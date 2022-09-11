Почему Ленин не признавал своих внебрачных детей

Ряд историков полагает, что Владимир Ильич Ульянов (Ленин) мог иметь внебрачных детей. Прямых доказательств подобному факты нет, ведь сам Владимир Ильич не признавал тот факт, что у него могут быть внебрачные дети. В этой статье мы хотим рассказать о том, почему Владимир Ильич Ленин не признавал своим внебрачных детей.

Нужно было держать имидж крепкого семьянина

Ряд исследователей полагают, что Владимир Ильич мог не признавать своих внебрачных детей именно из-за имиджа. Для Ленина было важно сохранить имидж крепкого семьянина, который наиболее точно подходил в тот период, когда Ленин возглавлял советское государство. К тому же признание внебрачных детей рушило бы все концепции коммунизма, которые были основаны в том числе, на идеалах семейных ценностей.

Никто и не хотел, чтобы Ленин признавал своих внебрачных детей

Ряд исследователей полагает, что отказ от признания внебрачных детей Лениным, мог быть связан не только с Владимиров Ильичом, но еще и с женщинами, которые его окружали. Так, женщины, которые могли иметь внебрачных детей от Ленина попросту не хотели того, чтобы Ленин их признавал и могли ему не сообщать. Ведь большинство внебрачных детей Ленина, по утверждениям исследователей были рождены в европейских странах, а потому признание таковых могло и не понадобиться вовсе.

Тема признания внебрачных детей Владимиров Ильичом Лениным до сих пор является малоизученной и требует ряд весомых доказательств, которые представить будет достаточно трудно. Если Вам понравилась статья, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также поделитесь своим мнение в комментариях!

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Трудно согласиться с мнением автора этой статьи, что якобы для Ленина было важно сохранить имидж крепкого семьянина, который наиболее точно подходил в тот период, когда Ленин возглавлял советское государство!Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему. Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы.

В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года. Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после того, как она была арестована французскими властями за подрывную деятельность, Ленин пригрозил французам расстрелять за неё всю французскую миссию в Москве, в результате чего страстная любовница вождя была немедленно освобождена !

Кроме того, «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и благодарности за ,доставленные Инессой в постели удовольствия, приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева !

Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Михаил Калинин: какой «гарем» был у «всесоюзного козла» https://otari.mirtesen.ru/blog/43127447988/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!