7 загадок для школьников, которые заводят многих взрослых в тупик

Многие дети любят загадки, так как они интересны и занимательны. Поиск ответа на вопрос помогает расширить кругозор и наблюдательность. Но и для взрослых они невероятно полезны.

Сложные задачки помогают поддерживать память в нормальном состоянии, что является профилактикой старческого слабоумия. Ну а еще это просто отличный способ здорово провести время и проверить свой уровень внимательности и интеллектуальных способностей.

Мы подготовили для вас 5 загадок, которые заставят извилины заработать на полную. Сохраните их себе и разгадывайте во время обеденного перерыва.

Загадка № 1

Возвращайтесь к вопросу еще раз и еще раз, именно в нём скрыт ответ! Когда вы узнаете его, то точно будете смеяться, ведь решение невероятно простое. Не листайте вниз поста, пока не подумаете и не будете готовы сдаться.

Загадка № 2

Детская загадка поставила в тупик многих, но вы-то точно найдете ответ. Он лежит на поверхности.

Загадка № 3

Единственная подсказка: у Саши действительно немаленькая семья. Больше ни слова. Далее дело за вами.

Загадка № 4

Эта загадка имеет 3 варианта ответа. Попытайтесь найти хотя бы один, и вы на коне! Постарайтесь долго не задумываться!

Загадка № 5

На этот вопрос нужно отвечать быстро и не задумываться.

Ответ лежит на поверхности. Потом можете задать его друзьям при встрече. Они оценят!

Загадка № 6

Загадка на внимательность, не торопитесь.

Загадка № 7

Попробуйте выйти за пределы шахматной доски и подумать. Ответ не в загадке. Докажите себе, что вы умнее, чем предполагали. Это укрепляет уверенность в своих силах.

Внизу ответы. Вы готовы?

Ответы

Играет в шахматы.Дорога.У Саши есть три сестры. И они врачи.51 и 15, 42 и 24, 60 и 6.Ваша фамилия.Спичку.Они не играли друг против друга.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2568921266131568800/

А вы знали об этом?

Блоха может разгоняться быстрее, чем космический шаттл. Прыжки блох достигают умопомрачительных высот — 8 сантиметров в миллисекунду. Каждый прыжок придаёт блохе ускорение, в 50 раз превышающее ускорение космического корабля.

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