О чём на самом деле роман Булгакова «Мастер и Маргарита»

По мотивам выпустили целый сериал под руководством Владимира Бортко. Премьера фильмов состоялась в 2005 году, всего снято 10 серий. Сюжет немного изменен сценаристом, но всё же основной идеей было показать, что люди не изменились, остались такими же, какими были прежде – по словам Воланда. Мастер с Маргаритой в этом сериале показаны как люди нового общества, но сюжет представлен доступно для массового зрителя.