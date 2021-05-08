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История сонной болезни — самой загадочной эпидемии ХХ века, вселяющей ужас по сей день

История сонной болезни — самой загадочной эпидемии ХХ века, вселяющей ужас по сей день

 

Появление новых заболеваний регистрируется постоянно. Некоторые остаются незамеченными ввиду низкой степени опасности, другие, как «сонная болезнь», исчезают почти без следа.Современная наука, какой бы продвинутой она ни была, не всегда может найти лекарство.

Более того, наука не всегда способна объяснить, откуда взялось новое заболевание, что его вызывает и можно ли его предотвратить.«Сонная болезнь» — один из примеров «загадочных» болезней, от которых нет лечения.

История сонной болезни — самой загадочной эпидемии ХХ века, вселяющей ужас по сей день

 

В 1917—1927 годах в мире случилась пандемия «сонной болезни», от которой пострадало от десятков тысяч до пяти миллионов человек.Болезнь неожиданно распространилась по всему миру и так же неожиданно исчезла почти без следа.

Первая треть прошлого века оказалась богатой на события, которые проверяли человечество на прочность. Войны и болезни накрывали разные регионы планеты волнами, как будто где-то прорывало плотину. 1918 год запомнился, кроме прочего, из-за эпидемии гриппа, который оказался более смертельным, нежели война: некоторые источники говорят о 100 млн погибших.

Но свирепствовал не только грипп. Тихо, почти незаметно в общество пробралась «сонная болезнь», позже получившая название «летаргический энцефалит».

Незаметно, потому что на фоне пандемии гриппа и войны она забирала не так много жизней, хотя, как выяснилось позже, закрепилась в этом мире надолго. Иногда появление летаргического энцефалита связывают с эпидемией гриппа, однако это лишь одна из гипотез, которую регулярно опровергали.

Описано новое заболевание было в 1917 году австрийским неврологом греко-румынского происхождения Константином фон Экономо (поэтому иногда ее называют «болезнь Экономо»). Предполагается, что заболевание начало распространяться незадолго до этого (может, в 1915 году или чуть позже), постепенно переходя в разряд пандемии.

В этом статусе «сонная болезнь» продержалась до 1926 года. Есть предположения, что летаргический энцефалит проявлял себя и до этого — в 1889—1890-х годах в северной части Италии, однако подтвердить или опровергнуть эту информацию нельзя. То же касается других упоминаемых случаев, еще более удаленных в истории.

Заболевание активно обсуждалось научным сообществом на протяжении всего третьего десятилетия XX века, затем внимание к нему немного угасло. Не потому, что «сонную болезнь» победили, а потому, что недуг практически исчез — таким же таинственным образом, как и появился.

История сонной болезни — самой загадочной эпидемии ХХ века, вселяющей ужас по сей день

 

Наиболее характерным симптомом летаргического энцефалита стала, как следует из названия, неконтролируемая сонливость пациента (хотя в 10% случаев, напротив, фиксировалась бессонница). Во время острой фазы пациент мог спать сутки напролет на протяжении десятков дней, будучи неспособным выйти из этого состояния ни самостоятельно, ни с помощью извне. Засыпание могло случиться и при определенных условиях: например, присев в кресло, человек почти моментально проваливался в сон.

Звучит не слишком страшно (всего-то сон), однако среди других симптомов фиксировались состояние делирия с широким спектром галлюцинаций, паралич мышц (лицевых, отвечающих за движение глаз и других), боли в различных частях тела, рвота и множество других таких же неприятных проявлений, наблюдавшихся на протяжении от трех дней до трех недель.

Уровень смертности у пациентов в острой фазе варьировался в диапазоне 20—40%. Как правило, смерть наступала из-за сбоев дыхательной системы или сопутствующих заболеваний, однако причиной была все же «сонная болезнь».

История сонной болезни — самой загадочной эпидемии ХХ века, вселяющей ужас по сей день

 

После острой фазы выживший часто приходил в нормальное состояние, и казалось, что все позади. Однако затем практически у всех проявлялись осложнения, наступал следующий этап заболевания. В этот период пациент терял интерес к жизни, одновременно наблюдались проблемы с концентрацией внимания.

Вскоре после того, как начало фиксироваться все больше случаев ЛЭ, медики попытались найти причины его возникновения и изучить способы передачи. Специалисты отмечали, что передача от человека к человеку при контакте или воздушно-капельным путем — большая редкость. Одновременно фиксировались массовые заражения в закрытых сообществах (удаленных поселениях), заболевали целыми семьями, беременные передавали недуг новорожденным. При этом инкубационный период мог заметно отличаться, как и интенсивность симптомов. Снова сплошные загадки.

А что с причинами? Единого мнения на этот счет нет. Есть только осторожные предположения. Наиболее актуальной гипотезой является та, которая называет летаргический энцефалит аутоиммунным состоянием, сходным с ревматической хореей Сиденгама, которая чаще диагностируется у детей. Поэтому сложно объяснить, что ЛЭ могут заразиться взрослые. Ученые давно сошлись во мнении (точнее, согласились считать), что этимология возбудителя вирусная, однако на этом все.

История сонной болезни — самой загадочной эпидемии ХХ века, вселяющей ужас по сей день

 

По оценкам Оливера Сакса, британского историка, невролога и писателя, в мире насчитывалось около 5 млн зараженных «сонной болезнью», треть из которых умерли. Проверить его слова сложно, однако он активно интересовался темой, в 1966 году обследовал выживших жертв заболевания, пытаясь найти способ их лечения.

Согласно одной из теорий, жертвой ЛЭ стал и Адольф Гитлер. В логической цепочке исследователей высказывается предположение о связи паркинсонизма, якобы диагностированного у лидера нацистов еще в 1934 году, с эпидемией летаргического энцефалита.

На это указывает замеченный у Гитлера окулогирный криз (непроизвольное одновременное отклонение глазных яблок) на встрече в Мюнхене в 1938 году. Также говорили о палилалии — болезненной потребности человека повторять некоторые слова или предложения.

«Неожиданно Гитлер остановился и вперился в одну точку. Его голос стал отрешенным, а его поведение казалось совершенно ненормальным. Он сказал: „Если начнется война, я буду строить подлодки! Подлодки! Подлодки!.. Я буду строить самолеты! Самолеты! Самолеты!.. Я буду строить самолеты! Самолеты! Самолеты!“», — описывал свою встречу с фюрером шведский бизнесмен Биргер Далерус.

В то же время Авраам Либерман, который и упоминает этот случай в своем научном труде «У Адольфа Гитлера был постэнцефалитный паркинсонизм», опубликованном в 1992 году, отмечает, что произошедшее могло быть очередным примером ораторского мастерства Адольфа Гитлера.

В новой истории сообщается о единичных случаях предположительно «сонной болезни» (раз в 5—10 лет). И ученые все так же не могут объяснить, откуда она появилась и куда исчезла. Поэтому остается открытым вопрос, почему летаргический энцефалит обрел статус эпидемии и можно ли с ней справиться, возродись болезнь снова. Хотя сейчас мир занят другой проблемой — очередной пандемией.

Источники: The ConversationResearchGateNational Center for Biotechnology InformationEncephalitis Lethargica: The Mind and Brain VirusJournal of the Royal Society of MedicineElan D. Louis, MD, MS, ScienceDirect (12), Medical ChannelNational Institute of Neurological Disorders and StrokeU.S. National Library of MedicineEncephalitis lethargicaOxford University Press.

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