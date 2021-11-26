Изумрудная таракановая оса: С помощью яда превращает тараканов в послушных зомби, которые кормят её потомство

Есть среди насекомых свои супер-герои, способные защитить нас от вторжения полчищ Стасиков. Встречайте изумрудную осу — изящного дезинсектора с крайне специфичными методами работы.
Изумрудная оса, как и чёрный таракан, родом из Азии. Это насекомое мало похоже на убийцу. Утонченное телосложение, небольшие размеры (до 2 сантиметров) и хитиновые доспехи с металлическим отливом. С такими параметрами ей в пору стать моделью. Но она выбрала путь, залитый гемолимфой — аналогом крови у насекомых.
Тараканов — свою основную добычу — оса убивает безжалостно. Взрослые особи терроризируют молодняк: обнаружив цель, хищница парализует её точным уколом и пожирает заживо. Видимо, у всех азиатов, вне зависимости от вида, есть особое гастрономическое пристрастие к Стасикам... Но это цветочки. Ягодки начинаются, когда изумрудная оса намеревается обзавестись потомством. Ради своих детишек она не просто убивает тараканов, а превращает их в зомби.
Для этого она находит взрослого таракана и наносит удар точно в нервную систему насекомого. Так хищница парализует двигательный центр своей добычи. Таракан остаётся в сознании и продолжает чувствовать всё, что с ним происходит, но контролировать свои движения он больше не способен. Теперь каждым его шагом управляет оса.
Благодаря этому тараканьи осы, несмотря на огромную разницу в размерах, легко транспортируют жертву — они ведут свою добычу за усы, как за уздцы. Цель хищницы — притащить таракана в заранее заготовленную норку. Там она прикрепит к телу насекомого яйцо со своей диточкой и замурует вход камушками.
Что ждёт бедолаг дальше — догадаться нетрудно. Вылупившаяся личинка внедряется в тело жертвы и начинает её есть. Молодая оса пожирает внутренности в таком порядке, чтобы добыча оставалась живой, а её плоть — свежей. Таракан чувствует всё, что с ним происходит, но ничего не может сделать. Стасик умирает, но из его тела появляется новая изумрудная оса.
Каждая самка за свою жизнь замуровывает до 40 взрослых тараканов, и это — не считая тех, кого она съедает сразу. Что же мешает поселить этих монстров к нам на родину, чтобы навсегда избавиться от прусаков и чёрных тараканов? Климат. Тараканьи осы не переносят нашу погоду — они помирают с первыми морозами. Так что, увы, нам придётся надеяться только на дихлофос и бронебойную силу домашних тапочков.
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