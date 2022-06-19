 Шокирующая правда о сексуальной утопии Льва Толстого — «зеркала русской революции»

Лев Николаевич Толстой... Величайший гений, автор монументальных произведений, которые знают во всем мире.Толстой - это целая Вселенная. Помимо писательской деятельности, Лев Николаевич занимался просвещением, философией, публицистикой, был талантливейшим педагогом и членом-корреспондентом Императорской Академии Наук. Однако, в жизни писателя было немало фактов, которые вполне можно назвать неприличными. Те толстоведы, что считают Льва Николаевича "великим старцем", чуть ли не святым, старательно обходят эти факты стороной в своих работах.

Но есть и исследователи, которые не стесняются говорить правду о великих, о гениях, понимая, что "скелеты в шкафу" - это та плата, которой гений расплачивается за свой нечеловеческий талант. Второй подход представляется гораздо более конструктивным, ведь что может быть конструктивнее, чем правда?

Мало кто знает, что когда Толстому было уже за восемьдесят, а его жене за шестьдесят, у него появился секретарь с многозначительной фамилией и выразительными семитскими чертами лица – Чертков, которому в сентябре 1909 года Толстой завещал все права на свои сочинения. И это все притом, что жена его, между прочим, не просто наследница, но и самый основной соучастник в многочисленных трудах писателя.

Ведь она, выйдя за Толстого замуж, всю свою жизнь посвятила переписыванию набело черновиков, после производимых писателем поправок, дополнений и исправлений.

И после всех этих просто колоссальных трудов, на склоне лет ее поджидает удивительнейший сюрпризец – молоденький педераст, подменивший ее в постели убеленного сединами старца – «зеркала русской революции». Мало того, не просто забравшийся в карманы законных наследников, но и грозящий вывернуть их практически наизнанку. Каково многодетной матери многочисленного семейства, сверх своих женских обязанностей долгие годы кропотливо работавшей над рукописями своего законного супруга?

Семейный кошмар достиг кульминации, когда жена обвинила графа в педерастии, в истерике грозя застрелить Черткова. И все это – на глазах взрослых детей… Жена Толстого из его дневников , как ни странно, догадывалась о его гомосексуальных наклонностях .В своем дневнике Толстой писал: «Я никогда не любил женщину… но я довольно часто влюблялся в мужчин… Я влюбился в мужчину, еще не зная, что такое педерастия».

Любопытно, что вся эта любовная семейная драма,связанная с гомосексуальностью великого писателя, позднее легла в основу произведения Толстого “Крейцерова соната”. Как не парадоксально, но именно педерастия писателя сделала Толстого знаменитым во всем мире! Дело в том, что хотя романы писателя были признаны выдающимися произведениями, но в течение десятилетий и «Война и мир», и «Анна Каренина», ни менее объемистые его повести и рассказы не находили обширного круга читателей вне России, и критики далеко не восхваляли их автора.

Только его «Крейцерова соната», появившаяся в 1889 г., доставила его имени мировую известность и только этот маленький рассказ тогда был переведен на языки всех цивилизованных народов, распространился в сотнях тысяч экземпляров и был прочитан с сильным душевным волнением миллионами людей. С этого момента общественное мнение на Западе отводит Толстому место в первом ряду современных писателей. Его имя находится у всех на устах и прежние его произведения, раньше не обращавшие на себя особого внимания, возбуждают всеобщий интерес. Этот интерес распространился на его личность и судьбу и на склоне лет Толстой, так сказать, в одно прекрасное утро стал одним из главных представителей истекающего столетия.

Повесть «Крейцерова соната» была написана Толстым в момент жестокого душевного и творческого кризиса. Между тем «Крейцерова соната» в художественном отношении значительно уступает большинству прежних произведений Толстого. Название повести дала Соната № 9 для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена, посвящённая французскому скрипачу Родольфу Крейцеру.

Одной из причин написания Толстыми «Крейцеровой сонаты» было также то, что к нему обратилась некая женщина, которая звалась Славянкой и изложила в своем послании собственное мнение об угнетении женщин требованиями полового характера. Из-за своего провокационного содержания это произведение великого писателя сразу подверглась жесточайшей цензуре в России и ее публикация была запрещена.Только после того как жена писателя Софья Толстая получила личную аудиенцию у Александра III, царь неохотно разрешил опубликовать повесть.

