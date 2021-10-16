5 способов понять, что мужчина изменяет своей женщине

Прежде чем винить в обмане любимого мужчину, задумайтесь о том, что женщины тоже склонны изменять и обманывать. То есть это проблема не исключительно мужская. А также о том, что в идеальных или просто хороших отношениях вызванное необоснованными обвинениями недоверие – одна из первых серьезных проблем, которая может стать роковой. Но, если интуиция явно намекает на неверность, внимательно понаблюдайте за своим избранником.

Неверные мужья всегда говорят то, что вы хотите слышать, тем самым усыпляя вашу бдительность и скрывая нелицеприятную правду. В то же время достаточно странные вещи могут быть совершенно невинными и легко объяснимыми.

Малейшее подозрение во многом основано на эмоциях, с которыми нужно справиться в первую очередь. Если озвучить свои догадки слишком рано, без полученного подтверждения, ваш спутник станет еще осторожнее и изворотливее, так как уже будет предупрежден, а значит, вооружен. Или может сложиться кардинально противоположная ситуация – вы незаслуженно обидите невиновного перед вами человека, после чего останется неприятный осадок.

Сомневаетесь – обратите внимание на 5 вещей, которые помогут понять истинное положение вещей.

1. Случайные доказательства

И опытные, и начинающие изменщики стараются скрыть какие-либо следы присутствия другой женщины в их жизни.

2. Включите режим Шерлока

Самый распространенный “прокол” – следы от макияжа на одежде или царапины на теле. Если вы уверены, что не имеете к этому отношения – смело спрашивайте, откуда эти следы, не с клоуном же он дрался, в самом деле.

Если ваши подозрения достаточно серьезны, пришло время превратиться в детектива. Конечно, слежку нельзя назвать этичным методом получения информации, но она однозначно наиболее эффективна.

3. Изменение рабочего графика и уровня расходов

Если ваш партнер стал подозрительно часто задерживаться на работе или ездить в командировки – здесь что-то не так. В особенности, если в течение многих лет работы в той же компании его график был куда менее напряженным, и при этом не было стремительного карьерного скачка, слияния компаний и прочих объективных причин.

Для начала просто интересуйтесь, где он был и что делал, и записывайте это для себя. Лучше – на диктофон. Чтобы, когда вы спросите его о том же вечере второй раз, сверить так называемые показания.

Еще один надежный способ понять, что происходит в его жизни, – проверить финансовую историю, если это возможно. Вы имеете представление о ваших совместных расходах, а также подарках и сюрпризах для вас. Если же суммы куда больше – это повод для размышлений. В особенности, если в перечне возросших расходов — рестораны, изделия, которые могут расцениваться как подарки, а также снятие наличных в крупных размерах.

4. Следите за пробегом его авто

Рассчитать километраж на дорогу в офис, домой, с заездом в магазин, к друзьям или родственникам – проще простого. Если пробег гораздо больше – автомобиль бывает и в других местах, о которых мужчина вам не говорит.

5. Его внешностьgettyimages

Обратите внимание на то, сколько он тратил на одежду, средства ухода, парфюмы, спортзал ранее, и не увеличилась ли существенно эта статья расходов. Не менял ли он стиль, аксессуары, не стал ли наряжаться для того, чтобы поехать по магазинам на недельную закупку?

Если у вас есть неоспоримые доказательства неверности партнера или подтвержденные некоторыми фактами подозрения, не спешите вызывать его на откровенный разговор. Продумайте, какие аргументы и пути отступления он может использовать. Если возможное оправдание кажется вам более или менее разумным – время устраивать разбор полетов еще не пришло. Нужно собрать больше фактов и доказательств.

Вы уверены в измене, рассказываете о своих чувствах и подозрениях, а он называет это все патологической ревностью? Более того, выдвигает взаимные обвинения? Или, напротив, становится слишком уж положительным и внимательным?

Понять, насколько правдива и естественна его реакция, не пытается ли он что-то скрыть, сможете только вы. Так как никто, кроме вас, не может знать и правильно интерпретировать его поведение. Доверяйте своей интуиции и не теряйте хладнокровия. Помните: вне зависимости от количества и масштаба приложенных усилий, вы можете так ничего и не выяснить, только отравить жизнь себе и ему. А самые крепкие отношения всегда построены на взаимном доверии.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2324089438061987911/

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