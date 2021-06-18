Почему россияне боятся стоматологов?

По статистике, лишь один из десяти наших соотечественников может похвастаться приличным состоянием полости рта. На каждого среднестатистического россиянина приходится шесть зубов, пораженных кариесом. Для сравнения, этот показатель у европейцев почти в шесть раз меньше. Положение с распространенностью стоматологических проблем поистине катастрофическое, и дело тут не только в несоблюдении правил гигиены или повальном увлечении сладостями. Как ни грустно, многие россияне просто боятся посещать кабинеты стоматологов.

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Истоки проблемы

Разумеется, не стоит считать всех людей, боящихся зубных врачей, трусами. С патологиями такой страх тоже не имеет ничего общего: в отличие от фобий, он в значительной степени обоснован ситуацией, которая складывалась в отечественной стоматологии в течение нескольких десятков лет.

Конкретным виновником формирования в обществе отрицательного отношения к зубным врачам явилась «общедоступная и абсолютно бесплатная» советская медицина, которая строилась на принципе тотальной экономии. Врачу на оказание помощи пациенту отводилось крайне мало времени и жестко ограниченный объем материалов. Обновлением оборудования в районных и участковых поликлиниках (где лечилось большинство населения) тоже почти не занимались.

В результате стоматологи работали с помощью допотопного оборудования и вынуждены были ставить пломбы из материала, который разрушался очень быстро.

Особенно неприятно принцип экономии сказался на использовании медикаментов: практически все процедуры проводились без обезболивания. У многих россиян даже сложился определенный тип поведения: боль в кариозном зубе заглушали анальгетиками до тех пор, пока его состояние не начинало требовать удаления. Это было единственным способом избавиться от проблемы хотя бы с минимальной анестезией. Лечение зубов стало таким стрессом, что люди, которые посещали доктора исключительно с профилактической целью, встречались очень редко.

Разумеется, и врачи были не в восторге от сложившейся ситуации: работать с пациентом, который дрожит от страха или корчится от боли, сложно и неприятно. Стоматологи выходили из положения как могли: встречались прекрасные психологи, которые умели найти подход к больным (впрочем, в нормативы времени «успокоительная» беседа с пациентом не входила). Попадались (и нередко) доктора, которые предпочитали относиться к испугу больных как к капризу и не считали нужным скрывать свое недовольство по этому поводу. Несовершенство используемых материалов приводило к неприятным последствиям: пломбы выпадали, возникали воспалительные процессы. Положение усугублялось тем, что в медицине действовал принцип жесткой территориальной привязки: больной не мог выбирать врача. В детской стоматологии ситуация складывалась аналогично: применялись те же процедуры, без обезболивания и на устаревшем оборудовании. Школьникам зубы лечили в принудительном порядке (многие сегодняшние пенсионеры вспоминают об этом с ужасом).

Сейчас стоматологическая помощь в нашей стране довольно сильно отличается от той, которая была доступна нашим родителям. Например, перестала быть редкостью анестезия при лечении зубов. На этой почве возникли и некоторые издержки: часто пациенты выражают желание получать все зубоврачебные процедуры под общим наркозом. Это тоже можно считать следствием страха перед стоматологами: люди готовы идти на серьезный риск для здоровья, чтобы не попасть в привычную стрессовую ситуацию. Впрочем, в большом городе несложно найти хорошо оборудованную зубоврачебную клинику и врачей, которые качественно лечат под местной анестезией, почти не причиняя больному неприятных ощущений. Обойдутся такие услуги недешево, но даже в районных бесплатных поликлиниках уже можно встретить современные бормашины и инструменты. На периферии дело обстоит гораздо хуже: зубных врачей мало, лечат они примерно так же, как лет пятьдесят назад. Поэтому мнение о том, что стоматология в России прямо связана с болью, страхом, а порой некомпетентностью и грубостью медицинского персонала, до сих пор актуально.

Что же делать?

Проблему надо как-то решать. Вопрос не только в отсутствии «голливудских» улыбок, но и в том, что плохое состояние полости рта скверно сказывается на здоровье. У человека, страдающего кариесом или не имеющего полного набора зубов, развиваются нарушения работы пищеварительного тракта, нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма.

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Пугать людей возникновением болезней в будущем, если они боятся посещать зубных врачей сейчас, бесполезно. Для формирования и развития культуры получения стоматологической помощи необходимо:

изменить отношение государства к стоматологической помощи населению. Это значит, что анестезия при лечении зубов должна стать обязательной для всех медицинских учреждений, в том числе общедоступных (бесплатных). Люди не перестанут бояться зубных врачей до тех пор, пока не будут уверены, что посещение любого кабинета не принесет им никаких неприятных ощущений;

увеличить количество стоматологов и кабинетов, оснащенных современной техникой, во всех регионах с тем, чтобы каждый пациент мог выбирать доктора. Лечение будет успешным только при полном доверии больного к врачу. Это верно для любой области медицины, а для стоматологии – в особенности;

обучать детей культуре получения стоматологической помощи с самого раннего возраста. Они должны знать не только правила ухода за полостью рта, но и понимать необходимость регулярных профилактических осмотров. Очень важно, чтобы в сознании малышей визиты в зубоврачебные кабинеты не связывались с отрицательными эмоциями. Здесь неоценима роль врачей, которые должны быть не только хорошими стоматологами, но и детскими психологами, умеющими минимизировать стрессовые ситуации.

