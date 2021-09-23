Разговор с Богом

В истории религии встречается немало примеров того, как люди вступают в диалог с Высшими силами. Между тем, скептики утверждают, что «если человек говорит с Богом, то это молитва, а если Бог говорит с человеком, то это шизофрения». Кому же верить? Давайте разберемся…



Феномен внутренних голосов



Наверное, время от времени это происходит со всеми. Находясь в одиночестве, мы можем обращаться к кому-то невидимому, порой произнося целые монологи. Многие понимают это как «внутренний голос», который спорит с ними, советует, словом, «ведет» себя как настоящий живой собеседник… Иногда мы воспринимаем это как божественную сущность внутри себя. Так, герой романа Павла Санаева «Хроники Раздолбая» постоянно консультируется с «Богом», спрашивая, как следует поступать или вести себя в той или иной ситуации.



Впрочем, голоса наяву не всегда признак сумасшествия! К примеру, известно немало случаев, когда «невидимки» предупреждали человека об опасности.



Однажды английский поэт Байрон путешествовал по Греции с местным проводником. Внезапно у грека начались конвульсии и он объявил, что слышал голос своего отца, предупреждающий, что неподалеку отсюда происходит нечто ужасное. «Два года назад я тоже слышал отцовский голос, и это спасло мне жизнь, - сказал он.

– Турки вырезали деревню, куда я направлялся».





Байрон скептически пожал плечами, но все же решил сделать остановку. Когда они вновь пустились в путь, то вскоре увидели на дороге восемь мертвых тел – здесь недавно произошло сражение, и если бы путники не стали медлить, то, возможно, оказались бы в самой гуще битвы…



Еще эпизод, уже из нашего времени. У 13-летнего мальчика умерла мать. Вернувшись домой после похорон, он решил сходить за продуктами, которые хранились на лестнице черного хода. Но вдруг услышал голос покойной матери, звавший его из комнаты. Подросток заглянул туда, но никого не обнаружил. Стоило ему сделать несколько шагов к двери, как материнский голос вновь позвал его… Тут пришла соседка и рассказала, что черную лестницу недавно убрали, так как она сильно расшаталась. Если бы мальчик отправился туда, то мог упасть с большой высоты и получить травмы или даже погибнуть.





Скорее всего, таким образом наше собственное подсознание пытается достучаться до нас и передать нам какую-то важную информацию, считают парапсихологи… А как же насчет Бога?



Религиозный инстинкт



Интересно, а что вообще заставляет нас поверить в божественные силы? Психологи считают, что не последнюю роль здесь играет страх смерти. Недавно специалисты из новозеландского Университета Отаго решили провести эксперимент, в котором приняли участие и религиозные люди, и атеисты. Всем им предлагалось подумать о своей будущей кончине и написать об этом.



В исследовании участвовали 265 человек. Всех их попросили написать, что они думают о своей смерти, либо о том, что они накануне смотрели по телевизору.





После того, как были написаны ответы, психологи попытались выяснить, насколько изменились религиозные взгляды опрошенных. Оказалось, что верующие люди, составив эссе о смерти, еще больше уверились в существовании высших сил. Атеисты же, напротив, заявляли о своем неверии. Однако тесты на подсознание продемонстрировали совсем иную картину.



В ходе тестирования исследователи попросили испытуемых отреагировать на те или иные заявления вроде «Бог есть» или «Бога нет». По скорости реакции они определяли, верит в душе человек в божественный промысел или нет. На деле многие «неверующие», хоть и декларировали атеизм, подсознательно все же допускали существование Бога.



Эксперты объясняют этот парадокс тем, что человека с самого рождения преследует страх смерти, а религиозное мировоззрение пропагандирует посмертное бытие. То есть верить в Бога – значит, давать себе шанс спастись от небытия.



Кстати, ученые из Гарварда выяснили, что среди религиозных людей больше тех, кто при принятии различных решений полагается на свою интуицию, а не на прагматический расчет. Это лишний раз доказывает, что вера в Бога у нас присутствует на уровне инстинктов.



Полезна ли вера?



Исследователи из американского Университета Миссури во главе с профессором Дэном Коэном пришли к выводу, что психическое здоровье религиозных людей в целом крепче, чем у тех, кто исповедует атеизм. При этом совершенно не важно, какой именно религии придерживается человек.



В ходе исследования, в котором приняли участие представители основных мировых религий – христиане, мусульмане, буддисты и иудеи, выяснилось, что чем выше был уровень их духовности, тем в лучшем состоянии пребывали их психика и нервная система.

Хорошо известна и целительная сила молитвы. Так, сотрудники лаборатории нейро- и психофизиологии Санкт-Петербургского психоневрологического научно-исследовательского института имени В.М.Бехтерева провели серию экспериментов, исследовавших лечебные свойства молитвы. Опыты ставили на священнослужителях и прихожанах Александро-Невской лавры. Приборы фиксировали энцефалограмму их мозга во время молитвы. Выяснилось, что молящийся человек впадает в особое состояние: кора его головного мозга отключается, и информация усваивается напрямую, не задействуя процессы мышления. Это благотворно влияет на нервную систему и через нее - на весь организм.



Кстати, эффект наблюдается и в тех случаях, когда за человека молится кто-то другой. В 2001 году специалисты из Колумбийского университета собрали данные о 199 женщинах, проходивших курс лечения от бесплодия. Оказалось, что у тех из них, за чье здоровье близкие ежедневно возносили молитвы, беременность наступала в два раза быстрее, чем у тех, о ком пеклись только медики…

Источник : https://mistika.temaretik.com/2306793528071817447/r

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как кошки указывают на присутствия негативной энергии в доме https://otari.mirtesen.ru/blog/43463567817/

5 символов богатства на руке https://otari.mirtesen.ru/blog/43639647560/

Как Эдгар Дега бросил вызов миру искусства: Недооценённые монотипии с изящными линиями и гротескными движениями https://otari.mirtesen.ru/blog/43416045081/