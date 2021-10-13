Кашалоты: загадочные обитатели океанских глубин

На Земле все еще обитает множество необычных и загадочных существ. Причем чем больше ученые узнают про них, тем больше новых вопросов появляется. Вот и кашалоты с одной стороны считаются обычными промысловыми объектами, но при этом имеют столько уникальных способностей, что им могут многие позавидовать. Давайте познакомимся с некоторыми фактами о кашалотах.

1. Считается, что усатые киты способны нырять не слишком глубоко и находится под водой до 30 мин, в случае серьезной опасности, например, настойчивом преследовании китобоев - до 50 мин. А вот кашалоты спокойно погружаются на глубину более 1000 метров на 60 минут. Некоторые ученые нижним пределом погружения называют 3000 м! Причем кашалотов совершенно не смущает огромное давление, которое должно было бы расплющить их на этой глубине.

2. У кашалотов объем легких в два раза меньше, чем у усатых китов, а весь запас кислорода, необходимый для такого долгого погружения хранится в мышцах тела и ноздре. Дело в том, что левая ноздря у кашалота задействована в дыхании, а правая - заросла и используется как своеобразный резервуар для воз

3. У кашалотов кессонной болезни не бывает. Дайверы на глубине используют азотно-кислородную смесь под давлением.

Но при резком подъеме азот не успевает выводится из крове и образует пузырьки газа, кровь может буквально закипеть. А кашалоты всплывают мгновенно и ничего с ними не происходит. Объяснение простое - во-первых они не дышат на глубине, а делают погружения на задержке дыхания. В во-вторых плазма крови кашалотов имеет повышенную способность растворять азот без образования микропузырьков.

4. Кишечник кашалота - самый длинный в мире. И это при том, что хищники имеют как раз более короткий пищеварительный тракт. чем травоядные. Но кашалоты имеют 160 метров кишок, в которых могут обитать ленточные черви соответствующих размеров - до 30 м!

5. Еще одна особенность кишечника кашалота - образование под названием амбра. В парфюмерной промышленности ее используют в качестве природного закрепителя запахов. Кстати, встретить амбру можно только в кишечнике самцов. Как именно выходит эти "каменные" куски не совсем ясно - отрыгиваются, либо с другой стороны выходят... Считается, что амбра - это реакция кишечника на раздражение от роговых клювов кальмаров, их основной пищи. В общем что-то аналогичное образованию жемчуга.

6. Еще одном необычным веществом в теле кашалота является спермацет. Эта жидкость содержится в специальном спермацетовом органе в голове кашалота. Есть его следы и китовом жире. Кроме кашалотов спермацет встречается и у некоторых других китов. Точное предназначение спермацета не известно. Предполагается, что спермацетовый орган используется для эхолокации, а также амортизирует удары. Когда-то спермацетовое масло использовали для производства свечей, кремов и т.п.

7. Все зубы кашалота располагаются только на нижней челюсти и вес каждого достигает 3 кг. Такой челюстью можно легко проломить лодку, бывали случае когда разгневанный кашалот топил даже рыболовецкие суда.

8. Спят кашалоты на глубине 10-15 метров стаей в вертикальном положении. Обычно сон занимает по 15 минут несколько раз в день. Но в случае необходимости время бодрствования может достигать трех месяцев! Неплохая способность.

9. Кожа кашалота самая толстая в мире - 35 см, это намного больше. У китовой акулы толщина кожи составляет всего 15 см при том, что она считается одной из самых крепких и непробиваемых.

10. У кашалота самый крупный среди млекопитающих мозг - весом в 8 кг.

11. Кашалот - типичный хищник. Он охотиться на гигантских кальмаров на огромных глубинах. На коже одного из кашалотов были обнаружены шрамы от присосок кальмара диаметром более 20 см. При этом людям удавалось изучить кальмаров лишь с присосками не более 5 см. Так что представьте каким бойцом надо быть, чтобы справиться с кальмаром, вооруженным такими огромными присосками в количестве 100-150 штук и соответствующим по размерам и силе костяным клювом...

Источник : https://sreda.temadnya.com/2324129032827308120/

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