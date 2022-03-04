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Кадыров может стать президентом России в 2024 году

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, рассказал журналистам на брифинге, что основу внешней политики России, в состав которой входит и Чечня, формирует Владимир Путин. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление Рамзана Кадырова, главы Чечни, по действиям на Украине.

Кадыров может стать президентом России в 2024 году

Также Песков ответил на вопрос, будет ли рассматриваться кандидатура Рамзана Кадырова на высокие федеральные должности. Кадыров, как и другой гражданин России, попадающий под требуемые критерии, имеет полное право баллотироваться на президентских выборах. Выборы пройдут в 2024 году, и возможность выставить свою кандидатуру определена Конституцией.

Кадыров может стать президентом России в 2024 году

Ранее Рамзан Кадыров заявлял общественности, что он на месте президента «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок».

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