В повести поднимаются вопросы брака, семьи, отношения к женщине. Сложная природа человеческих чувств и взаимоотношений мужчины и женщины очень тонко передана писателем. По замыслу писателя в этом произведении муж убивает жену якобы из ревности, однако на самом деле причина убийства жены — ревность мужа к своему любовнику. Именно поэтому рассказ Толстого приводится во многих медицинских исследованиях по психопатологии — как яркий пример латентной, то есть скрытой, гомосексуальности. Чем же так возмутила и шокировала общество «Крейцерова соната» Толстого?

Прежде всего суждениями, которые высказывает главный герой. Собственное распутное поведение в молодости вызывает у него омерзение. Но он, как ни странно, винит в этом в первую очередь женщин. Это они надевают соблазнительные платья, они стремятся быть «объектами страсти».Вместе с тем он обвиняет матерей, желающих выгодно выдать своих дочерей замуж и для этого наряжающих их в соблазнительные наряды. Он говорит о том, что женщины прекрасно осознают свою власть над мужчинами и активно пользуются ей, зная, что плотские желания преобладают над всеми другими самыми возвышенными намерениями сильного пола.

И все эти суждения относятся не только к падшим особам, чьими услугами, не скрываясь, пользуются многие мужчины, но и дамам высшего света. Фактически он называет проституцией поведение всех дам и утверждает, что женщины всегда будут в униженном положении пока не научатся быть скромными и целомудренными!

Повесть «Крейцерова соната» активно пропагандирует половое воздержание. Толстой ссылается на изречение из Евангелия от Матфея: «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем», – и относит эти строки не только к любой посторонней даме, но и даже к собственной супруге. На примере отдельно взятого брака демонстрируется, как именно общественная конструкция любви и брака неизбежно ведет к моральной гибели обоих супругов.

Конечным результатом выяснения причин этого становится пропаганда новых норм поведения, революционно отрицающих все ранее принятые общественные нормы. Квинтэссенцией таких новых норм поведения для Толстого является учение о половом воздержании.Любопытно , что многие критики отмечают, что Толстой написал эту повесть, чтобы как его герой Позднышев не убить свою жену!

Во всем мире выходили подражания «Крейцеровой сонате». Самые яркие из этих произведений написаны близкими Толстого: его жена, Софья Андреевна, восприняла «Крейцерову сонату» с обидой и возмущением и написала повесть «Чья вина?», сын Толстого Лев Львович ответил на «Крейцерову сонату» «Прелюдией Шопена», в которой с раздражением опровергал отцовские идеи.

Пожалуй, до сих пор ни одно из публицистических произведений Толстого не вызывает столь пристального внимания и полемических выступлений. И сегодня мир продолжает читать «Крейцерову сонату» и «Послесловие» к ней Толстого – яростно споря и дискутируя. Именно поэтому , думаю, все еще актуальна позиция доктора Макса Нордау, считающего, что основную славу Толстому принесли не его романы, а его философия полового воздержания и отношения к женщинам – ставшие одной из центральных дискурсов своего времени — гендерного дискурса !

В наше время Лев Николаевич гарантировано бы подвергался постоянным нападкам со стороны феминисток. По словам Толстого, каким бы делом ни занималась женщина: учительством, медициной, искусством, в конечном итоге цель у нее одна - любовь, причем в самом грубом понимании этого слова.Выражение "ученая женщина" для Толстого было своего рода ругательством. Предназначение женщины по Толстому вполне себе четко показано в его книгах: рожать детей и быть с мужем "на одной волне"!

Как и Чехов, Толстой впервые познал женщину в публичном доме. Туда его привели братья, когда графу было около 15 лет.Позднее "свободное поведение" с женщинами вошло у Льва Николаевича в привычку.В жизни графа было огромное количество связей, в том числе, с крестьянками. Одна из наиболее сильных и тягостных привязанностей Толстого - связь с крестьянкой Аксиньей Аникановой (Базыкиной), с которой он встречался в лесной хижине в Ясной Поляне. Аксинья родила Толстому внебрачного сына Тимофея. Этому эпизоду в жизни писателя посвящен пронзительный рассказ "Дьявол", главный герой которого был готов убить свою жену из-за сводящей с ума страсти к крестьянке.Еще один поступок лег тяжким грузом на совесть великого писателя - соблазнение юной горничной Гаши. Она была невинна и после того, как Толстой ее соблазнил, ее прогнали, и она стала "порочной" женщиной. И подобных "преступлений" в жизни Льва Николаевича было, к сожалению, немало.

