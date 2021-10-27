Молитва о крестниках для крестных родителей

Первая молитва о крестниках — Символ веры, который читает восприемник или восприемница во время таинства крещения. Когда крестится взрослый человек, он сам читает эту молитву. Восприемник же как бы замещает своего будущего духовного сына или духовную дочь, поручается перед Богом за него. Поэтому особенно важно осмыслить каждое произносимое слово. Ответственность велика, момент неповторим. Ошибка или несерьезное отношение неблагоприятно скажутся на последующей жизни малыша, возможно, и на его вечной жизни.

Символ веры

Воцерковленный человек знает текст Символа веры наизусть, тот, кто пришёл в храм ради совершения обряда над младенцем, обязан выучить его. Желательно постараться разобрать каждое слово, если возникают затруднения, нужно обратиться за помощью к священнику. Необходимо постараться запомнить верную расстановку ударений. Да, Господу неважно, правильно ли мы произнесли все слова, но ошибка может вызвать смущение у священника, совершающего таинство, и присутствующих. Это может плохо сказаться на общем настроении и сбить батюшку, особенно неопытного. Но самое главное — вложить в каждый произносимый звук все сердце, всю веру, которая есть у человека. Нужно постараться духом соединиться с младенцем и прочесть Символ веры словно вместе с ним.

Крестные молятся о своих крестниках всю жизнь

После совершения таинства крещения восприемник или восприемница начинают свой труд, направленный на правильное духовное воспитание своего подопечного. Духовному родителю понадобится помощь в этом нелегком труде. За ней он обращается к Богу. Поскольку малыш не может еще молиться сам, прямая обязанность его восприемников делать это вместо него до тех пор, пока он не сможет общаться с Господом самостоятельно. Но и после того как ребенок начал первые попытки обращения к Богу, духовные родители молятся о нём. Это их долг до конца жизни, своей или порученного им Богом маленького человека. Есть несколько специально составленных молитв за крестников, но можно читать за них любые другие. Желательно вспоминать свое духовное дитя во время личной молитвы утром и вечером. Возможно, для кого-то обязанность молиться за крестника станет стимулом для налаживания собственного общения с Богом.

Утренняя молитва оптинских старцев

Если службы в Церкви проходят на церковно-славянском языке, то дома для тех, кто недостаточно хорошо знает его, уместна молитва о крестнике на русском языке. Многие православные христиане включают в свое утреннее правило знаменитую молитву оптинских старцев. Замечательно будет, если духовные родители станут читать ее и за своих подопечных. Произнося слова любых молитв за себя, можно мысленно вспоминать любимых людей, родственников, духовных детей. Это тоже можно считать поминовением.

Псалом 90

Молитва о крестниках должна заключать в себя просьбу о благословении, помощи и защите для них на каждый день. Нелишним будет, и читая перед выходом из дома псалом 90, помянуть имя духовных сына или дочери. Этот псалом известен многочисленными случаями чудесной помощи в смертельной опасности. Многие матери зашивали в одежду детей лист с текстом этой молитвы. Хорошо иметь привычку читать ее с верой в то, что она защитит всех, кого в ней упомянули, от всякого зла, действующего на душу и угрожающего телесному здоровью. Человек таким образом настраивается на мирный лад, чувствует себя защищенным, спокоен за себя и близких людей. Нужно помочь малышу постепенно выучить несколько молитв, в том числе и эту. Для совсем маленького человека она сложна, а лет в 9-10 можно попробовать произносить слова псалма вместе. Если у ребенка возникнет интерес и желание, нужно помочь ему заучить наизусть его текст.

Особые молитвы

Некоторые наши святые и старцы писали свои особые молитвы для родителей и крестных о детях. Если есть время и особенное стремление призвать Божье благословение на духовных сына или дочь, то хорошо читать их хотя бы один раз в день. Особенно известны молитва о детях и крестниках отца Иоанна Крестьянкина и молитвы, написанные преподобным Амвросием Оптинским. Обращаться к Богу можно и нужно и своими словами, но молитвы, написанные святыми людьми, являются образцом того, как выразить свои чувства и мысли перед Господом. Речь идет о личной молитве. Если человек не знает наизусть слова, а лишь помнит общий смысл — не преступление передать его с помощью слов, которые приходят на ум и сердце.

