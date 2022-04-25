Почему во время восточного похода Александра Македонского множество греков сражалось за персов?

По многим причинам, но главной из них было то, что персидские цари исторически были наилучшими работодателями для греческих наемников и как владыки Азии могли предложить наилучшую оплату по сравнению с другими средиземноморскими монархами. Именно поэтому в битве при Гранике, наряду с природными подданными персов, войску Александра Македонского противостояло 20 тысяч эллинских гоплитов, в битве при Иссе их было 12 тысяч, в битве при Гавгамеллах – 2 тысячи.
После позорного для Ахеменидов окончания греко-персидских войн правители востока поняли, что звонкая монета – это единственное действенное преимущество, которое у них осталось. Когда союз пелопонесских полисов разгромил азиатов при Платеях, тут же был подкуплен ни кто иной, как сам спартанский царь Павсаний, который обещал помочь справиться со своими соотечественниками.
Другой спартанский правитель Агесилай II, который тоже успешно воевал в персидских пределах, оказался более принципиальным и денег не взял, зато их с радостью хапнули такие важные и крупные полисы, как Афины, Фивы, Аргос, после чего началась крупная Коринфская война, не позволившая лакедемонянам закрепиться в Азии.
Но эта причина была не единственной, по которой эллины сражались против, казалось бы, собственных собратьев.Македонцы жили на окраине греческого мира и едва ли считались его остальными представителями своими соплеменниками. Когда Филипп, отец Александра, навязал южным полисам свою гегемонию, было просто множество недовольных, а афинянин Демосфен прославился своими антимакедонскими речами настолько, что вызвал всеобщее восстание, которое было подавлено со всей возможной строгостью. Многие эллины видели в участии в войне на стороне Персии возможность поквитаться за унижение с македонским царем, которой у них не было на родине.
Наконец, национального единства среди греков тогда еще не сложилось. Фиванцы, аргосцы, коринфяне, эолийцы и так далее совсем не считали себя одним народом и при желании нашли бы немало моментов, которые бы отличали их от соседей. Тем более, они не испытывали никаких теплых чувств к северным полуварварам, которые их победили.
К тому же, в греческой традиции было воевать друг с другом, и к моменту возвышения Македонии такие войны шли уже добрую сотню лет. Сначала Спарта боролась с Афинами, затем Коринф воевал портив Афин и Спарты, после Фивы сражались против Спарты и Афин… Когда в этой игре нашелся новый участник, в ней просто слегка обновились альянсы.
Тем не менее, гоплиты, которые воевали против Коринфского союза (Македония во главе греческих полисов) при Гранике, Иссе и Гавгамелах, официально считались предателями и подвергались серьезным наказаниям. К примеру, после первой из указанных битв, когда побережье еще принадлежало Персии и наемников было больше всего, из 18 тысяч захваченных пленных половина была показательно пущена под нож, а остальные были закованы в кандалы и в качестве рабов отправлены в Грецию.
Что касается тех, кто остался, то почему бы нам не спросить на этот счет мнения самого Александра? Историк Арриан упоминает такие его слова: «Что касается эллинов, которые тут встретятся с эллинами, то они ведь сражаются не за одно и то же: одни нанялись к Дарию за плату и притом небольшую; другие – те, что у нас в войске, – добровольно стали на защиту Эллады.»
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