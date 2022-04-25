Почему во время восточного похода Александра Македонского множество греков сражалось за персов?

Другой спартанский правитель Агесилай II, который тоже успешно воевал в персидских пределах, оказался более принципиальным и денег не взял, зато их с радостью хапнули такие важные и крупные полисы, как Афины, Фивы, Аргос, после чего началась крупная Коринфская война, не позволившая лакедемонянам закрепиться в Азии.

Но эта причина была не единственной, по которой эллины сражались против, казалось бы, собственных собратьев.

Македонцы жили на окраине греческого мира и едва ли считались его остальными представителями своими соплеменниками. Когда Филипп, отец Александра, навязал южным полисам свою гегемонию, было просто множество недовольных, а афинянин Демосфен прославился своими антимакедонскими речами настолько, что вызвал всеобщее восстание, которое было подавлено со всей возможной строгостью. Многие эллины видели в участии в войне на стороне Персии возможность поквитаться за унижение с македонским царем, которой у них не было на родине.

Наконец, национального единства среди греков тогда еще не сложилось. Фиванцы, аргосцы, коринфяне, эолийцы и так далее совсем не считали себя одним народом и при желании нашли бы немало моментов, которые бы отличали их от соседей. Тем более, они не испытывали никаких теплых чувств к северным полуварварам, которые их победили.

К тому же, в греческой традиции было воевать друг с другом, и к моменту возвышения Македонии такие войны шли уже добрую сотню лет. Сначала Спарта боролась с Афинами, затем Коринф воевал портив Афин и Спарты, после Фивы сражались против Спарты и Афин… Когда в этой игре нашелся новый участник, в ней просто слегка обновились альянсы.

Тем не менее, гоплиты, которые воевали против Коринфского союза (Македония во главе греческих полисов) при Гранике, Иссе и Гавгамелах, официально считались предателями и подвергались серьезным наказаниям. К примеру, после первой из указанных битв, когда побережье еще принадлежало Персии и наемников было больше всего, из 18 тысяч захваченных пленных половина была показательно пущена под нож, а остальные были закованы в кандалы и в качестве рабов отправлены в Грецию.

Что касается тех, кто остался, то почему бы нам не спросить на этот счет мнения самого Александра? Историк Арриан упоминает такие его слова: «Что касается эллинов, которые тут встретятся с эллинами, то они ведь сражаются не за одно и то же: одни нанялись к Дарию за плату и притом небольшую; другие – те, что у нас в войске, – добровольно стали на защиту Эллады.»