или его одолеет инфекция. Тем не менее, и эта фобия прекрасно лечится и поддается контролю.

4. Агорафобия: боязнь общественных мест

Об агорафобии (аgoraphobia) любят снимать психологические триллеры и фильмы ужасов. Однако страх этот вполне реален и мешает людям встречаться в людных местах. В некоторых крайних случаях человек боится вообще с кем-либо видится, не говоря уже о первом свидании. Конечно, в начале отношений можно общаться виртуально. Но рано или поздно собеседникам захочется посмотреть друг на друга в реальной жизни, и тогда агорафобия будет совсем некстати.

5. Метрофобия: страх поэзии

Любовь и поэзия — вполне гармоничное сочетание. Но людям с метрофобией (metrophobia) оно может не понравиться. Это страх перед прочтением лирики вслух. Так что перед тем как строчить сонеты и декламировать их под балконом своей второй половинки, стоит удостовериться в отсутствии у нее этой странной фобии.

6. Офалофобия: страх пупков

Страх увидеть пупок кажется невероятным, но все же это официально признанная фобия. Люди, страдающие офалофобией (оmphalophobia), боятся видеть и прикасаться к чужим пупкам, а также не переносят, когда трогают их впадинку в животе. Эта боязнь глубоко на подсознательном уровне ассоциируется с материнской утробой.

7. Чираптофобия: страх прикосновений

Если человек чувствует дискомфорт от объятий или прикосновений к нему, то, вероятно, он страдает от чираптофобии (сhiraptophobia), и она может стать серьезным препятствием на пути поиска партнера для жизни. Некоторые люди с обостренным страхом прикосновений не могут даже смотреть романтические фильмы о любви и наблюдать за обнимающимися парами. Любое прикосновение заставляет их кожу гореть, но только не от любви...

8. Итифалофобия: боязнь эрегированного мужского полого органа

Очевидно, что такая необычная фобия может привести к серьезным проблемам в отношениях. В некоторых странах, чтобы побороть итифалофобию (ithyphallophobia), практикуют «карнавальную» терапию с переодеванием в костюмы, изображающие мужское достоинство. Но определить причины фобии и найти адекватное решение поможет только врач.

9. Cармассофобия: страх перед любовными прелюдиями

В сармассофобии (sarmassophobia) что-то есть от страха прикосновений и поцелуев, но люди с такой фобией панически боятся прелюдий перед сексом. Им придется искать партнера, не придающего значения прелюдиям, либо пройти курс лечения и реабилитации.

10. Ануптафобия: страх выбрать неправильного партнера

Многие люди, страдающие этой фобией, не сразу могут понять, что же мешает им строить отношения. Из-за ануптафобии (anuptaphobia) они готовы убежать даже от любимого человека, поскольку патологически боятся ошибиться в выборе. Сами того не замечая, они обрекают себя на одиночество.

11. Гамофобия: страх перед бракосочетанием

Эта фобия похожа на описанную выше, но с небольшим уточнением: люди с гамофобией опасаются именно официального бракосочетания. В последнее время «гражданский брак» стал очень распространенным в мире, и для многих гамофобия (gamophobia) уже не такая большая проблема.

12. Цибофобия: патологическое отвращение к пище

Романтические встречи часто начинаются с совместного ужина, во время которого можно хорошо пообщаться и узнать больше друг о друге. Но тем, у кого есть цибофобия (cibophobia), трапеза даже с самым любимым человеком в лучшем ресторане может доставить массу неприятностей. Эти люди испытывают острую неприязнь к еде, что нередко приводит к анорексии. Важно вовремя начать лечение, чтобы не допустить неприятных последствий.

13. Аррхенфобия: страх перед мужчинами

Некоторые представители мужского пола из-за своего необычного внешнего вида или поведения могут вызывать опасения, подозрения или неприязнь. В таком случае можно прекратить общение и найти более адекватного партнера. Но что если женщина страдает аррхенфобией (arrhenphobia) и панически боится всех мужчин? Это очень мешает личной жизни и не дает возможности женщинам построить отношения с противоположным полом. В ответ на это у мужчин есть свой необычный страх — венустрафобия (venustraphobia) — боязнь красивых женщин.

14. Хорофобия: страх перед танцами

Это еще один из социальных страхов, готовый помешать любви или замедлить развитие отношений. Танцы — романтичное занятие для влюбленных. Танцуя с понравившимся человеком, можно насладиться близостью, прикосновениями и общением. Но хорофобия (сhorophobia) препятствует этому, поскольку вызывает страх перед любыми танцевальными движениями. Человек боится, что в танце он будет смешон. Нередко это чувство зарождается еще в детстве, и лучше заранее предупредить о нем партнера.

15. Филофобия: страх испытать любовь

Список странных фобий, мешающих любви и отношениям, был бы не полным без самой главной из них — страха влюбиться. Филофобия (рhilophobia) — пожалуй, одна из самых печальных фобий из всех. Боязнь полюбить кого-либо может стать непреодолимым препятствием в поиске спутника жизни и создании семьи. В этом случае консультация со специалистом просто необходима.

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