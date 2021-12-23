Что будет, если две женщины приворожат одного мужчину?

Подобное встречается достаточно часто. Например, любовница хочет чтоб мужчина полностью ушел от жены и прибегает к Привороту, а жена в свою очередь не хочет чтоб муж уходил, и тоже заказывает на него Приворот. Что случится в этом варианте истории?

Для начала нужно понимать что классический Приворот дело очень скользкое и хитрое — он практически никогда не дает человеку желаемое, а скорее коверкает то, чего человек ожидал, например привязывает мужчину к женщине, но в качестве вечного любовника, но никак не мужа как ей грезилось, и все в этом ключе. В общем, сперва нужно помнить что Приворот всегда имеет кучу подводных камней.

И все же, что будет если на одного мужчину делают Приворот две женщины?

Сработает только один приворот. При этом, зависеть это будет не от силы колдуна, который его делал, а от самого механизма Магии. Например, на Колю ворожила Катя и Оля. В жизни Кати все пришло к той точке, когда ей придется столкнуться с всей грязью и последствиями черной Магии, и по этому именно ее попытка Приворота сработает, и привлечет Колю. А вот Олю, жизнь уберегла от подобного урока в судьбе, у нее будет шанс одуматься, и ее Приворот не сработал. В общем, Кате можно не радоваться успеху, просто пришло время прожить очень гадкий урок, и расхлебывать его придется не только тебе но и детям, внукам.

Короче говоря — либо «суждено» огрести последствий и пройти этот урок, и тогда твоя (или заказанная у мага) Магия сработает, или тебе повезет и тебя пронесло на первый раз.

Сработают оба приворота, но мужика не привяжут. Как выше и сказала уже, не факт что Приворот исполнил хотелки, а вот жизнь подпортить — это запросто. То есть, формально желаемое вы не получили, а последствия получили. На тонком плане такая женщина при диагностике все равно выглядит как человек находящийся под Приворотом. Да-да, вы не ослышались, приворот дело двустороннее, наводим на мужика — приворот наведен и на вас саму. Именно по этой причине, снять Приворот самостоятельно, просто передувай — не реально, ведь жертва не только мужик но и вы, скованы одной цепью и все в этом ключе.

В общем, оба приворота сработали, но мужик как бегал от одной к другой, так и бегает, просто в этом треугольнике теперь есть место чернушной магии.

Сработали оба приворота, а мужик сбежал. Может спохватился что что-то не так в его жизни и решил заказать у мага чистку, и Приворот с него отвернули, может сумел что то переиграть в своей жизни и своим намерением вылез из под гнета такой Магии. Так или иначе -мужик свободен, а вот дурочки, решившие ранее его привораживать — нет, они обе так и находятся под воздействием черной Магии и ее последствий.

Нормальная история, если обе такие женщины разделяют общее Проклятье, которое будут расхлебывать уже в будущих воплощениях.

Сработали оба приворота, но он по прежнему с вами двумя. В любом случае, не важно любовницей вы останетесь или станете благодаря привороту женой, а другая женщина чей приворот тоже имел место быть, точно так же закрепится в его жизни, просто вместо официальной жены станет любовницей и раздражающей вас вечной, близкой подругой, и конечно не покинет ваш треугольник. Привороты еще хлеще склеят все ваши три угла, и у вас пойдет совместная для троих, достаточно гадкая судьба.

Если стоит вопрос любовного треугольника, и вы подумываете прибегать к Магии, обязательно помните что такая Магия лишь усугубит ваш треугольник, внесет чертовщины.