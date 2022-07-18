Как перестать любить того, кто не отвечает взаимностью

Невзаимные чувства наносят сильный удар по психике и самооценке. Появляется чувство подавленности, неудовлетворенности собой и жизнью вплоть до депрессии.

От таких чувств можно и нужно избавляться как можно скорее. Мы расскажем, что сделать, чтобы не строить воздушные замки и перевернуть эту страницу жизни.

Мы разобрались, как забыть о страданиях, даже если в личной жизни настигло фиаско.

1. Примите факт, что вы этому человеку не нужны

Если сегодня вам кажется, что объект ваших воздыханий вас все-таки немножко любит, а завтра он пропадает на неделю, значит, ни о какой любви тут речи не идет. Проверьте, похожа ли ваша история на классические отношения двух влюбленных. Признание того, что ваш возлюбленный не отвечает вам взаимностью, уже шаг к достойному выходу из ситуации.

И когда в следующий раз вам захочется напомнить ему о себе или спросить, как его дела, подумайте о том, как это выглядит в его глазах. Совсем не нужный ему человек постоянно проявляет о нем заботу. Все, что он чувствует, — это снисхождение. Вам хочется быть слугой у ног господина? Лучше займитесь чем-то более приятным.

2. Сместите фокус внимания

«С глаз долой — из сердца вон» — вот девиз начальной стадии «реабилитации».

Отдалитесь, насколько это возможно, от объекта воздыханий: относительно дальняя и длительная поездка с информационным детоксом (не надо постоянно мониторить его / ее профили в соцсетях) — отличный вариант.

Если в силу обстоятельств избегать встреч не получается, дистанцируйтесь мысленно: даже если человек находится с вами в одном пространстве, это ведь не значит, что вы должны думать о нем и только о нем. Направьте мысли в приятное русло: о чем вы еще мечтаете, чего хотите, кроме пресловутого «счастья в личной жизни»?

3. Найдите единомышленника

Вы не одни переживаете сердечную драму. Горечь несчастной любви познали многие. И практически все справились. Расскажите близкому человеку, побывавшему в вашей шкуре, о переживаниях. Осторожно поинтересуйтесь, каким был его путь, что помогло. Иногда достаточно услышать простые слова: «Как я тебя понимаю». И становится легче.

Только не совершайте ошибку многих: не превращайте эту тему в излюбленную. Так вы постоянно будете думать об одном человеке и забыть о нем будет очень трудно. Для того чтобы выговориться и выслушать мнение, хватит нескольких бесед.

Если не хотите выносить амурные дела за границы своего личного пространства, обратите взор к культуре: тема безответных чувств актуальна, найти книги или фильмы, герои которых заставят вас подняться с колен, нетрудно.

4. Заботьтесь о себе

Когда мысли поглощены неприятными переживаниями, есть большой риск запустить себя. Даже если на душе кошки скребут, даже если совсем ничего не хочется делать, все равно уделяйте внимание своей внешности и здоровью. Примите приятную и ароматную ванну с пеной. Заварите себе вкусный и полезный травяной чай. Обновите гардероб или прическу.

Ни в коем случае не начинайте курить (или не увеличивайте дозу, если и так курите) и заливать горе алкоголем, совершать глупые и необдуманные поступки, ставящие под угрозу ваше здоровье или даже жизнь. Тем более если это самоуничижение направлено на то, что возлюбленный увидит, как вам плохо, и сразу все поймет. Этому не бывать. А вот здоровье загубите.

5. Занимайтесь спортом

Привести эмоции в баланс можно по-разному. Один из самых эффективных вариантов — физические нагрузки. Они высвобождают негативную энергию. Бегайте каждое утро. Или запишитесь в спортзал, на фитнес, в бассейн. А то и вовсе на занятия верховой ездой: получите заряд позитива не только от активности, но и от общения с прекрасным животным.

Комбинированный вариант — танцы: и спорт, и творчество. Включайте любимую музыку и танцуйте до упада, представляя себя звездой вечеринки. Или отправьтесь изучать тот или иной вид танцев в студию. Так вы совместите приятное с полезным.

6. Отбросьте надежды

У индейцев есть хорошая поговорка: «Лошадь сдохла — слезь». Не тешьте себя напрасными надеждами. Нет ничего более разрушительного, чем ждать внезапного интереса на пустом месте или возвращения угасшего чувства. Если по отношению к вам систематически проявляют «нелюбовь», не надо придумывать ложные оправдания: «Да нет же! Он / она просто стесняется, я помогу ему / ей это преодолеть».

На самом деле нет желания, в противном случае возможности и силы бы нашлись. Принять этот факт поможет трезвый взгляд на происходящее: вспомните свое поведение в ситуации, когда вы не хотите идти на свидание или вечеринку. Не проблема найти сто отговорок, правда?

7. Не надо озлобляться

Неудачи, в том числе на личном фронте, — часть жизни. Если что-то пошло не по вашему плану, это не повод обозлиться на всех представителей противоположного пола и возненавидеть себя за несовершенство. Верьте, что в итоге все сложится наилучшим образом. И не желайте зла предмету несчастной любви, ведь никто не обязан жертвовать собой ради вашего душевного спокойствия.

Вы сами бы стали связывать жизнь с тем, к кому не питаете симпатий, только из жалости? Лучше оцените, что хорошего дал вам этот человек, поблагодарите и идите по жизни дальше с высоко поднятой головой и улыбкой.

Бонус

Привнесите немного философии в жизнь. Придумайте или найдите личный девиз и сделайте так, чтобы он был у вас перед глазами, либо регулярно прокручивайте его в мыслях. Пусть это будет фраза, вселяющая спокойствие и веру в лучшее. На кольце царя Соломона красовалась гравировка с надписью: «Все проходит, пройдет и это». Почему бы не использовать опыт мудрого правителя?

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2517381392232089922/

А вы знали об этом?

Амазонская моллинезия обитает вовсе не в бассейне Амазонки, как можно подумать, а в Техасе. Название свое она получила в честь древнегреческих амазонок, так как все рыбы этого вида — самки. Вот уже 200 000 лет они размножаются при помощи клонирования. Но при этом самцы им все равно нужны. Сперма выступает своего рода катализатором процесса созревания яиц. Но так как амазонских моллинезий мужского пола не существует в природе, то рыбки прибегают к услугам самцов других видов — P. latipinna и P. Mexicana. Секс без обязательств в чистом виде: моллинезии спариваются со своими партнерами, но генетически потомство принадлежит только им самим. При этом выгоду от секса получают не только самки, но и самцы P. latipinna и P. Mexicana. Самки их видов, наблюдая, что те пользуются успехом у посторонних женщин, считают их более перспективными и спариваются с ними охотнее.

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