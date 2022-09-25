За что французскому летчику присвоили звание Героя Советского Союза в 1945-ом

Во время Великой Отечественной войны во многих странах Европы, которые официально поддерживали позицию гитлеровской Германии и следовали тем же интересам, возникали протестные движения, которые поддерживали Советскую власть. Такие движения, как правило, было весьма малочисленны, поскольку участвуя в подобных движениях люди подвергали себя огромным рискам.

Многие выходцы из Европейских стран старались, не смотря на позицию официального правительства, давать отпор немецким захватчикам. Примером этого стал знаменитый французский летчик Марсель Лефевр. Как известно, Франция не оказывала упорного сопротивления вторжению немецких сил на ее территорию. Это сопротивление можно назвать скорее формальным, нежели реальным.

Як-9 (самолет, на котором летал Марсель Лефевр)

Многие французы спокойно приняли немцев, а большая часть населения страны еще до вторжения немцев была уверена, что отпор дать не получится и немцы все равно добьются поставленной цели.Однако сам летчик Марсель Лефевр был поистине другим человеком, настоящим бойцом, который не желал мириться со сложившейся ситуацией и дел все, что было в его силах.

Марсель Лефевр был убежденным сторонником Советской политики и не смотря на то, что родился во Франции, смог перебраться в СССР и воевать под его знаменем.

Лефевр бежал из Франции после новости о том, что французское правительство заключило перемирие с Германией. За свой побег он был приговорен французскими властями к смертной казни. Заочно.

Марсель Лефевр

Бежал он в Англию, где вступил в движение «Сражающаяся Франция», а уже в 1942 году был на территории Советского Союза и был зачислен в французскую авиационную эскадрилью. Лефевр был невероятно талантливым летчиком, это отмечали и его товарищи.

С Британских островов прибыла группа так называемых «англичан», и среди них знаменитое трио беглецов из Орана: Альбер, Дюран и Лефевр. Во время тренировочного полета на самолетах Девуатин-520 эти летчики инсценировали атаку неприятеля и на глазах обалдевших от изумления офицеров исчезли в направлении Гибралтара. Зенитная артиллерия крепости встретила самолеты бешеным огнем. Лефевр был вынужден совершить посадку на испанской территории, откуда взлететь ему удалось только благодаря поистине акробатическому маневру, который вызвал восхищение у всех. Цитата из книги Франсуа де Жоффр. Нормандия-Неман. Воспоминания военного лётчика

Марсель Лефевр

Марсель Лефевр пользовался безмерным уважением со стороны товарищей,многие из которых старались ему подражать. В 1944-ом году французскому летчику доверили испытания самолета Як-9 на котором он впоследствии продолжил своё участие в Великой Отечественной войне. Он так же и обучал молодых и малоопытных летчиков.

Лефевр вошел в историю как французский летчик, который после смерти был представлен к награде Героя Советского Союза.