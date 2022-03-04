Кадыров может стать президентом России в 2024 году

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, рассказал журналистам на брифинге, что основу внешней политики России, в состав которой входит и Чечня, формирует Владимир Путин. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление Рамзана Кадырова, главы Чечни, по действиям на Украине.

Также Песков ответил на вопрос, будет ли рассматриваться кандидатура Рамзана Кадырова на высокие федеральные должности. Кадыров, как и другой гражданин России, попадающий под требуемые критерии, имеет полное право баллотироваться на президентских выборах. Выборы пройдут в 2024 году, и возможность выставить свою кандидатуру определена Конституцией.

Ранее Рамзан Кадыров заявлял общественности, что он на месте президента «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок».

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