5 геологических чудес планеты Земля

Чудеса, производимые самой землей, неиссякаемы! Еще одна подборка для вас.

1. Пещера тростниковой флейты



Пещера тростниковой флейты в автономном районе Гуанси в Китае является известной достопримечательностью, называемой также Дворцом природного искусства. Природные известняковые пещеры наполнены удивительными и причудливыми формированиями похожими на сосульки и каменными формированиями с дополнительным эффектом цветного освещения.

Этот геологический объект был назван в честь тростника, который встречается за пределами пещеры и который используется для изготовления музыкальных флейт. Длина его составляет около 240 м и это огромная территория, где открывается красивейший пейзаж. Объект является древним, так как на его стенах сохранились надписи со времен правления династии Танг, датируемые 792 г. н. э.

2. Ледяные башни Эребуса

На самом холодном континенте Антарктида находится Эребус, вулканическая гора покрытая сотнями ледяных башен. Башни расположены на высоте 20 метров и постоянно испускают пар. Когда пар замерзает на холоде, внутренние стены башен растут и расширяются. Эти земные геологические творения похожи на башни на планете Марс, на спутниках Сатурна, Юпитера и Нептуна.

Этот постоянно действующий вулкан является еще одним чудом природы, где встречаются лед и пламя. Последний раз Эребус извергался в 1978 году.

3. Шоколадные холмы



Больше чем, на 50 км от провинции Бохоль на Филиппинах, расположилось геологическое творение, называемое Шоколадные холмы. На самом деле, на этих холмах нет шоколада, но все холмы, которых, по некоторым подсчетам, от 1268 до 1776, выглядят шоколадно-коричневыми в сухой сезон. Шоколадные холмы являются третьим Национальным геологическим памятником на Филиппинах, и они изображены на флаге провинции Бохоль. Шоколадные холмы имеют совершенную равномерную форму, и их высота составляет около 30–50 м. По одной версии, они сформировались при саморазрушении действующего вулкана. По легенде же, они образовались из слез гиганта, который потерял свою любовь.

4. Каменный лес



Заповедник Цинжи-Дю-Бемараха на Мадагаскаре является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и местом, где можно увидеть Каменный лес. Каменный лес состоит из высокого и обширного размытого известняка, покрывая площадь в 666 км?, будучи похожим на известняковые башни. Местные жители предупреждают, что это место, где вы не сможете пройтись босиком, так как местность здесь довольно крутая. В Каменном лесу обитают уникальные виды животных, такие как белый лемур.

5. Глаз Сахары



В пустыне Сахара в Мавритании находится одно из самых удивительных геологических чудес, Глаз Сахары, которая еще называется структура Ришат. Посреди этой голой пустынной земли можно увидеть похожее на бычий глаз формирование, диаметр которого составляет 50 км. Экипажи космических кораблей даже используют Глаз Сахары в качестве ориентира. Изначально предполагали, что Глаз Сахары был вызван падением метеорита на Землю. Но сейчас ученые считают, что это геологическое творение сформировалось поднятием и эрозией земли.