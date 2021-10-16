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5 способов понять, что мужчина изменяет своей женщине

Прежде чем винить в обмане любимого мужчину, задумайтесь о том, что женщины тоже склонны изменять и обманывать. То есть это проблема не исключительно мужская. А также о том, что в идеальных или просто хороших отношениях вызванное необоснованными обвинениями недоверие – одна из первых серьезных проблем, которая может стать роковой. Но, если интуиция явно намекает на неверность, внимательно понаблюдайте за своим избранником.

5 способов понять, что мужчина изменяет своей женщине

Неверные мужья всегда говорят то, что вы хотите слышать, тем самым усыпляя вашу бдительность и скрывая нелицеприятную правду. В то же время достаточно странные вещи могут быть совершенно невинными и легко объяснимыми.

Малейшее подозрение во многом основано на эмоциях, с которыми нужно справиться в первую очередь. Если озвучить свои догадки слишком рано, без полученного подтверждения, ваш спутник станет еще осторожнее и изворотливее, так как уже будет предупрежден, а значит, вооружен. Или может сложиться кардинально противоположная ситуация – вы незаслуженно обидите невиновного перед вами человека, после чего останется неприятный осадок.

Сомневаетесь – обратите внимание на 5 вещей, которые помогут понять истинное положение вещей.

1. Случайные доказательства

И опытные, и начинающие изменщики стараются скрыть какие-либо следы присутствия другой женщины в их жизни.

Самый распространенный “прокол” – следы от макияжа на одежде или царапины на теле. Если вы уверены, что не имеете к этому отношения – смело спрашивайте, откуда эти следы, не с клоуном же он дрался, в самом деле.

2. Включите режим Шерлока

Если ваши подозрения достаточно серьезны, пришло время превратиться в детектива. Конечно, слежку нельзя назвать этичным методом получения информации, но она однозначно наиболее эффективна.

3. Изменение рабочего графика и уровня расходов

5 способов понять, что мужчина изменяет своей женщине

Если ваш партнер стал подозрительно часто задерживаться на работе или ездить в командировки – здесь что-то не так. В особенности, если в течение многих лет работы в той же компании его график был куда менее напряженным, и при этом не было стремительного карьерного скачка, слияния компаний и прочих объективных причин.

Для начала просто интересуйтесь, где он был и что делал, и записывайте это для себя. Лучше – на диктофон. Чтобы, когда вы спросите его о том же вечере второй раз, сверить так называемые показания.

5 способов понять, что мужчина изменяет своей женщине

Еще один надежный способ понять, что происходит в его жизни, – проверить финансовую историю, если это возможно. Вы имеете представление о ваших совместных расходах, а также подарках и сюрпризах для вас. Если же суммы куда больше – это повод для размышлений. В особенности, если в перечне возросших расходов — рестораны, изделия, которые могут расцениваться как подарки, а также снятие наличных в крупных размерах.

4. Следите за пробегом его авто

5 способов понять, что мужчина изменяет своей женщине

Рассчитать километраж на дорогу в офис, домой, с заездом в магазин, к друзьям или родственникам – проще простого. Если пробег гораздо больше – автомобиль бывает и в других местах, о которых мужчина вам не говорит.

5. Его внешностьgettyimages

Обратите внимание на то, сколько он тратил на одежду, средства ухода, парфюмы, спортзал ранее, и не увеличилась ли существенно эта статья расходов. Не менял ли он стиль, аксессуары, не стал ли наряжаться для того, чтобы поехать по магазинам на недельную закупку?

5 способов понять, что мужчина изменяет своей женщине

Если у вас есть неоспоримые доказательства неверности партнера или подтвержденные некоторыми фактами подозрения, не спешите вызывать его на откровенный разговор. Продумайте, какие аргументы и пути отступления он может использовать. Если возможное оправдание кажется вам более или менее разумным – время устраивать разбор полетов еще не пришло. Нужно собрать больше фактов и доказательств.

Вы уверены в измене, рассказываете о своих чувствах и подозрениях, а он называет это все патологической ревностью? Более того, выдвигает взаимные обвинения? Или, напротив, становится слишком уж положительным и внимательным?

Понять, насколько правдива и естественна его реакция, не пытается ли он что-то скрыть, сможете только вы. Так как никто, кроме вас, не может знать и правильно интерпретировать его поведение. Доверяйте своей интуиции и не теряйте хладнокровия. Помните: вне зависимости от количества и масштаба приложенных усилий, вы можете так ничего и не выяснить, только отравить жизнь себе и ему. А самые крепкие отношения всегда построены на взаимном доверии.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2324089438061987911/

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