Страх перед стоматологами среди наших соотечественников очень распространен, его невозможно изжить за короткое время. Но при наличии общедоступной зубоврачебной помощи, не связанной с представлениями о боли и стрессе, есть шанс, что наши дети и внуки научатся относиться к регулярным визитам к стоматологу как к рядовым событиям жизни, и будущие поколения россиян смогут жить, не стесняясь своих улыбок.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые друзья! Я,как профессиональный и довольно известный стоматолог, учебник которого "Современная кариесология" принят для обучения студентов и врачей как в России, так и во многих странах мира ,хотел бы высказать свое мнение на эту злободневную тему.

Виновником формирования в обществе отрицательного отношения к зубным врачам явилась не только «общедоступная и абсолютно бесплатная» советская медицина, но и бездарная деятельность некоторых "светил" советской стоматологии, которые из-за своей некомпетентности и профессиональной зависти,не поддержали величайшее открытие русского ученого И.Г. Лукомского "Принцип биологической целесообразности", а дали предпочтение травматичному принципу "Продление ради предотвращения", предложенному в 1908 г. американским ученым Г.В. Блэком!

Именно этот метод американского ученого, который якобы для предотвращения возникновения повторного кариеса рекомендовал удалять не только пораженные кариесом ткани, но и абсолютно здоровые ткани зуба,породил всеобщий страх перед препарированием зуба! К сожалению, до сих пор почему-то считающийся выдающимся стоматологом Блэк, ошибочно считал,что после удаления распавшихся тканей кариозной полости в местах, где из-за застревания пищи возникает кариес, необходимо удалять здоровые ткани зуба до хорошо очищаемым зонам , где кариес не возникает !

Уважаемые друзья! Если учесть, что в те времена не было эффективных обезболивающих средств и скоростных бормашин, то можно себе представить какие муки испытывал бедный пациент, особенно когда врач препарировал здоровые ткани! А ведь современная медицина доказала бездарность метода Блэка и то, что повторный кариес после пломбировки возникает в первую очередь из-за усадки пломбировочного материала, которая возникает при затвердевании самой пломбы!Таким образом, принцип Бэка нанес огромный ущерб стоматологической науке и стал основной причиной возникновения непреодолимого страха посещения стоматолога!

Однако, несмотря на это, американцы сделали все возможное и даже невозможное для популяризации с самого начала научно необоснованной и губительной методики препарирования, предложенной их соотечественником.В Национальном музее американской истории в Вашингтоне благодарные соотечественники воссоздали точную копию кабинета доктора Блэка в Джексонвилле.

Российская же стоматологическая школа для популяризации выдающегося открытия своего же соотечественника не сделала ровным счетом ничего!Предложенный в 1948 г. И.Г. Лукомским, принцип щадящего препарирования или «биологической целесообразности» благодаря активному противостоянию некоторых российских лжеученых не был широко принят!

К сожалению, ничего не сделали для ее популяризации и сегодняшние «патриоты российской науки»,несмотря на то, что гениальность открытия русского ученого была подтверждена современными методами исследования.Именно на принципе ,предложенном советским ученым Лукомским, а не на принципе препарирования Блэка основана современная щадящая (инвазивная) методика препарирования кариозных полостей!

Я,как многие ученые, среди которых всемирно известный австралийский ученый Г. Маунт опубликовали немало статей, критикующих нерациональность использования методики Блэка.К сожалению, мое открытое письмо к президенту СтАР В.К. Леонтьеву на страницах журнала «Маэстро стоматологии» (№ 4, 2002) с просьбой увековечить память И.Г. Лукомского чеканкой медали с его именем, которой, аналогично медали французского стоматолога П. Фошара, будут награждаться особо отличившиеся российские стоматологи, не принесло результатов.

Особенно же обидно, что в общепринятом российском учебнике по терапевтической стоматологии (2003) под редакцией Е.В. Боровского,как ни странно, вообще не нашлось места для подробного описания методики Лукомского, а приоритет опять полностью отдан давно устаревшему деструктивному методу Блэка.

Порой даже складывается впечатление, что этот учебник, как и учебники девяностых годов, написан на деньги небезызвестного господина Сороса. Бесспорно, ученый может не достичь научных вершин, но патриотом своей страны он все-таки обязан быть!Именно из-за таких российских ученых унизительная поговорка "Советских разведчиков узнавали по зубам" до сих пор не утратила свою актуальность!!!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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