О чём на самом деле роман Булгакова «Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита» считается одним из самых загадочных произведений, рассматривать которое стоит в русле магического реализма. Суть этого литературного направления в наделении фантастического и мистического чертами реального. Фантазийное всегда легче воспринимается читателями разных возрастов, они находят в книге нечто интересное для себя. Литературные критики со всего мира уже полвека пытаются разгадать тайну, заложенную автором.
Первый вариант произведения был сожжен Булгаковым. Вторая версия написана по памяти вопреки запретам правительства. Но роман был напечатан уже после смерти автора благодаря стараниям его жены Елены: она воссоздала все недостающие части по уцелевшим черновикам.
Первыми названиями стали «Копыто инженера» и «Чёрный маг». Интересно, что Мастер и Маргарита как герои появились после нескольких корректировок текста. Именно после того, как роман стал популярным, слово «мастер» стало восприниматься по-другому в русском языке. Мастер – это художник в широком смысле слова, творческий человек.
Литераторы считают, что герои списаны с реальных людей.Например, находят много общих черт между Мастером и Максимом Горьким, Мандельштамом, богочеловеком Иешуа Га-Ноцри. Воланд – антипод Иешуа, похож на Понтия Пилата. Интересную мысль выразил русский писатель Эдвард Радзинский. Он говорил, что образ Воланда списан со Сталина. Но сам Булгаков утверждал, что это – оригинальный герой.
Падший ангел, искуситель, разоритель Азазело позаимствован из Библейских историй. Его поведение в точности повторяет поступки библейского прообраза. Оттуда же появился Бегемот – это имя из ветхозаветных легенд о демоне чревоугодия.
Иван Бездомный напоминает пролетариев с похожими именами. Он пишет богохульный стих, что вполне в стиле соцреалистической пропаганды. Этот образ снова отправляет читателя на поиски сходства с действительностью начала прошлого века.
Образ Маргариты перекликается с реальной женщиной – принцессой, писательницей Маргаритой Наваррской. Также есть внешние сходства с третьей женой Булгакова — Еленой.
О чем книга
1. Советская действительность
По словам Дмитрия Быкова, роман «Мастер и Маргарита» может быть обращением к Сталину – недаром книга была запрещенной. Правительство вполне могло прочитать в образах себя. Послание писателя должно было зацепить болезненную тему репрессий творческих людей, остановить гонения на инакомыслящих. Ведь Мастер – свободный художник, человек искусства, интеллектуальная элита страны.
Вторая трактовка связана с завуалированным портретом двойной жизни советских людей. Днем они – образцовые трудящиеся, которые строили коммунистические идеалы, а вечером развлекались на тайных приемах. Действие романа разворачивается в Москве в 1930-х. Это подтверждает взаимосвязь с историческими событиями прошлого века.
2. Философия мироздания
Больше вопросов оставляет философская составляющая романа «Мастера и Маргариты», который считается одним из самых известных произведений о любви. Кроме того, в нём поднимаются вопросы о развитии и духовном росте человеческой личности. Булгаков считал трусость и страх худшими пороками, ведь они противостоят доброму началу.
Ключевые философские константы романа – добро и зло. Автор доказал, что последнее –неизменно. Оно всегда остается злом, вопреки всем стараниям превратить его в добро. Изначально роман был задуман как осмысление этого качества, а Воланд должен был стать центральной фигурой.
Булгаков изобразил искусителя, который толкает человеческие души на ошибочный путь. Он вечный, как дилемма добра и зла. Но именно персонаж, воплощающий тьму, помогает разоблачить пороки общества.
Булгаков создал «эзотерической абсолют», по сути – один из вариантов мироздания. Критики разделяют сходство с библейскими историями. Но персонажи «Мастера» обладают совсем другими характеристиками. В целом, этот роман остается загадкой автора. Как правильно трактовать смыслы, знал только писатель.
3. Магический реализм
Стоит отметить, что произведения, написанные в русле магического реализма, часто обращаются к древним сюжетам Библии. Люди сравнивают «Мастера и Маргариту» с романом Маркеса «Сто лет одиночества». Библия используется как структурная модель. Мышление Булгакова в его романе можно назвать архетипическим: он рассказывает о вечных темах, не чуждых ни одному человеку.
