Что говорил Гитлер о русских

Вопрос, как Гитлер относился к русским, изучен хорошо – на основании его книги «Моя борьба» и многочисленных публичных высказываний. Основной тезис: русские и другие восточные славяне в целом – это «низшая раса», которой испокон веков управляли выходцы из Германии и других стран Западной Европы.

Необходимо отметить, что фюрер не был изобретателем чего-то нового в данном вопросе. Идеи «второсортности» и «расовой неполноценности» восточных славян встречались в работах западноевропейских философов и публицистов ещё задолго до него. Гитлер просто высказал эти идеи максимально «чётко, кратко и по существу».

Гитлер о России и её истории

В книге «Моя борьба» фюрер обращает внимание на то, что население России во все времена было невежественным и безграмотным. Правящая верхушка и интеллигенция при этом, в большинстве своём, принадлежала к нерусским национальностям. А те её представители, которые были чистокровными славянами – во всём подражали западноевропейцам.

Этих развитых и мыслящих людей в России всегда было мало, по сравнению с огромными массами невежественных людей, умственный и моральный уровень которых крайне низок.

Поэтому большевикам и удалось разжечь революцию: у народа, которого испокон веков использовали в качестве рабочего скота, не было ничего общего с элитой общества.

Наоборот, она была для него глубоко чуждой, и он её ненавидел.Книга «Моя борьба» довоенного издания

Рассуждения Гитлера о русских переплетаются в «Моей борьбе» с его антисемитским мировоззрением. Фюрер говорит о том, что не заумные сочинения Маркса и Ленина сделали большевистскую революцию в России. Народ их не читал и не смог бы прочитать, даже если бы захотел.

Революцию сделали тысячи умелых агитаторов, большинство из которых были евреями. Они воспитали целую армию пропагандистов русской национальности. Людям просто и доступно объясняли, какая замечательная жизнь начнётся, если сбросить ярмо эксплуататоров. Так евреи смогли разжечь до невероятных размеров всегда существовавшую ненависть русского народа к правящей верхушке.

В результате вся правящая элита, вместе с научно-технической и гуманитарной интеллигенцией, была сметена революцией и гражданской войной. А русским народом стали управлять евреи, хитроумно задрапировав свою власть в тогу «диктатуры народа».

Почему Гитлер не любил русских

Гитлер про славян всегда говорил не столько с ненавистью, сколько с презрением. Он ведь был австрийцем, а в Австро-Венгрии доминирующие нации всегда смотрели на подданных-славян свысока.

Вообще, фюрер не так уж много говорил о славянах, как это ему приписывают. Многие слова Гитлера о русских являются выдумками советской пропаганды. Всю свою ярость и ораторский талант фюрер направил не на русских, а на евреев (которые, как он считал, негласно правят и Советским Союзом).

Гитлер на трибуне

Что говорил Гитлер о русских? Мало чего. «Низшая раса», «untermenschen» – что тут ещё можно сказать: просто инертный и невежественный рабочий скот для умных и предприимчивых хозяев.

Как Гитлер относился к славянам

Каких-либо кровожадных выпадов в сторону русских и других славян в сочинениях Гитлера нет. Он вовсе не желал их поголовно истребить (в отличие от евреев). Но и судьбу восточным славянам готовил незавидную. Судьбу дармовой и (или) дешёвой рабочей силы для немцев, которая будет лишена возможности получать какое-либо образование, кроме элементарного.

Гитлер о русских был того мнения, что это малограмотные, ни к чему не стремящиеся крестьяне, которые на этом уровне и останутся. Просто после войны хозяевами их станут немцы. Они организуют русским все условия для эффективного труда и, на правах более развитой «высшей расы», будут пользоваться плодами этого труда.

Фюрер полностью находился во власти распространённого в Западной Европе заблуждения: русские – люди тёмные, невежественные, не способные к самоорганизации. Они не могут и не хотят развиваться, не стремятся изменить свою жизнь к лучшему, а привыкли лишь работать и довольствоваться малым. Возможность продолжать жить в том же духе мы им и дадим – говорил Гитлер о славянах.

Пропагандистская газета оккупационных властей

Уже к концу 1941 года фюрер начал подозревать, что его представления о русских безнадёжно устарели. Но обратного пути уже не было.

Гитлер о России будущего

Правители современной России, пишет Гитлер в «Моей борьбе», – это жулики и преступники, к тому же обильно запятнавшие себя кровью. Они воспользовались удачным для них стечением трагических обстоятельств, захватили врасплох громадную страну, учинили дикую расправу над её передовой элитой, и установили жёсткую тиранию. Негласные лидеры этой клики жуликов, воров и убийц – евреи.

Немецкая пропагандистская листовка

Эту большевистскую тиранию Гитлер планировал сменить на тиранию национал-социалистическую. В европейской России после победы Рейха должны были остаться лишь лояльные новой власти работники. Всем славянам, которые против господства немцев над ними, места в новой России (точнее, в рейхскомиссариатах Остланд, Украина, Московия, Дон-Волга) не было. Они должны были быть истреблены или вытеснены в Сибирь.