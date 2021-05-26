Какими знаками Вселенная общается с нами?

Обычно мы думаем о совпадении как о простом совпадении. Но что, если эти совпадения — моменты, когда все встает на свои места и оставляет нас в вечном благоговении, — были знаками, о которых мы так долго просили?

Что, если такие моменты были чем-то большим, чем просто совпадения? Что, если наша Вселенная посылает нам какие-то знаки в виде совпадений?

Для многих людей то, что каждый из нас связан со всеми вещами в этом мире, вероятно, звучит безумно; однако истина заключается в том, что наука доказала все.

Хотя нам было бы трудно проглотить все это, мы все способны общаться с самими собой врожденно, даже когда мы не осознаем этого в окружающем нас мире.

Ученые все еще пытаются объяснить это явление, и они согласны с тем, что оно вполне реально. Итак, какого рода совпадения мы игнорировали, хотя они были действительно важными сообщениями из нашей Вселенной?

Текст песни

Многие люди сообщают, что они слышали самую любимую песню любимого человека, который недавно умер, или что они слышали текст, который дал им необходимый ответ на какой-то животрепещущий вопрос, который, вероятно, постоянно был у них на уме. Хотя мы можем сказать, что это просто совпадение и ничего больше, это совсем не так.

Подумайте о ком-то и о том, чтобы увидеть его или ее через несколько минут после этого

Мы все иногда думаем о человеке, которого не видели в течение некоторого времени, и вдруг он или она звонит нам. Другой пример-когда мы не видели кого-то в течение некоторого времени, и вдруг этот человек пересекает наш путь.

В наших собственных снах

В течение существования времени люди постоянно отвергали реальную силу вещих снов. Даже если эти сны не являются пророчеством, все эти символы и знаки в них могут дать нам лучшую перспективу. Мы можем записать наши сны в дневник сновидений, а затем сравнить наши результаты с символикой сновидений.

Погода

Обычно мы строим какие-то планы, чтобы поехать в определенное место или сделать определенные специальные вещи. К сожалению, погода внезапно испортится, так что для нас это будет знаком остаться дома. Однако погода, о которой мы больше всего тоскуем, может содержать для нас необходимую информацию. Если бы мы желали сильного ливня, погода указывала бы на то, что, вероятно, настало время для очищения.

Животные

Сообщалось, что во время лунных циклов животные демонстрировали странное поведение, особенно в полнолуние. Это показывает, как планетарные существа и этот мир, который нас окружает, влияют на нас, а также доказывает связь. Когда посланники животных входят в нашу жизнь, они тоже неуместны?

Синхронность

Числа-это понятия, созданные человеком, но если мы уделим больше внимания числовым шаблонам, станет ясно, что математика-это не так. Вселенная использует повторяющиеся последовательности для того, чтобы просто сообщить нам некоторые важные сообщения.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2219827680886655474/

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