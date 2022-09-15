Откровения великой книги мёртвых

Великая Книга Мертвых — Бардо Тодол. Этот уникальный артефакт лишь недавно оказался в поле зрения человечества. Величайшая святыня Тибета! Ее хранят, как зеницу ока, монахи, передающие мудрость древних поколений.

До сих пор тексты из этой книги читают над телом умершего в течение сорока дней. Книга Мертвых дает усопшему наставление, как вести себя после смерти, а живых готовит к моменту неизбежного ухода.

Текст книги поистине уникален. Он был написан тибетскими ламами в восьмом веке, но остается интересен даже современному человеку. Изначально считалось, что Книга Мертвых должна помочь сознанию умершего перейти из мира реального в мир эфемерный. А к этому надо готовить себя еще при жизни.

Переводчик намеренно окрестил этот труд «Книгой мертвых», возможно, для того, чтобы придать ей соответствующий эмоциональный оттенок и заинтересовать среднестатистического западного читателя.

Дословно книга называется «Освобождение в бардо посредством слушания». Под «бардо» тибетцы понимают промежуточное состояние «между двумя» мирами. Но мало кто пытается вникнуть в суть термина, воспринимая лишь два этапа — смерть и реинкарнацию.

Однако в тексте говорится, прежде всего, о пути к Мудрости, которая позволит не увязнуть в череде беспрестанных перерождений, которые неизбежны по причине невежества и непонимания страданий.

Многие сотни лет этот манускрипт хранился в «Запретном царстве» — изолированном месте, которое создал тибетский монах Падмасамбхаве, являющийся автором Великой Книги.Он был буддийским наставником и магом. Именно Падмасамбхаве, как считается, основал в Тибете школу ваджраяны, которая давала своим последователям надежду достичь нирваны в течение одной человеческой жизни.В 775 г. его заботами было закончено в стране сооружение первого буддийского монастыря — Самъе. Новые монастыри становились центрами буддийского просвещения, в которых обучали не только ритуальной обрядности, философии и догматике, но и медицине.Падмасамбхаве спрятал книгу в тайнике, для того, что бы мудрость, открывшаяся ему, досталась людям других поколений. В те времена тибетские учения подвергались многочисленным гонениям. Поэтому множество инакомыслящих скрывались в сети гималайских пещер, прятали там уникальные свитки, обнаруженные потомками только много столетий спустя.Первым европейцем, которому довелось прикоснуться к мудрости предков, стал оксфордский профессор, заядлый путешественник и знаток буддизма Уильям Эванс-Венц. Ему удалось не только ознакомиться с уникальным текстом, но даже сделать перевод, который и был опубликован в 1927 году.Для того, чтобы внести коррективы в свой перевод, он еще не раз наведывался в древний монастырь, затерянный среди гор.В течение трех лет Эванс-Венц трудился с утра и до поздней ночи. И его старания были вознаграждены. Перевод Книги Мертвых имел оглушительный успех. Она давала людям ответы на самый сокровенный вопрос: есть ли жизнь после смерти? Кроме того, в Книге содержались ценные советы живущим, например, как следует подойти к моменту ухода из этого мира.Работа над текстом книги продолжалась в течение столетия учеными, которые исследовали тибетский буддизм. Если бы в 90-х годах ХХ столетия в России не изменился политический строй, эта книга не была бы переведена на русский язык.Правильный уход из жизни называется «пхова». Первый этап человек должен начать еще при жизни. Но техника «пховы» может быть небезопасна для неподготовленного человека, который по неосторожности может на самом деле умереть раньше срока.Например, многие монахи, медитирующие по утрам, способны были раздвигать кости черепа. На макушке у них выступала кровь, а место это именовалось «отверстием Брамы».По традиции, после того, как человек испустил дух и факт биологической смерти налицо, голову покойника накрывают белой тканью. С этого момента к его телу никто не должен прикасаться, для того, чтобы не мешать ему спокойно отойти в мир иной.Наступает время, когда сознание покидает плоть. Это длится четыре дня, в течение которых лама должен творить над телом обряд. Он усаживается у головы мертвого и просит всех людей покинуть комнату. Тем самым он освобождает покойника от лишний печалей и скорбей.Затем лама начинает ритуал изгнания сознания из «отверстия Брахмы». Вся эта сложная система ритуалов служит для того, чтобы покойный смог достигнуть нирваны в цепи дальнейших перерождений.

Как сказал один старый монах: «Тибетская книга мертвых» учит, что умирающий должен встречать смерть не только спокойно, с ясным умом и мужеством, но и с правильно натренированным интеллектом, умело направляемым сознанием. Это делается для того, чтобы, если понадобится, несмотря на телесные страдания и немощи, он столь же успешно продемонстрировал искусство умирать, сколь превосходно на протяжении своей жизни являл искусство жить».

До сих пор Книга Мертвых дает пищу для дискуссий среди философов и религиоведов, психологов и историков культуры. Но для того, чтобы понять ее суть, нужно понять самого себя, следовать тем простым советам, которые изложены в этом великом труде. И тогда смерть не будет так страшна, а жизнь так тяжела.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2568488798595582070/

А вы знали об этом?

Бывший каменщик, живущий в Бразилии, решил жениться на собственной козе по кличке Кармелита. Правда, законы страны запрещают вступление в брак с животными, но мужчина всё же решился провести церемонию. Он объяснил свой поступок тем, что Кармелита его полностью устраивает в качестве супруги, так как не тратит деньги, не разговаривает и не может иметь от него детей. Церковь, естественно, отказалась проводить венчание, тогда 74-летний Апересиду Кастальду пригласил для проведения обряда самого известного сатаниста Бразилии.

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