Молитва своими словами

Молитва за крестника о здравии должна содержать просьбу о даровании ему здоровья не только телесного, но и душевного. Составляя ее, нужно помнить о том, что начинать желательно со слов, восхваляющих Бога, продолжить словами благодарности и уже затем высказать просьбы. Большинство людей просят у Бога земных благ, успехов в учебе, исцеления от болезней. Но этот подход в корне неверен. Дело в том, что мы не знаем, что полезно конкретному человеку, и очень часто просим для детей того, что им повредит.

О чем молиться

Молитва о крестниках обязательно должна содержать просьбу о духовном здоровье и возрастании подопечных, наставлении в вере, помощи в изучении Слова Божьего, борьбе со страстями. Нельзя просить для них хорошую работу, богатого мужа или новую квартиру. Но можно и нужно просить Бога помочь ребенку избавиться от лени или от пристрастия к сладкому. Есть одна поучительная история на это счет.

Одна пара долго горячо молилась о даровании ребенка. Но так как они оба были некрасивы, до уродства, то они просили именно красивого малыша. Господь в конце концов сдался и послал им младенца, красивого необыкновенно... но слепого. С тех пор они просили Бога только об одном: "Тебе Одному известными путями помилуй нас". Дело не в том, что Бог жесток, а в том, что мы должны просто доверять Ему полностью. Мы просим счастья на земле, а Он хочет спасти нас. И лишь Он знает, что послужит для спасения конкретного человека.

Почему Бог не исполняет молитвы

Нельзя ждать чудес от своих молитв. Кому-то на пользу богатство, а кому-то нищета, кому-то здоровье, а другому человеку полезно поболеть и т. д. Не все смогут разумно распорядиться богатством, а тот же Амвросий Оптинский, будучи здоровым, страдал оттого, что его тянуло в шумное общество, где он лишь рассеивался. Когда же Бог послал ему болезнь, его характер стал намного спокойнее, что помогло ему больше внимания уделить людям. Болезнь не позволяла ему посещать церковные службы, но зато он все время тратил на духовную поддержку паломников, которые тысячами стекались к нему за советом и помощью. Скорее всего, здесь он был полезнее, чем в алтаре.

Молитва о другом человеке — выражение любви

Молитва крестного отца за крестника может содержать просьбы о даровании ему мудрости, силы духа и других положительных мужских качеств. Правильно со стороны восприемника будет внимательно наблюдать за духовным сыном и замечать, где у него слабые места, но не с тем, чтобы делать выговоры, а для того, чтобы справиться вместе с проблемой. Речь именно о проблемах и бедах духовного характера. Можно просить Бога, Богородицу или Ангела-Хранителя о том, чтобы у крестника появилось желание чаще посещать храм, изучать Новый Завет.

Регулярная молитва о крестниках поддерживает и развивает в восприемниках чувство любви к духовному чаду и ответственности за маленького человека перед Богом. Любые искренние слова, произнесенные с любовью, полезны прежде всего молящемуся. Они открывают сердце человека Богу и освящают его самого. Молитва крестной матери за крестника должна быть наполнена материнской нежностью и заботой о подопечном. Особенно хорошо восприемнице обращаться к Богородице или святому — небесному покровителю малыша.

Нельзя забывать и о молитве церковной. Посещая храм, нелишним будет подать записку с именем крестника для поминовения за проскомидией. Во время ее совершения нужно самому помолиться о духовных сыне или дочери. Когда священнослужители перечисляют имена людей, поминаемых о здравии, нужно мысленно произносить имена своих близких, в том числе крестников. Молитва крестных о своих крестниках — обязательное условие исполнения обязанностей, добровольно принятых на себя в момент совершения Таинства Крещения над младенцем. Но это и один из талантов, дарованных человеку Богом для его собственного спасения, как и прочие обязанности восприемников по отношению к духовным детям. Следующий общий с малышом шаг — совместное обращение к Господу.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2332686621490809309/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Надежда Крупская: тайна смерти «первой леди» СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43325719427/

Михаил Шолохов: за что советская власть хотела казнить автора «Тихого Дона» https://otari.mirtesen.ru/blog/43804606209