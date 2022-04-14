10 самых причудливых гробниц, открытие которых стало настоящей сенсацией

Многие из величайших археологических открытий были сделаны в древних могильниках, но иногда сами гробницы являются наиболее интересной частью раскопок.

Во многих случаях о них забывали на тысячелетия, после чего лишь случайные обстоятельства приводили к повторному их открытию.

1. Пресвитерианцы под Нью–Йорком

Захоронение Пресвитерианцев.

В 2015 году рабочие в Нью-Йорке разрыли площадь Вашингтона, чтобы заменить водопровод. Каково же было их удивление, когда они обнаружили под землей большое пустое пространство, заполненное человеческими останками. В 1800-х годах две трети парка на Вашингтон-сквер были поселением гончаров, а остальная территория была кладбищем при небольшой пресвитерианской церкви.

После того, как было обнаружено другое захоронение, к раскопкам прибыли археологи. Хотя сейчас это место находится в центре Манхэттена, в то время многие из погребений находились на окраине города, и вскоре о них напрочь забыли.

2. Древнеегипетский роман

Гробница в Саккаре.

В 2013 году в Саккаре была обнаружена 4000-летняя гробница, на стенах внутри которой археологи нашли красивую романтическую историю древнеегипетских времен между жрицей Меретитис и певцом Кахаи. Гробница является одной из немногих принадлежащих к эпохе пирамид, в которой изображена сцена романтической привязанности (например на одной из сцен пара смотрит в глаза друг другу), а не стандартные изображения состоящих в браке пар (что встречается чаще всего).

3. Затопленная гробница

Внутри гробницы были найдены не только останки влюбленных, но и их детей, а также, возможно, внуков.

Гробница жрицы в Перу.

В 2011 году археологи вели раскопки могилы жрицы инков в Перу. Хотя эта находка была впечатляющей, еще большая интрига крылась под могилой. В 2013 году археологи в этом же месте раскопали затопленную камеру, которая (как предполагают, она была частью древнего культа воды). Затопленная гробница была построена малоизвестной культурой Ламбаеке, которая существовала около 800 лет назад.

Внутри нее находились четыре скелета, одежды одного из которых были украшены бисером из жемчуга и бирюзы. Трое другие были одеты более скромно. Это была обычная практика для богатых людей, которых хоронили с их окружением, которое сопровождало своего господина в загробный мир.

4. Гробница заполненная ртутью

Армия терракотовых воинов.

Цинь Ши Хуан Ди был первым императором Китая. Сегодня его преимущественно знают благодаря его гробнице и армии терракотовых воинов. Мало кто знает, что на самом деле большая часть гробницы Цинь не была раскопана из-за большого количества токсичной ртути. Большая часть современных знаний о том, что находится внутри гробницы Цинь, происходит из текстов, написанных придворным историком Сиам Цянь во времена династии Хань.

Для воссоздания рек и озер Китая, строители залили в гробницу огромное количество жидкой ртути. До сих пор не существует технологии, чтобы заглянуть внутрь гробницы, но благодаря технологии дистанционного управления удалось рассмотреть некоторые аспекты структуры, а также терракотовых танцоров и музыкантов, которые резко контрастируют со знаменитыми терракотовыми фигурами армии снаружи гробницы, которые были откопаны раньше.

5. Могила шамана

Гробница Хилазон Тахтит.

Двенадцать тысяч лет назад явно уважаемая при жизни женщина была погребена в глубине пещеры. Останки женщины, которой было около 45 лет на момент смерти, были найдены в пещере под названием Хилазон Тахтит на севере Израиля в 2005 году. Также были найдены и двадцать восемь других скелетов, но эта женщина сильно выделялась. Полагают, что она была шаманом и была похоронена с большой помпой. Ее похороны проходили в шесть этапов и начались с подготовки ее могилы в пещере и забоя ритуальных животных.

6. Могила Каста

Гробница Амфиполь.

В 2012 году археологи обнаружили таинственную гробницу в северной Греции, которая восходит к временам Александра Македонского. Гробница, известная как Могила Каста или Гробница Амфиполь, очень богато украшена, а на стенах были найдены мозаичные изображения сцен из греческой мифологии, а также колонны, вырезанные в форме молодых женщин. Гробница была построена во время бурного периода после смерти Александра Великого и была местом последнего упокоения кого-то, очень близкому ему.

Выдвигались разные теории относительно личности того, в чью честь был построен Амфиполь, от членов семьи Александра Великого, до его любимого военачальника, друга детства и любовника Гефестиона. Внутри гробницы были найдены пять тел, но раскопки практически прекратились из-за финансового кризиса в Греции.

7. Европейцы в Китае

Гробница Юй Хуна.

В 1999 году в Китае была обнаружена могила, содержащая останки 1400-летней давности некоего Юй Хуна. Что примечательно, Юй Хун был не азиатом, в европейцем и принадлежал к древней генетической линии, которая произошла из западной Евразии. Могила была абсолютно характерной для большинства могил в Центральной Азии того периода, но Хун и его семьи имели европейские черты, такие как прямые носы и голубые глаза.

8. Польский некрополь

Гробница на двоих.

В 2015 году польские археологи сделали невероятное открытие: огромный 2000-летний некрополь, который служил в качестве места захоронения в течение многих столетий. 120 гробниц в нем использовались с 1 по 3 века - во время, известное как период римского влияния. В некрополе были захоронены люди культуры Пшеворск. Что интересно, их гробы довольно сильно изменялись с течением времени.

Самые ранние захоронения были сделаны в кельтской манере. Со временем, однако, похоронные обряды были скопированы у римлян. Одним из необычных аспектов некрополя является наличие гробницы, в которой были похоронены два человека вместе (двадцатилетний человек и подросток). Эта гробница очень необычна, потому что по всему миру было найдено всего пять таких двойных захоронений.

9. Гробница майя

Гробница в Копане.

В свое время, империя майя простиралась до Гондураса, а одним из самых важных городов в Центральной Америке был Копан. Копан был центром торговли и политики с пятого до девятого века, но сегодня об этом городе неизвестно почти ничего. В 2005 году все это изменилось с открытием гробницы, в которой были останки элитного члена общества майя.

Гробница была весьма необычна тем, что человек, который умер около 650 г. н.э., был похоронен в кресле - в сидячем положении со скрещенными ногами (что особо интересно, ведь известно, что майя не сидели таким образом). Также этот человек был похоронен с множеством ювелирных изделий из нефрита.

10. Денисова пещера

Гробница Денисова пещера.

Денисова пещера находится в отдаленном районе Сибири и обычному человеку она может показаться совершенно безобидной. На самом деле, Денисова пещера является одним из самых важных исторических мест в мире. Все началось в 2010 году, в пещере был найден мизинец молодой девушки. После тестирования было установлено, что девочка жила около 50 тысяч лет назад, а ее народность, которая была названа «человек Денисова», была ранее неизвестна ученым.

Люди Денисова жили и умирали в пещере, их останков больше не было найдено нигде. Позже в пещере были найдены другие кусочки зубов и мелких ископаемых фрагментов «человека Денисова», многие из которых датируются возрастом 110 000 лет, а другие – и вовсе 170 000 лет.

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