Брак же Льва Николаевича и Софьи Андреевны вообще был довольно странным и начался он со странного поступка Толстого. Граф дал 18-летней невесте накануне свадьбы свои дневники. Дневники порочного 34-летнего мужчины. Можно представить, что испытала, по сути дела, девочка, читая их.В результате наутро после первой брачной ночи Лев Николаевич написал в дневнике: "Не то!".

Вообще, Лев Толстой был интересным и одновременно странным человеком. Например, как только он узнал, что его номинировали на Нобелевскую премию, он тут же написал послание финскому писателю Ярнефельту, прося того сказать шведам, чтобы ему не присуждали премию. Он был уверен, что деньги — воплощение зла, ему они абсолютно не нужны, для него было бы огромным затруднением ими распорядиться. К тому же, как ни странно, писателю понравилось получать сочувствие от множества людей, которые сожалели, что премия досталась не ему.

Во время военной службы на Кавказе Лев Толстой уступил простому солдату свою награду — Георгиевский крест. Его поступок объяснялся тем, что солдат был безродным и бедным, а наличие такой награды давало право на пожизненную пенсию в размере стандартного солдатского жалованья.Вообще же, Толстой стремился отдать все блага и жить бедной жизнью, а его жена сильно переживала за то, что их потомки останутся на улице и будут вести нищенское существование.

Одним из увлечений великого писателя было шитье сапог. Вместе с тем Лев Толстой был заядлым картежником, а также очень суеверной личностью. Религиозные искания Толстого привели его к отлучению от церкви и, вместе с тем, к созданию собственного религиозного учения - толстовства. Толстовство было невероятно популярно в конце XIX- начале XX века. До сих пор многие люди называют себя толстовцами. Кроме того, он страдал эпилептическими приступами,а когда его одолевали апатия и уныние, творческие спады у него длились по нескольку лет. Лев Толстой серьезно увлекался мистицизмом и частенько вслух общался с представителями мира иного. Примечательна позиция историка Евгения Понасенкова, который как-то громогласно заявил: «Лев Толстой – это один из самых психически неуравновешенных персонажей русской литературы ». Он ненавидел все свои произведения, не было ни одного, которое бы он признавал не то, что талантливым, но просто удачным. Закончив «Войну и мир», он написал приятелю: какое счастье, что я никогда не буду писать подобной ахинеи... В январе 1871 года он написал Фету: «Как я счастлив…, что писать дребедени многословной вроде «Войны» я больше никогда не стану». Кроме того, по его переписке видно, что он не знал не только исторические концептуальные вещи, но даже и то, куда вести своих персонажей, что им нравится. Он мучился этим страшно. Потому и его книга «Война и мир» вышла неровной и очень разной! Вот такие факты из долгой и сложной жизни великого русского писателя. Последователи учения графа считали его пророком и чуть ли не вторым Христом, но со временем религиозные трактаты Льва Николаевича стали забываться, становясь лишь объектом интереса со стороны ученых. Между тем, романы Толстого, которые он сам обзывал "пустяками", все также любимы читателями во всех странах мира.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Максим Горький долгое время подавался советской пропагандой как пролетарский писатель, вышедший «из народа» и живший в бедности. Вопреки лживой советской пропаганде, Горький родился в среде вполне буржуазной: отец - управляющий большой пароходной конторы; мать - дочь богатого купца-красильщика. Правда, родители писателя умерли рано, а воспитывал его дед, однако однозначно то, что Горький довольно быстро стал одним из богатейших людей своего времени.Горький был далеко не чужд материального благополучия, а его биография, созданная уже в советское время, хорошо сфабрикованный миф, который ещё требует подробного и беспристрастного исследования. Например, поэтесса Зинаида Гиппиус писала: «Горький скупает за бесценок старинные вещи у «буржуев», умирающих с голоду для пополнения своей коллекции драгоценностей ». Известно также, что нобелевский лауреат Иван Бунин критиковал Горького за образ жизни, который сложно было назвать пролетарским. Горький проводил за границей довольно много времени, жил в комфорте и вел богемный образ жизни ,не обращая внимания на страдания и голод своих соотечественников!

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