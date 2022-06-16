7 интересных фактов об Исааке Ньютоне, которые вы могли не знать

Сэр Исаак Ньютон — один из главных научных деятелей. В своё время он перевернул понимание множества вещей и помог современникам свежим взглядом посмотреть на мир.
1. Сложное рождение и детство
Отец учёного не дожил до его рождения, а сам маленький Исаак родился недоношенным. Родственники боялись, что он не выкарабкается, и поэтому даже не хотели его поначалу крестить.
2. Ньютон был мизантропом
По воспоминаниям современников, в детстве Исаак предпочитал не появляться в компаниях и старался уходить от разговоров, проводя время за чтением или мастеря самодельные игрушки.
3. Миф про Ньютона и яблоки
Вопреки распространённой легенде, Ньютону яблоки на голову не падали. Эту легенду популяризовал французский писатель Вольтер.
4. Главная книга, о которой никто не знает
В последние годы учёный писал книгу, которую называл главным трудом своей жизни. К несчастью, в доме случился пожар, который за собой унёс и книгу. Что это была за книга, никто так и не узнал.
5. Открытия, о которых не говорилось сразу
Для многих может показаться удивительным, но во время новых открытий учёный не спешил делиться ими с людьми. Многие из них дошли до мира лишь спустя 20-30 лет после того, как они были сделаны.
6. Не только закон всемирного тяготения
Помимо закона всемирного тяготения, он сделал немало других открытий. Так, именно Ньютон посредством экспериментов доказал, что белый цвет является смешением остальных цветов видимого спектра.
7. Учился на бюджете
Исаак Ньютон поступил в университет на бюджетную форму обучения, поэтому ему не требовалось платить за учёбу. Однако он был обязан отрабатывать её трудом на благо учебного заведения.
А вы знали об этом?
Одной из причин, по которой Петр I рвался посетить Англию в Великом посольстве была встреча с Исааком Ньютоном. Конечно, Петра I в первую очередь интересовал флот и понимание того, как строить корабли по чертежам. Но у него имелась и еще одна идея, которая сыграла важную роль в резком усилении Русского государства. Петра I очень интересовали советы Ньютона как по технологии изготовления монет, так и по наведению порядка в денежной системе государства. Тем более, что он попал в Англию во время Великого посольства как раз в то время, когда Ньютон внедрял новое оборудование и разворачивал борьбу с обрезанием монет, вводя гурт с надписью. Все увиденное очень помогло Петру понять, что надо сделать у себя дома. Потому что надо признать, чеканка монеты в России на тот момент в технологическом плане откровенно отставала от того, что делали в Европе. В результате Петр ввел медную монету, которую ему удалось вполне успешно запустить в оборот в отличие от отца. И даже несмотря на то, что за годы своего правления он ее несколько раз портил, увеличивая количество монет, начеканенных из пуда меди, его деньги успешно использовались.
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