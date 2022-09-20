7 загадок для школьников, которые заводят многих взрослых в тупик

Многие дети любят загадки, так как они интересны и занимательны. Поиск ответа на вопрос помогает расширить кругозор и наблюдательность. Но и для взрослых они невероятно полезны.
Сложные задачки помогают поддерживать память в нормальном состоянии, что является профилактикой старческого слабоумия. Ну а еще это просто отличный способ здорово провести время и проверить свой уровень внимательности и интеллектуальных способностей.
Мы подготовили для вас 5 загадок, которые заставят извилины заработать на полную. Сохраните их себе и разгадывайте во время обеденного перерыва.
Загадка № 1
Возвращайтесь к вопросу еще раз и еще раз, именно в нём скрыт ответ! Когда вы узнаете его, то точно будете смеяться, ведь решение невероятно простое. Не листайте вниз поста, пока не подумаете и не будете готовы сдаться.
Загадка № 2
Детская загадка поставила в тупик многих, но вы-то точно найдете ответ. Он лежит на поверхности.
Загадка № 3
Единственная подсказка: у Саши действительно немаленькая семья. Больше ни слова. Далее дело за вами.
Загадка № 4
Эта загадка имеет 3 варианта ответа. Попытайтесь найти хотя бы один, и вы на коне! Постарайтесь долго не задумываться!
Загадка № 5
На этот вопрос нужно отвечать быстро и не задумываться.Ответ лежит на поверхности. Потом можете задать его друзьям при встрече. Они оценят!
Загадка № 6
Загадка на внимательность, не торопитесь.
Загадка № 7
Попробуйте выйти за пределы шахматной доски и подумать. Ответ не в загадке. Докажите себе, что вы умнее, чем предполагали. Это укрепляет уверенность в своих силах.
Внизу ответы. Вы готовы?
Ответы
Играет в шахматы.Дорога.У Саши есть три сестры. И они врачи.51 и 15, 42 и 24, 60 и 6.Ваша фамилия.Спичку.Они не играли друг против друга.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2568921266131568800/
А вы знали об этом?
Блоха может разгоняться быстрее, чем космический шаттл. Прыжки блох достигают умопомрачительных высот — 8 сантиметров в миллисекунду. Каждый прыжок придаёт блохе ускорение, в 50 раз превышающее ускорение космического корабля.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Головоломка: сколько ошибок допустил художник https://otari.mirtesen.ru/blog/43589347432/
Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии