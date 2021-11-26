Изумрудная таракановая оса: С помощью яда превращает тараканов в послушных зомби, которые кормят её потомство

Есть среди насекомых свои супер-герои, способные защитить нас от вторжения полчищ Стасиков. Встречайте изумрудную осу — изящного дезинсектора с крайне специфичными методами работы.

Одна из немногих ос, которая наш бро.

Изумрудная оса, как и чёрный таракан, родом из Азии. Это насекомое мало похоже на убийцу. Утонченное телосложение, небольшие размеры (до 2 сантиметров) и хитиновые доспехи с металлическим отливом. С такими параметрами ей в пору стать моделью. Но она выбрала путь, залитый гемолимфой — аналогом крови у насекомых.

Также изумрудная оса обитает по всему экваториальному поясу: в Африке и на некоторых островах Тихого Океана.

Тараканов — свою основную добычу — оса убивает безжалостно. Взрослые особи терроризируют молодняк: обнаружив цель, хищница парализует её точным уколом и пожирает заживо. Видимо, у всех азиатов, вне зависимости от вида, есть особое гастрономическое пристрастие к Стасикам... Но это цветочки. Ягодки начинаются, когда изумрудная оса намеревается обзавестись потомством. Ради своих детишек она не просто убивает тараканов, а превращает их в зомби.

Помимо тараканов оса также питается цветочным нектаром. Но насекомые — их основная добыча.

Для этого она находит взрослого таракана и наносит удар точно в нервную систему насекомого. Так хищница парализует двигательный центр своей добычи. Таракан остаётся в сознании и продолжает чувствовать всё, что с ним происходит, но контролировать свои движения он больше не способен. Теперь каждым его шагом управляет оса.

Похоронный в голову.

Благодаря этому тараканьи осы, несмотря на огромную разницу в размерах, легко транспортируют жертву — они ведут свою добычу за усы, как за уздцы. Цель хищницы — притащить таракана в заранее заготовленную норку. Там она прикрепит к телу насекомого яйцо со своей диточкой и замурует вход камушками.

Это мама тащит меня в школу первого сентября.

Что ждёт бедолаг дальше — догадаться нетрудно. Вылупившаяся личинка внедряется в тело жертвы и начинает её есть. Молодая оса пожирает внутренности в таком порядке, чтобы добыча оставалась живой, а её плоть — свежей. Таракан чувствует всё, что с ним происходит, но ничего не может сделать. Стасик умирает, но из его тела появляется новая изумрудная оса.

Самый брутальный Лунтик, которого вы видели.

Каждая самка за свою жизнь замуровывает до 40 взрослых тараканов, и это — не считая тех, кого она съедает сразу. Что же мешает поселить этих монстров к нам на родину, чтобы навсегда избавиться от прусаков и чёрных тараканов? Климат. Тараканьи осы не переносят нашу погоду — они помирают с первыми морозами. Так что, увы, нам придётся надеяться только на дихлофос и бронебойную силу домашних тапочков.

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