Чем закончилась история с уголовным делом, возбужденным против Михаила Горбачева

Олег Платонов в книге «Война с внутренним врагом» выразил мнение, что имя Михаила Горбачева тех многих, кто жил в Советском Союзе, стало символом предательства.

Фото: imago stock&people/Global Look Press

И за это Михаил Сергеевич вполне мог ответить. Ведь против него было возбуждено уголовное дело в 1991 году – по факту измены родине. Серьезное обвинение.

Тот же Платонов в «Истории русского народа в XX веке» указывал, что летом 1991 года, когда Горбачев был президентом СССР, нарастало народное недовольство, формировалось движение, участники которого требовали привлечь «того, с пятнышком на лбу» к уголовной ответственности.

Но можно было ли это сделать? Время показало, что, как минимум, можно было завести уголовное дело в отношении президента страны. Это сделал Виктор Илюхин.

Уголовка для Горбачева

Фото: Валентина Кузьмина / ИТАР-ТАСС

Дело появилось 4 ноября 1991 года. Михаила Сергеевича государство, которым он руководил, обвиняло по ст. 64 УК РСФСР. Инициировал разбирательство малоизвестный тогда, но амбициозный помощник генерального прокурора Виктор Илюхин.

Юрий Строчак в издании «Русский разлом» указывал, что основанием для возбуждения уголовного дела были:

несоблюдение президентом норм Конституции;

нарушение требований закона № 1409-1 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР», который был принят в том же 1991 году – в начале апреля.

Илюхин пришел к выводу, что Михаил Сергеевич Горбачев наплевательски отнесся к процедуре дарования независимости прибалтийским республикам: Литве, Латвии и Эстонии.

Фото: Виталий Арманд / AFP

Согласно действующему тогда законодательству, должны были провести референдумы. Если б 2/3 жителей каждой из республик высказались за выход из состава СССР, тогда можно было бы принимать решение о независимости регионов и создания трех самостоятельных государств.

По мнению Илюхина, Михаил Сергеевич чуть ли ни единолично распорядился отстать от Прибалтики, дать трем республикам свободу.

Можно предположить, что это было только поводом для того, чтобы судить Горбачева. Причем поводом очень хорошим. За измену родине могли привлечь к суровой мере ответственности.

План Илюхина

Виктор Илюхин / © РИА Новости. Фото Владимира Федоренко

Скорее всего, Виктор Иванович действовал не по своей инициативе. То есть, возможно у него было желание надолго посадить Горбачева. Но, скорее всего, за Илюхиным стояли еще какие-то люди.

Впрочем, нельзя исключать, что помощник прокурора, имея достаточные полномочия, проявил инициативу.

Как бы там ни было, а от самого Илюхина известно, что он, во-первых, ждал момента. Историю о независимости прибалтийских республик старались сильно не освещать, чтобы не вызвать народных волнений. Когда информация просочилась в СМИ, Илюхин завел уголовное дело, сделал копии документов, касающихся Горбачева, и разослал их в средства массовой информации. Грамотный ход. Илюхин надеялся дать делу большой резонанс, чтобы защитить себя. Насколько это получилось – судите сами: Виктор Иванович, спустя две недели, уволился из прокуратуры. Уголовных дел против него не возбуждали. Далее Илюхина ждала большая юридическая и политическая карьера. Несколько раз, например, его избирали депутатом Госдумы.

Финал истории

Фото: © AP Photo/HPR/Proepper

Генеральный прокурор Николай Трубин закрыл «Дело Илюхина», вернее – «Дело Горбачева». Объяснив это тем, что решение о выходе из состава СССР Эстонии, Латвии и Литвы принимал Государственный совет. А Михаил Сергеевич Горбачев только подписывал документы. Впрочем, мог и не ставить свой автограф на бумагах – вот что важно.

В любом случае, генпрокурор не стал портить отношения с президентом.Интересно, Трубин так же бы поступил, если бы знал, что в декабре 1991 года Горбачев сложит полномочия?

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