Картина мира «Мастера» дополняется образами Рая, так автор создает аллюзию на философию творчества. Рай – это дом Мастера, где он пишет роман. Творческий человек становится центральным персонажем, а писатель размышляет над его трагичностью. Эта тематика считается вечной, будет актуальной всегда, даже спустя столетия.
Если говорить об изображении ада, автор отмечает, что его создает сам человек. Зло исходит от каждого из нас, и эта книга – ещё одна попытка разгадать тайну миростроения.
Влияние Булгакова
Австрийский экспрессионист Густав Майринк, автор романа «Белый доминиканец», в своих произведениях выразил идеи, созвучные с булгаковскими. В первую очередь, речь идет об изображении самого процесса как незаменимой части развития. Для Булгакова, как и для Майринка, это становится философской основой.
Также можно отметить сходство с философией Канта, которая говорит о том, что человек имеет задатки добра, но склонен ко злу. Причём доброе – вечное, а злое – случайность.
Но всё-таки Булгаков творит собственную оригинальную философию, которая отличается от каких-либо существовавших учений. Можно говорить о гуманистической, этической, гностической, экзистенциальной составляющих романа.
Роман «Мастер и Маргарита» оказал влияние на некоторых западных известных людей искусства. Поговаривают, что книга изменила мировоззрение Мика Джаггера, британского музыканта. Сходство с философией романа находят в творчестве швейцарского художника Ханса Гигера. Считается, что тематика, образы «Мастера» вдохновили Эндрю Ллойда Уэббера создать рок-оперу «Иисус Христос Суперзвезда».
Фильмы по мотивам романа Булгакова
Фильмография помогает раскрыть идею писателя, но с этим произведением не все складывалось гладко. На пути создания кинолент было много преград. Существовала легенда, будто сам автор не хочет, чтобы его произведение было экранизировано.
В 1994 году после 17 лет съемок был завершен одноименный фильм режиссера Юрия Кары, однако публике его представили только в 2011. Первая сюжетная линия киноленты повествует о визите Воланда, а вторая посвящена процессу написания романа Мастером. Кинокартину относят к «высокому искусству».
По мотивам выпустили целый сериал под руководством Владимира Бортко. Премьера фильмов состоялась в 2005 году, всего снято 10 серий. Сюжет немного изменен сценаристом, но всё же основной идеей было показать, что люди не изменились, остались такими же, какими были прежде – по словам Воланда. Мастер с Маргаритой в этом сериале показаны как люди нового общества, но сюжет представлен доступно для массового зрителя.
Интересным стал немецкий фильм, снятый под руководством поляка Анджея Вайды «Пилат и другие» (1972). Режиссер сконцентрировал внимание только на библейских сценах из «Мастера и Маргариты». Зрители прозвали картину «репортажем с Голгофы». Правда, сами персонажи перенеслись в современный мир на улицы Франкфурта-на-Майне.
В целом, все экранизации подтверждают множественные возможности для рецепции романа Булгакова. Каждый из режиссеров добавлял своё личное виденье сюжета. Но за яркими картинками суть текста теряется. Приблизиться к ней можно только благодаря собственному прочтению и анализу произведения. Книга способствует критическому мышлению, появлению личного взгляда на сложные философские проблемы.
Фото: Hermann Traub/Pixabay
А вы знали об этом?
Многоженство, как неотъемлемый атрибут старого времени,в советской стране начало считаться чем-то плохим, несмотря на его дозволение исламской верой. Поскольку многоженство государством было запрещено, мужчин, у которых доказано наличие нескольких жен, предусматривался штраф в размере до 500 минимальных заработных плат либо исправительные работы не менее двух лет. В Таджикистане в условиях разрушенной экономики многим молодым женщинам было сложно кормить своих детей, и они согласились стать вторыми женами. Это был первый виток многоженства, но в дальнейшем оно распространилось еще сильней. Второй момент состоял в том, что в некоторых кишлаках почти не осталось мужского населения – все представители сильного пола уехали на заработки в Казахстан и РФ. На таджикских женщин сильно давит общественное мнение, которое требует сразу после окончания школы выйти замуж и родить детей.
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