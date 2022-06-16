7 интересных фактов об Исааке Ньютоне, которые вы могли не знать

Сэр Исаак Ньютон — один из главных научных деятелей. В своё время он перевернул понимание множества вещей и помог современникам свежим взглядом посмотреть на мир.

1. Сложное рождение и детство

Отец учёного не дожил до его рождения, а сам маленький Исаак родился недоношенным. Родственники боялись, что он не выкарабкается, и поэтому даже не хотели его поначалу крестить.

2. Ньютон был мизантропом

По воспоминаниям современников, в детстве Исаак предпочитал не появляться в компаниях и старался уходить от разговоров, проводя время за чтением или мастеря самодельные игрушки.

3. Миф про Ньютона и яблоки

Вопреки распространённой легенде, Ньютону яблоки на голову не падали. Эту легенду популяризовал французский писатель Вольтер.

4. Главная книга, о которой никто не знает

В последние годы учёный писал книгу, которую называл главным трудом своей жизни. К несчастью, в доме случился пожар, который за собой унёс и книгу. Что это была за книга, никто так и не узнал.

5. Открытия, о которых не говорилось сразу

Для многих может показаться удивительным, но во время новых открытий учёный не спешил делиться ими с людьми. Многие из них дошли до мира лишь спустя 20-30 лет после того, как они были сделаны. 6. Не только закон всемирного тяготения Помимо закона всемирного тяготения, он сделал немало других открытий. Так, именно Ньютон посредством экспериментов доказал, что белый цвет является смешением остальных цветов видимого спектра. 7. Учился на бюджете Исаак Ньютон поступил в университет на бюджетную форму обучения, поэтому ему не требовалось платить за учёбу. Однако он был обязан отрабатывать её трудом на благо учебного заведения.